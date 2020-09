DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt geschäftliches Update und hat Nachricht an Inhaber von Wandelanleihen (deutsch)

Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt geschäftliches Update und hat Nachricht an Inhaber von Wandelanleihen

02.09.2020

Burcon gibt geschäftliches Update und hat Nachricht an Inhaber von Wandelanleihen

Vancouver, Kanada, 2. September 2020 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793 , TSX: BU, OTCQB: BUROF), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine, freut sich weitere Updates hinsichtlich seiner Aktivitäten mitzuteilen und kündigt die Wandlungspflicht seiner ausstehenden Wandelanleihen an.

Verbraucher sind heute auf der Suche nach wirklich gutem Geschmack, nach einfachen Kennzeichnungen und pflanzlichen Proteinen alternativer Herkunft, bei denen sie ein gutes Gefühl haben können. Dazu gehört auch ein gutes Gefühl hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen bei Lebensmitteln. Neben den Erbsen- und Rapsproteinen, die Burcon exklusiv an Merit Foods lizenziert hat, verfügt Burcon über eine Reihe zusätzlicher Technologien zur Herstellung alternativer pflanzlicher Protein-Zusätze mit wertvollen funktionellen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Damit ist Burcon ideal aufgestellt, um die Marktchancen von heute weiter zu nutzen.

Burcon hat Technologien entwickelt und hält Patente und/oder Patentanmeldungen für hochreines Hanfprotein, Sonnenblumensaatprotein, Flachsprotein und weitere. Alle sind vielversprechend für die Produktanwendung: von Fleischalternativen bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln. Burcons weitere pflanzliche Proteinen sind frei von Gentechnik, können biologisch zertifiziert werden und sind allergikerfreundlich, und als solche erfüllen sie alles, was Verbraucher bei kennzeichnungsfreundlichen Produkten suchen.

"Nachdem Merit Foods durch die Aufnahme von Bunge als Eigenkapitalpartner gesichert und gestärkt wurde, hat Burcon nun den Luxus, dass sich unser Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren - in Burcons Technischem Zentrum Winnipeg - darauf konzentrieren kann, unsere Pipeline von weiteren alternativen Proteinen auf Pflanzenbasis auszuschöpfen", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer, und fügte hinzu: "Seit über zwanzig Jahren ist es Burcons Vision, der anerkannte globale Führer in der Entwicklung von neuartigen hochreinen Proteinen auf Pflanzenbasis zu sein."

Als Teil der Investition von Bunge Limited in Merit Functional Foods, die Burcon am 27. August 2020 angekündigt hat, haben Export Development Canada ("EDC") und Farm Credit Canada ("FCC") jetzt die Garantie von 4 Millionen CAD freigegeben, die Burcon ursprünglich EDC und FCC in Verbindung mit dem Finanzierungspaket in Höhe von 85 Millionen CAD gewährt hatte. Das Finanzierungspaket war Merit von EDC, FCC und die Canadian Imperial Bank of Commerce zur Verfügung gestellt worden.

EDC hat auch ein Akkreditiv der HSBC Bank Canada in Höhe von 6,5 Millionen CAD freigegeben und an Burcon zurückgegeben, welches Burcon der EDC als Begünstigter zur Sicherung der Verpflichtungen von Merit Food im Rahmen ihrer Darlehensverbindlichkeiten mit der EDC zur Verfügung gestellt hatte.

Zusätzlich zu den vorstehenden Updates informiert Burcon seine Inhaber von Wandelanleihen, die am 10. Dezember 2019 ausgegeben wurden. Burcon hat im Dezember 2019 eine nicht vermittelte Privatplatzierung von ungesicherten Wandelanleihen (die "Wandelanleihen") abgeschlossen und einen Bruttoerlös von 9,5 Millionen CAD erzielt. Gemäß den Bedingungen der Wandelanleihen hat Burcon das Recht, die Umwandlung der Wandelanleihen in Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") zu erzwingen, wenn die Stammaktien an der Toronto Stock Exchange ("TSX") während eines Zeitraums von vierzehn (14) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 2,15 CAD gehandelt wurden. Zwischen dem 12. August 2020 und dem 31. August 2020 wurden Burcons Stammaktien an der TSX an vierzehn (14) aufeinanderfolgenden Tagen bei oder über 2,15 CAD gehandelt. Die Wandelanleihen werden zu einem Umwandlungspreis von 1,05 CAD pro Stammaktie in Stammaktien umgewandelt, was einem Kurs von 952.38 Stammaktien für jeden Nennwert der Wandelanleihen von 1.000 CAD entspricht. Es werden keine Bruchteile an Stammaktien ausgegeben. Die Anzahl der an jeden Inhaber ausgegebenen Stammaktien wird auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Den Inhabern der Wandelanleihen wird eine formelle Mitteilung zugesandt, in der die Einzelheiten des Umwandlungsdatums und die Verfahren für die Umwandlung dargelegt werden.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung pflanzlicher Proteine. Mit über 285 erteilten Patenten und über 250 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods errichtet derzeit eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 29. Juni 2020, hinterlegt bei den Canadian Securities Administrators auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren und Investoren können sich nicht auf solche Aussagen berufen.

Investorenkontakt Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca

Media Contact: Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel. (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

