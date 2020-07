DGAP-News: Capcora organisiert EUR 18 Mio. Whole Loan Finanzierung für FAKT- und RUHR Campus (deutsch)

Capcora organisiert EUR 18 Mio. Whole Loan Finanzierung für FAKT- und RUHR Campus

Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat für die FAKT AG eine Whole Loan Finanzierung zur Ablösung einer bestehenden Akquisitionsfinanzierung für zwei Bildungseinrichtungen in Bergkamen und Recklinghausen organisiert. Die mittelfristige Finanzierung wird durch einen in London/Luxemburg ansässigen Infrastruktur-Kreditfonds bereitgestellt.

Das Finanzierungsvolumen beläuft sich auf 18 Mio. Euro, dies entspricht einem Loan-to-Value (LTV, Kredit in Relation zum Immobilienwert) von rund 60 Prozent. Die Finanzierung mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde in Form eines verbrieften Darlehens strukturiert und hat einen attraktiven Zinssatz.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit Capcora einen weiteren Finanzierungsbaustein für zwei unserer Revitalisierungsprojekte sichern konnten, die im Bestand verbleiben sollen. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da es sich um keine Standard-Immobiliennutzung handelte und wir die Finanzierung auch während der Corona-Pandemie planmäßig umsetzen konnten", so Norbert Boddenberg, CFO der FAKT AG.

Die FAKT AG hatte die ehemaligen Bergbauberufsschulen im August 2018 erworben und die Objekte, die weiterhin für Bildungsmaßnahmen genutzt werden, revitalisiert und aufvermietet. Die beiden nahezu baugleichen Gebäude haben eine Nutzfläche von jeweils ca. 16.000 m².

Da es sich bei den Immobilien um soziale Infrastruktur handelt, fand die Finanzierung insbesondere Interesse bei Infrastruktur-Finanzierern, von denen sich einer im Rahmen eines durch das Beratungshaus Capcora durchgeführten strukturierten Finanzierungsprozesses durchgesetzt hat. Rechtlich begleitet wurde die Transaktion durch die Kanzlei Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

"Institutionell platzierte Whole Loan Finanzierungen gewinnen in jüngster Zeit zunehmend an Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir durch die neue Finanzierungsstruktur die Cashflow-Basis der Campus Projekte der FAKT deutlich verbessern und hier auch unsere Infrastrukturfinanzierungs-Expertise mit einbringen konnten", so Tobias Müller, Investment Director bei Capcora und mitverantwortlich für den Immobilienbereich.

Über FAKT AG: Die FAKT-Unternehmensgruppe hat ihren Schwerpunkt in der Revitalisierung von größeren Immobilien im Ruhrgebiet für den eigenen Bestand sowie selektiv der Projektentwicklung für den Verkauf - Kernsektoren sind die Bereiche Immobilien, ausgewählte kommunale Infrastruktur- und Kapitalmarktthemen sowie Projekte zur umweltfreundlichen Energieerzeugung und effizienten Nutzung knapper Ressourcen. In Deutschland und im internationalen Markt agiert die FAKT-Gruppe mit einem professionellen Netzwerk aus etablierten Kooperationspartnern. Unter ihrem Dach bündelt die Unternehmensgruppe derzeit 30 Tochter- und Projektgesellschaften. www.fakt-ag.com

Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com

Über Fried Frank: Fried, Frank, Harris, Shriver, & Jacobson LLP ist eine internationale Rechtsanwaltssozietät mit ca. 500 Berufsträgern weltweit und Büros in New York, Washington D.C., London und Frankfurt. Mandanten sind führende Unternehmen, Banken und Investmentfonds. Besondere Kompetenz hat Fried Frank in den Bereichen Immobilen- und Immobilienfinanzierungen (Real Estate/Real Estate Finance), M&A, Asset Management und Finanzierungen sowie in allen transaktionsrelevanten Rechtsbereichen. www.friedfrank.com

