DGAP-News: Cannovum AG beschließt Einritt in den Markt für freiverkäufliches Cannabis (deutsch)

Cannovum AG beschließt Einritt in den Markt für freiverkäufliches Cannabis

Der am gestrigen Tag vorgestellte Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung sieht die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel vor. Der Vorstand der Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21 ) hat daraufhin beschlossen in diesen Markt einzusteigen. Das bisherige Angebot im Bereich medizinischen Cannabis wird beibehalten und weiter ausgebaut.

Auch wenn Details zur Umsetzung noch nicht bekannt sind, begrüßt die Cannovum AG die beabsichtigte verantwortungsvolle Legalisierung als Anerkenntnis der gesellschaftlichen Realität. Es bietet sich jetzt die Möglichkeit, eine verantwortungsvolle Cannabis-Legalisierung mit effektivem Jugend- und Verbraucherschutz aufzusetzen. Teil davon ist es, in der Aufstellung der Regulatorik vom pharmazeutischen Cannabis-Markt zu lernen, um Verbrauchern sicheres und qualitativ hochwertiges Cannabis anzubieten und so vor teils gesundheitsgefährdenden Qualitäten zu schützen.

"Wir werden unseren Beitrag leisten, um den deutschen Markt mit hochwertigem Cannabis zu versorgen. Hierbei können wir uns auf umfangreiche Erfahrungen mit medizinischem Cannabis stützen und werden unter unserer Cannovum-Marke auch Produkte von höchster Qualität für den Freizeitkonsum anbieten", so Pia Marten, CEO der Cannovum AG.

Der deutsche Markt für Medizinalcannabis ist aufgrund der hohen Patientenzahlen und Regulierungsstandards bereits der Schlüsselmarkt Europas. Deutschland befindet sich daher in einer starken Position und kann hier die Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Cannovum erwartet, dass Deutschland mit der Marktöffnung für Recreational-Cannabis ein Signal für die Legalisierung an andere Länder sendet.

Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien.

