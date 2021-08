DGAP-News: Bybit kündigt Sponsoring des legendären eSports-Teams NAVI an (deutsch)

Bybit kündigt Sponsoring des legendären eSports-Teams NAVI an

- Schnell wachsende Kryptobörse unterstützt eSports-Legende bei kometenhaftem Aufstieg

- Für Bybit ist es der Beginn ihres Vorstoßes in den Bereich der eSports-Kooperationen

- NAVI-Spieler nehmen 2021 an der von Bybit ausgetragenen World Series of Trading (WSOT) teil

KIEW, UKRAINE - Media OutReach - 25. August 2021 - Bybit, eine der beliebtesten Börsen für Kryptofans, kündigte heute eine mehrjährige Partnerschaft mit dem eSports-Team NAVI ("Natus Vincere") an. Dieser Ausbau der Synergie zwischen zwei der am schnellsten wachsenden Branchen ist mehr als vielversprechend.

Der Name Bybit wird dank dieses Sponsorships auch im eSports-Universum an Bekanntheit gewinnen. Mit diesem symbolischen Schritt rücken zwei kreative Communities noch enger zusammen, die die Finanz- und Sportwelt derzeit prägen, wenn nicht komplett neu definieren. Doch Ziel des Sponsorings ist nicht nur, das Logo von Bybit auf den T-Shirts von NAVI zu platzieren. Die Kooperation unterstützt zudem Wohltätigkeitsinitiativen, Schul- und Studentenprojekte sowie Anti-Hate- bzw. Anti-Mobbing-Kampagnen.

Dank der Aktivitäten von Bybit können die NAVI-Fans ihre Wettbewerbsfähigkeit auch bei der World Series of Trading (WSOT) 2021, einem von Bybit ins Leben gerufenen wichtigen Wettbewerb für den Kryptohandel, unter Beweis stellen. Damit werden bei der WSOT 2021 unter den Top-Playern auch bekannte Namen aus dem NAVI-Team sein. In der Krypto-Gemeinschaft blickt man dem Ereignis des Jahres, bei dem Rekord-Preisgelder in Höhe von bis zu 7,5 Mio. USD ausgelobt werden, bereits fieberhaft entgegen.

Das Beste aus zwei Welten

NAVI erreicht mit seiner 18,4 Mio. starken Fangemeinde und den fast 600 Mio. Videoaufrufen auf YouTube beinahe 15 Millionen Fans pro Monat. 2020 gehörte es zu den eSports-Teams mit den meisten Zuschauern weltweit.

Als exklusiver Partner von NAVI steigt der Bekanntheitsgrad der Kryptowährungsplattform von Bybit in einer der am schnellsten wachsenden Demographien in Sport und Gaming. Bybit wiederrum freut sich, der eSports-Community die schier endlosen Möglichkeiten vorzustellen, die sich ihnen durch Kryptowährungen eröffnen.

Der Bereich der Geldanlagen und die Welt der professionellen Gamer haben vieles gemeinsam - eSports-Fans und Krypto-Liebhaber sind digital bewandert und agieren in ihrem jeweiligen Universum vorausschauend und selbstbewusst. Zudem konnten beide Branchen ihre Transformationskraft innerhalb kürzester Zeit unter Beweis stellen.

In nur drei Jahren mauserte sich Bybit mit über 2,5 Mio. eingetragenen Benutzern aus mehr als 200 Märkten zu einem der Top-Namen im Kryptohandel. Beim täglichen Volumen an Bitcoin-Futures belegt die Börse Platz zwei und verzeichnete allein im ersten Quartal diesen Jahres ein Gesamthandelsvolumen von über 1 Billion USD. Dank der Unterstützung verdienter Pioniere im Bereich der Forex-Plattform- und Blockchain-Entwicklung zeichnet sich Bybit durch einen professionellen, intuitiven und innovativen Online-Handel aus und bietet Kleinanlegern sowie institutionellen Kunden ausgezeichnete Schürferfahrungen. Selbst in Zeiten hoher Volatilität ist sie für ihre Zuverlässigkeit bekannt.

Bybit glaubt an gleiche Anlagechancen für alle Kryptofans. Zum Sponsoring gehören finanzielle Weiterbildungsangebote für Gamer, die ihre Anlagen diversifizieren und in digitale Währungen investieren möchten.

Die Krypto- und eSports-Branchen sind beides aufstrebende und schnell wachsende Sektoren, die die Zukunft der Finanz- bzw. Sportwelt bahnbrechend verändern werden. Analysen von Newzoo zufolge soll der eSports-Sektor 2021 zu einer milliardenschweren Branche werden und bis 2024 ca. 200 Mio. neue Gamer willkommen heißen.

Auf Grund ihres überwältigenden Anteils junger Menschen kann es mit der eSports-Branche nur aufwärts gehen. Gleichzeitig halten Kryptowährungen weltweit Einzug in die Mainstream-Portfolios. Viele Anhänger der eSports-Gemeinschaft werden von dieser Vermögensklasse, die in erster Linie digital, aber auch grenzenlos und dezentralisiert ist, begeistert sein. Sie können dann davon profitieren, dass sie mit einer der besten Plattformen für Kryptowährungen in Verbindung stehen.

Erster Vorstoß von Bybit in den eSport-Bereich

"Durch die Corona-Pandemie haben sich viele der etablierten Konventionen des menschlichen Lebens grundlegend verändert. Sowohl im Sport als auch im Bereich Finanzen haben zwei neue Player Einzug in den Mainstream gehalten - der eSport und die Kryptowährung," erklärte Ben Zhou, Gründungsmitglied und CEO von Bybit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem der bekanntesten Namen im eSport zusammenarbeiten werden, der sein weltweites Publikum 2020 mit 86,1 Millionen Stunden spannender Unterhaltung versorgt hat. Als eines der am schnellsten wachsenden Start-ups für Krypto-Liebhaber freuen wir uns über den Vertrag mit NAVI und darauf, die natürliche Synergie zwischen der Krypto-Community und den Athleten bzw. Erfindern des eSports in Gang zu setzen," erklärt er weiter.

"Wir teilen die Vision des echten Sportsgeistes und die Ambition, der Beste zu sein. Egal, ob man im innovativen Finanzgeschäft oder in eSports-Wettkämpfen erfolgreich sein will, der Schlüssel sind harte Arbeit, die ständige Verbesserung der Fähigkeiten und der Aufbau einer Strategie. Aus diesem Grund suchen wir ständig nach exzellenten Partnern," fährt er fort.

"Ich glaube, das musste früher oder später passieren. Kryptowährungen und eSports haben viel gemeinsam. Sie sind beide neu, wachsen schnell und sind interessant zum Zuschauen und davon Lernen. Wir werden den eSports-Fans zeigen, welchen Wert die digitale Kommunikation über die Krypto-Plattform von Bybit und unser Team haben. Zudem möchten wir den Krypto-Fans die eSports-Welt vorstellen, die sie interessant finden werden. Wir hoffen, damit bahnbrechend neue und interessante Projekte anzustoßen, mit denen der eSport noch besser wird", erklärt Alexander Pavlenko, CMO von NAVI.

NAVI konnte mit seinen 46 Spielern in 12 Disziplinen und der Academy seit 2009 insgesamt 247 Preise gewinnen.

Das Spiel geht weiter: da ist noch mehr drin

Als globale Plattform, die von ihren Benutzern aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt geliebt wird, hat Bybit noch weitere Integrationspläne mit der internationalen eSports-Gemeinschaft in petto.

Für Bybit ist dieser erste Abstecher in den eSport Ausdruck der globalen, inklusiven und innovativen Werte, die sich durch die gemeinsamen Ideale mit der Krypto-Community ergeben. Mit Beginn der Gaming-Saison mit NAVI stößt Bybit zudem zahlreiche Integrationen und Aktivitäten an, die globale Marken wie Monster Energy, ASUS, Puma sowie Logitech und andere eSports-Supporter zusammenbringen werden.

Durch Bybit gehen die NAVI-Player auch in der anstehenden WSOT 2021 an den Start und bringen damit ihrer globalen eSports-Gemeinschaft die Zukunftsvisionen für Kryptowährungen näher. Damit wird die WSOT zur ersten Veranstaltung innerhalb der Krypto-Community, bei der das Thema Gaming im Mittelpunkt steht. Weitere Ankündigung zu anderen Partnerschaften und Sponsorships werden folgen.

Über Bybit Bybit ist eine Börse für Kryptowährungen, die im März 2018 gegründet wurde und Krypto-Händlern eine superschnelle Matching-Engine, ausgezeichneten Kundendienst und mehrsprachige Unterstützung liefert. Das Unternehmen bietet Kleinanlegern und institutionellen Kunden weltweit Services im Bereich Onlinehandel und Online-Mining sowie API-Support. Ziel ist es, zur zuverlässigsten Börse für diese neue digitale Vermögensklasse zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bybit.com/

Für aktuelle News folgen Sie Bybit auf den Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram.

Über NAVI NAVI wurde am 17. Dezember 2009 gegründet und ist einer der führenden eSports-Clubs weltweit. Im Verlauf seiner langen Historie war der Club bereits in 18 Disziplinen vertreten und konnte durch seine Spieler weltweit bereits viele Preise erringen. NAVI ist mit seinen Teams derzeit in folgenden Wettbewerben vertreten: CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six, Brawl Stars, VALORANT, Free Fire, Wild Rift.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://navi.gg/en/

Über WSOT Die World Series of Trading (WSOT) ist ein weltweiter Wettbewerb für den Handel mit Kryptowährungen, der von Bybit veranstaltet wird, um den Wettbewerbsgeist, das Fair Play und das Gemeinschaftsgefühl zwischen Kryptoliebhabern aus aller Welt zu fördern. Die WSOT würdigt die positiven Veränderungen, die sich durch Kryptowährungen und Technologien in unserem Leben ergeben haben.

Teilnehmer der WSOT werden nach dem Prozentsatz aus "Gewinn vs. Verlust" bewertet, so dass die Händler unabhängig von ihren finanziellen Mitteln auf Augenhöhe konkurrieren können.

Lesen Sie die Regeln, und melden Sie sich für die WSOT 2021 an: bybit.com/wsot2021

Kontakt: Chelsy Chan chelsy.chan@hkstrategies.com +852 2894 6296

