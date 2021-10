DGAP-News: BX Swiss gewinnt führende schwedische KMU-Wertpapierfirma als neue Handelsteilnehmerin (deutsch)

BX Swiss gewinnt führende schwedische KMU-Wertpapierfirma als neue Handelsteilnehmerin

BX Swiss gewinnt führendes schwedisches KMU-Wertpapierhaus als neue Handelsteilnehmerin dank starkem Momentum des Börsenumfelds für KMUs.

Die Schweizer Börse BX Swiss hat Mangold Fondkommission als neue Handelsteilnehmerin für ihr Börsensegment SME Main Market zugelassen. Mangold hatte zuvor sowohl von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde als auch von der Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA die Genehmigung zur Gründung einer Niederlassung in der Schweiz erhalten. Mangold ist bereits Mitglied an führenden europäischen KMU-Märkten wie Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market und Nordic Growth Market und bietet einer großen Anzahl börsenkotierter KMU wichtige Dienstleistungen wie Market Making an.

"Die Partnerschaft mit BX Swiss ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Finanzdienstleistungen für KMUs an europäischen Marktplätzen mit hohem Wachstumspotenzial anzubieten", fügt Per-Anders Tammerlöv, CEO von Mangold, hinzu.

"Es gibt viele interessante KMU in der Schweiz, die von einer Notierung an einer Schweizer Börse profitieren würden. Mit Mangold haben wir einen sehr wertvollen Partner gewonnen, der uns helfen wird, unser KMU-Ökosystem weiter auszubauen und BX Swiss als bevorzugten Börsenplatz für kleinere Unternehmen zu etablieren", sagt Lucas Bruggeman, CEO von BX Swiss.

