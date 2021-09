Burcon gibt Einzelheiten zur Jahres- und Sonderhauptversammlung bekannt, Neue Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit und Impfanforderungen

^ DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Burcon gibt Einzelheiten zur Jahres- und Sonderhauptversammlung bekannt, Neue Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit und Impfanforderungen

09.09.2021 / 18:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Burcon gibt Einzelheiten zur Jahres- und Sonderhauptversammlung bekannt,

Neue Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit und Impfanforderungen

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. September 2021 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793 , TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke, gab heute bekannt, dass in Übereinstimmung mit den neuen, von der Provinz British Columbia herausgegebenen Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit ("PHO") alle Teilnehmer von Burcons Jahres- und Sonderhauptversammlung ("AGM"), die am 15. September 2021 im The Westin Bayshore Hotel in Vancouver stattfinden wird, einen Nachweis über ihren Impfstatus erbringen müssen. Darüber hinaus schreiben die neuen PHO-Richtlinien vor, dass in öffentlichen Gebäuden außer am Sitzplatz Masken getragen werden müssen.

Um die neuen PHO-Richtlinien bezüglich der zulässigen Sitzplatzkapazität für eine Veranstaltung einzuhalten, wurde die Jahreshauptversammlung von Burcon vom Marine Room in den größeren Salon E Room verlegt, der sich auf der Hauptebene des Konferenzzentrums des Westin Bayshore Hotels befindet.

Die Teilnehmer sollten Folgendes beachten:

- Masken sind in öffentlichen Innenräumen für alle Gäste ab 12 Jahren VORGESCHRIEBEN, wenn sie NICHT SITZEN. Masken sind ERFORDERLICH, wenn man sich im Veranstaltungsraum bewegt, zu den Essens-/Getränkestationen geht oder einen der öffentlichen Bereiche des Hotels aufsucht (Lobby, Waschräume, Aufzüge, Restaurants, Pool usw.).

- Für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ist ein Nachweis über die Impfung erforderlich. Teilnehmer, die von außerhalb von British Columbia anreisen, müssen ebenfalls einen Impfnachweis vorlegen.

Weitere Informationen über die neuen Richtlinien von British Columbia für Impfungen und/oder den Erhalt des BC-Impfausweises finden Sie unter Proof of vaccination - Province of British Columbia (gov.bc.ca)

Einzelheiten zur Jahres- und Sonderversammlung 2021 von Burcon

Datum: 15. September 2021 Uhrzeit: 10:00 Pacific Time Ort: Salon E Room, The Westin Bayshore Hotel - 1601 Bayshore Drive, Vancouver, BC

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit über 290 erteilten Patenten und 200 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods hat eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen abweichen, sind nachteilige allgemeine Wirtschafts, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons Jahresinformationsformular für das am 31. März 2021 endende Jahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen.

Industriekontakt Paul Lam Manager, Business Development und IRO Burcon NutraScience Corporation Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca

Investorenkontakt James Carbonara Hayden IR Tel (646) 755-7412 james@haydenir.com

Medienkontakt Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel. (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

09.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1232498 09.09.2021

°