DGAP-News: Bystronic AG: Bystronic verzeichnet erneut hohen Auftragseingang - Lieferengpässe verzögern Auslieferung grösserer Systemlösungen (deutsch)

Bystronic verzeichnet erneut hohen Auftragseingang - Lieferengpässe verzögern Auslieferung grösserer Systemlösungen

* Auftragseingang steigt um 7.6% zu konstanten Wechselkursen gegenüber starker Vorjahresperiode

* Umsatz wächst um 6.1% zu konstanten Wechselkursen trotz verzögerten Auslieferungen

* Umsatzwachstum von 10-12% und EBIT-Marge zwischen 8-9% für 2022 erwartet

Kennzahlen Q1 2022 Q1 2021 in % in % k.W.1 Mio. CHF Auftragseingang 266.7 252.7 5.5 7.6 Nettoumsatz 204.1 197.0 3.6 6.1 1 zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 14. April 2022 - Die positive Marktdynamik setzte sich im ersten Quartal 2022 fort. Bystronic verzeichnete aufgrund des innovativen Produkt- und Serviceportfolios eine gute, breit abgestützte Nachfrage. Obwohl das Vorjahr von pandemiebedingten Nachholeffekten geprägt war, steigerte Bystronic den Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahr um 5.5% auf CHF 266.7 Millionen (7.6% zu konstanten Wechselkursen). Die Nachfrage entwickelte sich für alle Applikationen erfreulich, insbesondere im Goldsegment. Die Regionen EMEA, Americas und APAC erzielten solide Zuwächse, während der Auftragseingang in China aufgrund der wirtschaftlichen Aussichten rückläufig war.

Der Quartalsumsatz stieg um 3.6% auf CHF 204.1 Millionen (6.1% zu konstanten Wechselkursen), weil sich aufgrund limitierter Verfügbarkeiten von Komponenten die Auslieferungen und Installationen von grösseren Systemlösungen verzögerten. In den Regionen EMEA und Americas steigerte Bystronic die Umsätze zu konstanten Wechselkursen einstellig, während der Umsatz in APAC deutlich zweistellig wuchs. In China lag der Umsatz aufgrund von regionalen Lockdowns leicht unter Vorjahr.

Um die hohen Auftragsvolumen effizient realisieren und Systeme bei Kunden installieren zu können, forciert Bystronic den lokalen Einkauf von Komponenten sowie den Ausbau regionaler Produktions- und Installationskapazitäten. Zudem prüft die Gruppe den Einsatz alternativer Komponenten und Beschaffungskanäle.

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet Bystronic unverändert ein Umsatzwachstum von 10-12% (organisch 12-16%) und eine EBIT-Marge zwischen 8-9%. Aufgrund der verzögerten Umsatzrealisierung im ersten Halbjahr, höheren Kosten im Einkauf und den Investitionen in das Service-Geschäft erwartet die Gruppe im ersten Halbjahr ein Betriebsergebnis (EBIT) unter Vorjahr und eine verbesserte Leistung im zweiten Halbjahr. Dies basiert auf der Annahme, dass sich das aktuelle Marktumfeld verbessert.

Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.

Haftungsausschluss Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Es gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

