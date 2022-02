DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon meldet Ergebnisse für drittes Quartal des Geschäftsjahrs 2022 (deutsch)

Burcon NutraScience Corp.: Burcon meldet Ergebnisse für drittes Quartal des Geschäftsjahrs 2022

Burcon meldet Ergebnisse für drittes Quartal des Geschäftsjahrs 2022

Vancouver, British Columbia, Kanada - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793 , TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für Lebensmittel und Getränke, gibt die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals, das am 31. Dezember 2021 endete, bekannt.

Operative Highlights für das dritte Quartal, geendet am 31. Dezember 2021:

Im Laufe des Quartals hat Burcon

* einen Anstieg der Lizenzeinnahmen von seinem Lizenznehmer, Merit Functional Foods Corporation ("Merit"), um 41 % gegenüber dem Vorquartal verzeichnet;

* Merit bei der Inbetriebnahme seiner einzigartigen Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsproteine unterstützt;

* Burcons Pipeline an Pflanzenproteintechnologien durch Forschungs- und Entwicklungsarbeit in seinem technischen Zentrum in Winnipeg weiterentwickelt;

* den Due-Diligence-Prozess und die Verhandlungen mit einer Reihe bestehender und neuer potenzieller strategischer Partner über Möglichkeiten zur Kommerzialisierung der innovativen Pflanzenproteintechnologien von Burcon vorangetrieben; und

* acht Patente erhalten, die die neuartigen Technologien des Unternehmens für die Extraktion und Reinigung von Proteinzutaten aus Hülsenfrüchten, Soja und Raps sowie die daraus gewonnenen hochreinen Proteine abdecken. Das IP-Portfolio des Unternehmens besteht nun aus 307 erteilten Patenten in verschiedenen Ländern, davon 73 in den USA, sowie 215 aktiven Patentanmeldungen, davon 35 in den USA.

Im Laufe des Quartals hat Merit Foods

* bekannt gegeben, dass seine erste Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsproteine in Winnipeg, Manitoba, vollständig skaliert und in Betrieb genommen wurde;

* den Schwellenwert für die Produktionsmenge - wie in der geänderten und neu gefassten Lizenz- und Produktionsvereinbarung mit Burcon definiert - erreicht, so dass die Flex-Produktionsanlage den Vollbetriebsstatus erreicht hat;

* die Produktionsleistung auf über 80 % der geplanten Produktionskapazität gesteigert;

* die Produktion und den Verkauf seiner erstklassigen Erbsen- und Rapsprotein-Zutaten gesteigert;

* eine zusätzliche Kapitalbeteiligung in Höhe von 4,95 Millionen CAD von seinem Joint-Venture-Partner Bunge Limited erhalten;

* eine Co-Investition von Protein Industries Canada erhalten, um hochwertige pflanzliche Fleischalternativen unter Verwendung seiner Erbsen- und Rapsprotein-Zutaten zu entwickeln;

* von der weltweit führenden britischen Organisation für Qualität und Lebensmittelsicherheit BRCGS eine AA-Bewertung erhalten; und

* mit einem offensiven Verkaufsprogramm als Anbieter von Lösungen für pflanzliche Proteinzutaten die Vertriebspipeline weiter ausgebaut.

Im Anschluss an das Quartalsende:

* Burcon gab bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Präsidenten und CEO bekommen wird; und

* Burcon meldete fünf weitere US-Patentanträge an, die Technologien für die Produktion von Sonnenblumenkernproteinen und Hülsenfruchtproteinzutaten abdecken.

Stellungnahme des Managements

"Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 unterstützte Burcons Team Merit Functional Foods bei der Bewältigung der letzten Herausforderungen zur Inbetriebnahme von Merits einzigartiger Produktionsanlage für pflanzliche Proteine", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Mit dem Abschluss der Inbetriebnahme von Phase 1 ist Merits Flex-Produktionsanlage nun in der Lage, führende Lebensmittel- und Getränkekunden mit echten kommerziellen Mengen seiner Erbsen- und Rapsproteine höchster Reinheit zu beliefern. Merit ist auf dem besten Weg, die Produktionsziele zu erreichen, was wiederum Merits Prognose für die Hineinverkaufsphase mit seinen Kunden aus der Konsumgüterbranche unterstützen wird. Merit geht davon aus, dass es seine Phase-1-Kapazität bis Ende des Jahres 2022 voll ausschöpfen wird."

Die Proteinverkäufe von Merit stiegen von Quartal zu Quartal um 41 %, sind jedoch im Vergleich zur potenziellen Produktionskapazität der Produktionsanlage von Merit weiterhin unverhältnismäßig klein. Im Kalenderjahr 2021 konzentrierte sich Merit auf den Abschluss des Inbetriebnahmeverfahrens und die Sicherstellung der Produktqualität. Daher war Merit häufig mit der Anpassung von Verarbeitungsmodifikationen und der Neukonfiguration seiner Anlage ausgelastet und konnte keine Produkte zur Auslieferung an Kunden herstellen. Im letzten Quartal hat Merit jedoch mit den Qualitätssicherungs- und Sicherheitsprüfungsteams einer Reihe von großen Konsumgüterherstellern zusammengearbeitet und diese im Rahmen ihrer Beschaffungsprozesse unterstützt. Darüber hinaus arbeitet Merit weiterhin eng mit Hunderten von Konsumgüterherstellern zusammen, die neue Zutatenlösungen entwickeln oder bestehende Anwendungen unter Verwendung der innovativen Erbsen- und Rapsprotein-Zutaten von Merit neu formulieren möchten. Die Verkaufsaussichten von Merit sind ermutigend, und wir erwarten, dass im kommenden Jahr viele weitere Verbraucherprodukte mit Merit-Proteinen in den Verkaufsregalen erhältlich sein werden.

Im vergangenen Quartal hat unser Joint-Venture-Partner Bunge Limited seine Option gemäß dem Amended and Restated Unanimous Shareholders Agreement vom 27. August 2020 ausgeübt, um weitere 4,95 Millionen CAD in Merit zu investieren. Merit erhielt außerdem eine weitere Co-Investition von Protein Industries Canada, die sich auf die Hälfte der Projektkosten von 7,6 Mio. CAD für ein neues Projekt zur Entwicklung innovativer Fleischalternativen auf Pflanzenbasis beläuft. Zu Merits Partnern bei diesem Projekt gehören Winecrush Technology, Wamame Foods und Wismettac Asian Foods. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb einer Reihe von Fleischalternativen zu Schwein und Wagyu-Rind in Europa, Asien und Nordamerika. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Merit, die Vielseitigkeit und die funktionellen Fähigkeiten seiner hochreinen Erbsen- und Rapsproteine in alternativen Fleischanwendungen zu präsentieren.

Im Laufe des Quartals hat Burcon die Gespräche mit potenziellen Joint-Venture-Partnern, die an der Kommerzialisierung von Burcons weiteren innovativen Proteintechnologien auf Pflanzenbasis interessiert sind, fortgesetzt. Burcon und seine potenziellen Partner führten weitere Due-Diligence-Prüfungen und andere Aktivitäten durch, um die Verhandlungen über diese potenziellen Partnerschaften während des Quartals zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere einzigartigen Technologien für alternative Proteinquellen, einschließlich Sonnenblumenkernen, Hanf und Hafer, die aus Burcons Kerntechnologieplattform zur Proteinextraktion hervorgehen, wertvolle und differenzierte Lösungen für Proteinzutaten hervorbringen.

Das Burcon-Patentteam hat in diesem Quartal mit der Erteilung von acht Patenten unser bereits umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum weiter gestärkt. Die Patente decken neuartige Verfahren zur Extraktion und Reinigung von Proteinbestandteilen aus Hülsenfrüchten, Soja und Raps ab. Nach Quartalsende meldete Burcon fünf weitere US-Patente an, um seine hochwertigen Extraktionstechnologien zur Gewinnung von Proteinen aus Sonnenblumenkernen und Hülsenfrüchten weiter zu schützen.

Im Anschluss an das Quartalsende gab Burcon bekannt, dass Johann Tergesen, der Burcon vor mehr als 23 Jahren mitbegründet hat, mit Wirkung zum 28. Februar 2022 als Präsident und CEO zurücktreten wird. Um einen geordneten Übergang zu gewährleisten, wird er dem Unternehmen und dem Vorstand von Burcon weiterhin beratend zur Seite stehen. Burcon hat eine auf den Lebensmittel- und Agrarsektor spezialisierte Personalberatungsfirma mit der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden beauftragt.

Finanzielle Ergebnisse (in kanadischen Dollar)

Die Lizenzeinnahmen von Merit beliefen sich im dritten Quartal auf 45.000 CAD im Vergleich zu 32.000 CAD im vorangegangenen Quartal. Die nominalen Lizenzgebühren spiegeln die laufende Inbetriebnahme von Merit im Berichtszeitraum wider.

Der Verlust im dritten Quartal belief sich auf insgesamt 1,5 Millionen CAD oder 0,01 CAD pro Aktie (unverwässert und verwässert). Im Vergleich dazu betrug der Verlust im Vorjahresquartal 1,1 Mio. CAD oder 0,01 CAD pro Aktie (unverwässert und verwässert). Nach der Investition von Bunge Limited in Merit im laufenden Quartal verzeichnete Burcon einen Verwässerungsgewinn von 961.000 CAD, da Burcons Beteiligung an Merit von 33,3 % auf 31,6 % zurückging.

Merit verzeichnete während des Quartals Umsatzerlöse in Höhe von 1,2 Millionen CAD, die aus dem Verkauf von Erbsen- und Rapsproteinprodukten sowie aus dem Verkauf von Rohstoffen und Nebenprodukten stammen.

Burcon verbuchte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 einen Verlust von 1,2 Millionen CAD bei Merit Foods, verglichen mit 460.000 CAD im Vorjahresquartal. Merit Foods' Verlust spiegelt das Entwicklungsstadium des Unternehmens wider, da die Inbetriebnahme der Flex-Produktionsanlage in diesem Quartal fortgesetzt wurde.

Die Bruttoaufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2021 auf 895.000 CAD, verglichen mit 604.000 CAD im Vorjahresquartal. Der Anstieg der F&E-Ausgaben ist hauptsächlich auf höhere aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Gehaltserhöhungen und Personalaufstockungen zurückzuführen. Das Unternehmen begann ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 mit der Abgrenzung der Entwicklungskosten für Raps und Erbsen. Im laufenden Quartal wies Burcon 623.000 CAD an F&E-Kosten den zurückgestellten Entwicklungskosten zu. Da Burcons Erbsen- und Rapstechnologie, die an Merit lizenziert ist, nun in der Lage ist, in der vom Management beabsichtigten Weise betrieblich zu funktionieren, wird Burcon die Aktivierung der Kosten zu den abgegrenzten Kosten im Zusammenhang mit seiner Erbsen- und Rapstechnologie einstellen und ab dem 1. Januar 2022 mit der Abschreibung des immateriellen Vermögenswertes beginnen.

Die Bruttoaufwendungen für geistiges Eigentum haben sich gegenüber dem Vorjahresquartal nicht wesentlich verändert. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 wies Burcon 192.000 CAD an Aufwendungen für geistiges Eigentum den abgegrenzten Kosten zu. Wie oben erwähnt, wird Burcon die Aktivierung von Aufwendungen für geistiges Eigentum im Zusammenhang mit seiner Erbsen- und Rapstechnologie einstellen und ab dem 1. Januar 2022 mit der Abschreibung des immateriellen Vermögenswertes beginnen.

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen im laufenden Steuerquartal um 431.000 CAD im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Personalaufstockungen, Honorare, Investor Relations und Versicherungskosten zurückzuführen.

Am 31. Dezember 2021 beliefen sich die Barbestände auf insgesamt 9,4 Millionen CAD, verglichen mit 14,0 Millionen CAD am 31. März 2021. Das Management ist der Ansicht, dass es über ausreichende Ressourcen verfügt, um den erwarteten Geschäftsbetrieb und den Bedarf an Betriebskapital bis April 2023 zu finanzieren. Diese Schätzung berücksichtigt nicht die potenziellen Erlöse aus ausstehenden wandelbaren Wertpapieren oder Lizenzeinnahmen aus dem Lizenzvertrag.

Details zur Telefonkonferenz

Burcon wird am Montag, den 14. Februar 2022 um 17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast für Investoren abhalten.

Ein Link zum Webcast des Konferenzgesprächs wird auf Burcons Webseite unter "Presentations" verfügbar sein oder direkt hier. Der Webcast wird auch archiviert und kann später abgerufen werden.

Investoren, die an dem Live-Call teilnehmen möchten, können sich über die folgenden Details einwählen:

Datum: Montag, 14. Februar 2022 Uhrzeit: 17 Uhr Eastern Time (23 Uhr MEZ) Gebührenfrei (Nordamerika): 1-855-327-6837 Gebührenpflichtig (international): 1-631-891-4304 Conference ID: 10017719

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Formulierung hochreiner Proteine mit überlegener Funktionalität, Geschmack und Nährwert hat Burcon ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen abweichen, sind nachteilige allgemeine Wirtschafts, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons Jahresinformationsformular für das am 31. März 2021 endende Jahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen.

Industriekontakt Paul Lam Manager, Business Development und IRO Burcon NutraScience Corporation Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca

Investorenkontakt James Carbonara Hayden IR Tel (646) 755-7412 james@haydenir.com

Medienkontakt Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel. (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält weitere Angaben zu den Geschäftszahlen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

