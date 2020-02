DGAP-News: Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD (deutsch)

Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD

^ DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD

19.02.2020 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Burcon NutraScience Corporation meldet Abschluss des Bought Deals über 11,5 Mio. CAD

DIESE MELDUNG IST NUR ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN KANADA BESTIMMT, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Februar 2020 - Burcon NutraScience Corporation (das "Unternehmen" oder "Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793 , TSX: BU) freut sich heute den Abschluss der bereits angekündigten Bought-Deal-Platzierung über einen Bruttoerlös von 11.500.690 CAD (das "Angebot") zu bestätigen.

Die Emissionszeichner unter gemeinsamer Führung von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited, zusammen mit Eight Capital und Paradigm Capital Inc. (gemeinsam die "Zeichner"), haben von Burcon auf Basis eines "Bought Deals" in Summe 6.452.000 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 1,55 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 10.000.600 CAD gekauft. Die Zeichner haben die Überzeichnungsoption ebenso voll ausgeübt und zusätzliche 967.800 Einheiten zu einem Preis von 1,55 CAD für einen zusätzlichen Bruttoerlös des Unternehmens in Höhe von 1.500.090 CAD gekauft.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem Bezugsrecht für eine halbe Stammaktie ("Warrant"). Jeder ganzer Warrant berechtigt zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von je 2,00 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwendet werden sowie für den Erhalt, die Stärkung und den Ausbau seines Patentportfolios und für allgemeine Geschäftszwecke.

"Wir freuen uns, diese Finanzierung mittels Bought Deal abgeschlossen zu haben", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Die Mittel werden Burcon in die Lage versetzen, unsere einzigartigen Chancen schneller anzugehen und unsere nährstoffreichen und geschmacklich überzeugenden pflanzlichen Proteine weiter zu entwickeln."

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung ungesetzlich ist.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung pflanzlicher Proteine. Mit über 270 erteilten Patenten und über 260 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods errichtet derzeit eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 2. Juli 2019, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

Investorenkontakt: Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca

Medienkontakt: Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

19.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

979377 19.02.2020

°