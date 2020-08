Burcons JV-Gesellschaft Merit Functional Foods geht eine Partnerschaft mit Bunge ein, um Erbsen- und Rapsprotein auf den Markt bringen

Vancouver, Kanada, 27. August 2020 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793 , TSX: BU, OTCQB: BUROF), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine, freut sich mitzuteilen, dass seine Joint-Venture-Gesellschaft Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods" oder "Merit") von seinem neuen Equity-Partner Bunge Limited (NYSE: BG), einem führenden internationalen Agrarindustrie- und Lebensmittelunternehmen, eine Investition in Höhe von 30 Millionen CAD erhalten hat. Die Partnerschaft wird den Bau von Merits hochmoderner Produktionsanlage für pflanzliche Proteine in Manitoba, Kanada, vorantreiben. Dort wird Merit Burcons neuartige Erbsen- und Rapsproteinzutaten in Lizenz produzieren. Es wird die weltweit erste kommerziell arbeitende Anlage zur Produktion von Rapsprotein in Lebensmittelqualität sein. Der Bau geht gut voran und die Anlage wird plangemäß bis Dezember 2020 voll funktionsfähig sein.

Bunge hat nicht nur direktes Anteilskapital von Merit gekauft, sondern auch zusätzliche Aktien und Schuldtitel von bestehenden Merit-Aktionären, die Burcons Joint-Venture-Partner sind. Als Ergebnis dieser Transaktionen ist Bunge mit 25 % an Merit beteiligt und Burcon ist nun der größte Aktionär von Merit Foods und besitzt 33,3 % des Produzenten von Pflanzenproteinen.

"Burcon ist begeistert, Bunge als Eigenkapitalpartner von Merit Foods zu haben", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer, und fügte hinzu: "Dies sichert die Zukunft von Merit, das von Bunges großem Rapsanbau und seiner multinationalen Plattform stark profitieren wird. Mit dieser Transaktion ist Burcon mit einem führenden Unternehmen in der globalen Lebensmittelzutatenindustrie verbunden und erweitert Merits Reichweite auf neue Kunden und Verbraucher in Kanada, Nordamerika und weltweit."

Die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken, einschließlich Milch- und Fleischalternativen, steigt rapide an. Merits Produktportfolio mit Erbsen- und Rapsproteinzutaten unterstützt den wachsenden Bedarf an hochfunktionellen und geschmacklich zukunftsweisenden Anwendungen auf pflanzlicher Basis. Als einer der führenden Verarbeiter von Raps in Kanada verfügt Bunge über umfassende Fachkenntnisse im Bereich des Rapsanbaus und wird Merit mit bestimmten entscheidenden Inputs versorgen. Die Erfahrung von Bunge beim Verkauf von rapsbasierten Produkten wird die patentierte Verarbeitungstechnologie von Merit ergänzen.

"Wir freuen uns, dass ein globaler Partner wie Bunge unsere Mission anerkennt und uns dabei unterstützt, unsere Pläne und den Weg zu ihrer Umsetzung zu beschleunigen", sagte Ryan Bracken, Co-CEO von Merit. "Bunge verfügt auch über umfassende Kenntnisse der internationalen Rohstoffmärkte, was dazu beitragen wird, unser Rapsgeschäft weltweit zu stärken."

Als Teil der heute angekündigten Transaktionen haben Bunge, Burcon und Merits anderen Aktionäre bestimmten vertraglichen Rechten zugestimmt, einschließlich eines Rechts, aber nicht der Verpflichtung Burcons, unter bestimmten Bedingungen alle seine Aktien an Merit zu verkaufen, wobei nicht weniger als alle seine Aktien verkauft werden können, und dass Merit unter bestimmten Bedingungen das Recht haben wird, von Burcon die Lizenz- und Produktionsvereinbarung vom Mai 2019 für einen Betrag abzukaufen, der den diskontierten zukünftigen Lizenzgebühren während der Laufzeit der Lizenzvereinbarung entspricht.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung pflanzlicher Proteine. Mit über 285 erteilten Patenten und über 250 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods errichtet derzeit eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

Über Merit Functional Foods

Merit Functional Foods wurde 2019 gegründet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Erwartungen an pflanzliche Proteine zu übertreffen und den Markt mit der höchsten Qualität an Proteinzutaten und Mischungen zu versorgen, welche unübertroffene Reinheit, herausragenden Geschmack und außergewöhnliche Löslichkeit bieten. Merit baut derzeit eine hochmoderne Produktionsstätte in Winnipeg, Kanada, wo es ein Portfolio von Erbsen- und Rapsproteinzutaten mit außergewöhnlichen funktionellen Eigenschaften und Nährstoffwerten produzieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter meritfoods.com.

Über Bunge

Bunge ( www.bunge.com, NYSE: BG) ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Beschaffung, Verarbeitung und Lieferung von Ölsaaten- und Getreideprodukten und Zutaten. Das 1818 gegründete, ausgedehnte Netzwerk von Bunge nährt und versorgt eine wachsende Welt, es schafft nachhaltige Produkte und Chancen für mehr als 70.000 Landwirte und die von ihnen belieferten Verbraucher auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, USA, und beschäftigt weltweit fast 25.000 Mitarbeiter, die hinter mehr als 350 Hafenterminals, Ölsaatenverarbeitungsanlagen, Getreideanlagen sowie Produktions- und Verpackungsanlagen für Lebensmittel und Zutaten auf der ganzen Welt stehen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 29. Juni 2020, hinterlegt bei den Canadian Securities Administrators auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren und Investoren können sich nicht auf solche Aussagen berufen.

Investorenkontakt Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca

Media Contact: Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel. (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

