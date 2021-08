DGAP-News: BV Holding AG: Halbjahresergebnis 2021 (deutsch)

BV Holding AG: Halbjahresergebnis 2021

^ EQS Group-News: BV Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis BV Holding AG: Halbjahresergebnis 2021

24.08.2021 / 07:00

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURSIDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGSITRATION OR ANY OTHER MEASURES.

MEDIENMITTEILUNG Burgdorf, 24. August 2021 - 07:00 Uhr

BV Holding AG weiter auf Wachstumspfad

Der konsolidierte Halbjahresabschluss der BV Holding AG nach Swiss GAAP FER, der im Wesentlichen die Ergebnisse der Skan-Gruppe als einzige verbliebene werthaltige Beteiligung widerspiegelt, zeigt ein deutliches Wachstum: Der Auftragseingang legte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs um 33% zu, der Umsatz um 9%. Unter Ausschluss von Sonderkosten resultiert für die Skan-Gruppe ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von CHF 15.6 Mio., gegenüber CHF 14.3. Mio. in der Vorjahresperiode. Das ausgewiesene konsolidierte EBITDA der BV Holding AG, das den Einfluss der Holding-Tätigkeit einschliesst, liegt bei CHF 12.3 Mio., nach CHF 13.8 Mio. im Vorjahr. Die BV Holding AG hat im ersten Halbjahr 2021 ihr geplantes Devestitionsprogramm umgesetzt und sämtliche Beteiligungen mit Ausnahme der Mehrheitsbeteiligung an der Skan Holding AG, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2021 einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange plant, für insgesamt CHF 25.3 Mio. veräussert. Die Aktien der BV Holding AG werden unmittelbar vor dem Börsengang der Skan-Gruppe an der SIX Swiss Exchange von der BX Swiss dekotiert.

Durch den Wechsel des Rechnungslegungsstandards, den der Verwaltungsrat der BV Holding AG im Zuge der kommunizierten Strategieanpassung beschlossen hat, weist der vorliegende Halbjahresabschluss per 30. Juni 2021 zum ersten Mal konsolidierte Zahlen aus, welche im Wesentlichen die Ergebnisse der Skan-Gruppe widerspiegeln.

Geschäftsgang der Skan-Gruppe Die Skan-Gruppe, die als ein führendes Unternehmen im Bereich der Isolatortechnologie für die biopharmazeutische Industrie gilt, blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Der Auftragseingang konnte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs um +33% auf CHF 156.8 Mio. gesteigert werden und liegt damit deutlich über Plan. Der starke Zuwachs ist insbesondere auf höhere Bestellungen im Segment Equipment & Solutions von langfristigen, kundenspezifischen Isolatorprojekten für hochvolumige Produktionsanlagen sowie von Abfüllanlagen auf Basis der Closed-Vial-Fülltechnologie der Aseptic Technologies zurückzuführen. Den stärksten Auftragseingang verzeichnete die Region Amerika, dicht gefolgt von der Region Europa. Auch das Segment Services & Consumables, welches Service-Leistungen für bestehende Anlagen sowie das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien umfasst, erzielte ein robustes Wachstum.

Die gute Auftragsentwicklung unterstreicht das robuste Geschäftsmodell der Skan-Gruppe sowie das weiterhin starke Wachstum der biopharmazeutischen Industrie und insbesondere der Zell- und Gentherapien. Die hohe Steigerung des Auftragseingangs wurde auch durch die Covid-19-Pandemie getrieben, die zu zusätzlichen Bestellungen für zukünftige Produktionskapazitäten führte.

Aufgrund der langen Lieferfristen in dieser Industrie hat sich die Covid-19-Pandemie bisher noch nicht im gleichen Umfang auf den Umsatz der Skan-Gruppe ausgewirkt, der um +9% auf CHF 102.0 Mio. zulegte. Unter Berücksichtigung eines Sondereffekts im Zusammenhang mit einem stornierten Kundenprojekt beträgt der Zuwachs 10% auf CHF 103.1 Mio.

Das ausgewiesene Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) der Skan-Gruppe für das erste Halbjahr 2021 beträgt CHF 13.3 Mio. Unter Ausschluss der Sonderkosten insbesondere im Zusammenhang mit dem Umzug der Skan in das neue Hauptquartier und einem stornierten Kundenprojekt resultiert ein EBITDA von CHF 15.6 Mio., gegenüber CHF 14.3. Mio. in der Vorjahresperiode. Der Grund für das im Vergleich zum Umsatz unterproportionale Ergebniswachstum liegt in einem beträchtlichen Ressourcenaufbau zur Abwicklung der bestehenden Aufträge.

Mit CHF 220.8 Mio. erreichte der Auftragsbestand per 30.06.2021 einen neuen Rekordwert. Dies bestätigt den Bedarf an zusätzlichen Fertigungskapazitäten, um das erwartete Wachstum zu realisieren. Entsprechend hat die Skan im ersten Halbjahr 2021 den Kapazitätsausbau weiter vorangetrieben: Im Juli hat Skan einerseits das neue Hauptquartier in Allschwil bezogen und andererseits erfolgte der Spatenstich für die Erweiterung des Produktionswerks in Stein. Die Verdoppelung der Kapazitäten am Standort in Görlitz schreitet ebenfalls planmässig voran und soll im Verlaufe des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Verkauf der Beteiligungen der BV Holding AG Die BV Holding AG hat im ersten Halbjahr 2021 ihr geplantes Devestitionsprogramm umgesetzt und die Beteiligungen an der Ziemer Group AG, der Piexon AG und der Covalys Biosciences AG in Liquidation für insgesamt CHF 25.3 Mio. veräussert. Zudem hat sie die Beteiligung an der Anecova SA im ersten Halbjahr 2021 um CHF 1.5 Mio. wertberichtigt. Als Folge dieser Veräusserungen stellt die Mehrheitsbeteiligung an der Skan Holding AG die letzte im Portfolio der BV Holding AG verbliebene werthaltige Beteiligung dar.

Aufgrund von Beratungskosten im Zusammenhang mit diesen Transaktionen sowie der strategischen Neuausrichtung lagen die operativen Kosten der BV Holding AG (ohne Skan) mit CHF 1 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 0.5 Mio. Daraus resultiert ein ausgewiesenes konsolidiertes EBITDA der BV Holding AG von CHF 12.3 Mio., nach CHF 13.8 Mio. im Vorjahr.

Dekotierung von der BX Swiss Im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang an der SIX Swiss Exchange, wurde bei der BX Swiss um Dekotierung der Aktien der BV Holding AG ersucht. Die BX Swiss hat einer solchen Dekotierung zugestimmt. Bei einem Ausbleiben des Börsengangs an der SIX Swiss Exchange würde die BV Holding AG ihr Dekotierungsgesuch zurückziehen, damit die Kotierung der Aktien der BV Holding AG an der BX Swiss aufrechterhalten werden könnte. Somit werden die Aktien der BV Holding AG unmittelbar vor dem Börsengang der Skan-Gruppe an der SIX Swiss Exchange von der BX Swiss dekotiert werden. Überdies ist beabsichtigt, dass der Handel der Aktien der BV Holding AG an der BX Swiss im Vorfeld des Börsengangs, voraussichtlich ab der formellen Ankündigung des Börsengangs, ausgesetzt wird. Mit diesem Schritt soll sichergestellt werden, dass der geplante Börsengang und die Preisfindung in geordneten Bahnen ablaufen kann. Über den genauen Zeitpunkt der Handelsaussetzung und der Dekotierung wird die BV Holding AG zu gegebener Zeit informieren.

Bern Value - "Unternehmerisch investieren"

Die BV Holding AG ist als Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Burgdorf an der BX Swiss AG kotiert (Tickersymbol: BVHN; Valorennummer: 1339601).

Kontakte

Patrick Schär Geschäftsführer BV Holding AG schaer@bvgroup.ch, +41 31 380 18 50

Thomas Balmer Kommunikationsverantwortlicher Skan Holding AG c/o Dynamics Group AG tba@dynamicsgroup.ch, +41 79 703 87 28

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares or other securities. This document is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act ("FinSA") or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

Statements made in this publication may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they use words such as "anticipate", "estimate", "should", "expect", "guidance", "project", "intend", "plan", "believe", "will", "could" and/or other words and terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management's current intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither BV Holding AG nor Skan Holding AG nor any of their respective affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. It should be noted that past performance is not a guide to future performance.

Except as required by applicable law, BV Holding AG has no intention or obligation to update, keep updated or revise this publication or any parts thereof (including any forward looking statement) following the date hereof.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. BV Holding AG shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom, and no such offer of securities to will be made to the public in the United Kingdom, except that offers of securities may be made to the public in the United Kingdom at any time under the following exemptions under the UK Prospectus Regulation: (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in Article 2 of the UK Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"), provided that no such offer of securities shall require BV Holding AG to publish a prospectus pursuant to section 85 of the FSMA or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the UK Prospectus Regulation. For the purposes of this provision, the expression an "offer to the public" in relation to the securities means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase the securities, and the expression "UK Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018. In addition, in the United Kingdom, this document is only being distributed to and is only directed at (i) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) high net worth entities falling within article 49 of the Order or (iii) other persons to whom it may lawfully be communicated, (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In relation to each member state of the European Economic Area (each a "Member State"), no securities have been offered and will be offered to the public in that Member State, except that offers of securities may be made to the public in that Member State at any time under the following exemptions under the Prospectus Regulation: (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined under the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation, provided that no such offer of securities shall require BV Holding AG to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation. For the purposes of this provision, the expression an "offer to the public" in relation to the securities in any Member State means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and any securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase securities, and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=85a709e021ea399fb0556ffbd779bf64 Dateibeschreibung: Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2021

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: BV Holding AG Technikumstrasse 2 3400 Burgdorf Schweiz Telefon: +41 031 380 18 50 Fax: +41 031 380 18 59 E-Mail: info@bvgroup.ch Internet: www.bvgroup.ch

ISIN: CH0013396012 Valorennummer: 1339601 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 1228072

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1228072 24.08.2021

°