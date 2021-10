DGAP-News: Capital Markets Day 2021 - STEMMER IMAGING konkretisiert Fahrplan bis 2024 und hebt Mittelfrist-Guidance an (deutsch)

Capital Markets Day 2021 - STEMMER IMAGING konkretisiert Fahrplan bis 2024 und hebt Mittelfrist-Guidance an

Puchheim, 05. Oktober 2021

- STEMMER IMAGING zieht positive Bilanz zu 2019 kommunizierten Mittelfristzielen

- Mittelfristziele präzisiert: Umsatzwachstum auf EUR 200 Mio. bis 2024 angestrebt und Anhebung der durchschnittlichen EBITDA-Marge auf 12 - 14 % im Mittelfristzeitraum

- Maßnahmenpaket zur stärkeren Segmentierung und Fokussierung auf das Distribution sowie Solution Business

- Höhere Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen

- Uwe Kemm in seiner Vorstandsrolle als COO bis Ende Mai 2026 bestätigt

Puchheim, 05. Oktober 2021 - Die im Prime Standard der Frankfurter Börse notierte STEMMER IMAGING AG ( ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veranstaltet heute ihren Capital Markets Day.

Das Unternehmen wird vor Analysten und Investoren ein Update zu seinen Mittelfristzielen für die nächsten Jahre geben und diese deutlich konkretisieren. Ausgehend von den 2019 beim vergangenen Capital Markets Day angegebenen Umsatz- und Profitabilitätszielen mit einem drei bis fünf Jahreshorizont strebt das Unternehmen nunmehr an, das Umsatzziel von EUR 200 Mio. im Jahr 2024 zu erreichen und hat zudem die Ergebnisbandbreite von 10 - 12 % auf nunmehr durchschnittlich 12 - 14 % im Mittelfristzeitraum erhöht.

In seiner Präsentation geht das Management auf die konkreten Umsetzungspläne ein, die bestehende Präsenz von STEMMER IMAGING in attraktiven Wachstumsmärkten in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

Auf Basis der erzielten Erfolge in industriellen und nicht-industriellen Endmärkten sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um von den zunehmenden Investitionen in Bildverarbeitungstechnologie für die industrielle Automatisierung zu profitieren. Beispiele hierfür sind Elektomobilitätslösungen und neue Anwendungen in den Bereichen im Sports & Entertainment auf Basis sich stark entwickelnder innovativer Digitalangebote, sowie die sich verändernden Anforderungen der Lieferketten in Bezug auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch die Schärfung seines Leistungsportfolios diese Wachstumschancen für sich zu nutzen und konzentriert sich hierbei auf die beiden Bereiche Distribution und Solution Business.

Das Management betont zudem den Schwerpunkt Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit zukünftigem Kundengeschäft. Schon heute leisten 95 % aller Umsätze von STEMMER IMAGING einen positiven Beitrag zu den UN Sustainable Development Goals (SDG). Das Unternehmen baut die seit 2019 eingeschlagene Ausrichtung auch in diesem Bereich konsequent aus und strebt hierbei einen Wert von 100 % als Mittelfristperspektive an, um seine Geschäftsaktivitäten im Sinne des 360-Grad-Ansatzes für alle Stakeholder auszubalancieren.

Ergänzend teilt das Unternehmen mit, dass der Vorstandsvertrag von Uwe Kemm als Chief Operating Officer durch den Aufsichtsrat bis Ende Mai 2026 verlängert wurde. Der Aufsichtsrat hat damit ein deutliches Zeichen für die Stabilität und Kontinuität in der Führung der Gesellschaft gesetzt.

"Seit dem vergangenen Capital Markets Day haben wir konsequent an der Ausrichtung unserer Unternehmensaktivitäten gearbeitet und legen bereits nach zwei Jahren starke Ergebnisse vor. Darauf bauen wir nun konsequent auf und stellen heute ein Maßnahmenpaket zur weitergehenden Fokussierung unseres Geschäftsmodells vor. Unser ambitioniertes Wachstumsziel von EUR 200 Mio. konkretisieren wir auf das Jahr 2024 und das bei einer durchschnittlichen EBITDA-Profitabilität von 12 - 14 % über den vorliegenden Mittelfristzeitraum. Besondere Bedeutung gewinnt dabei die Nachhaltigkeitsagenda unseres Unternehmens. Mit der Verlängerung des Vorstandsvertrages von Uwe Kemm ist der Fokus voll und ganz auf die Umsetzung unserer heute vorgestellten Ziele gelegt", sagt Arne Dehn.

In seiner Präsentation geht das Management sowohl auf finanzielle als auch auf operative Aspekte zur Erreichung der konkretisierten Mittelfristziele ein und gibt hierbei insbesondere detaillierte Einblicke zu den Maßnahmen bei der Umsetzung in der Vermarktung sowie zur Technologieroadmap. Darüber hinaus gibt das Management einen Überblick in die Struktur für ein weitergehendes und umfangreicheres Dienstleistungsangebot des Unternehmens.

Mit dieser Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten setzt das Unternehmen konsequenter als bisher auf Wachstum durch den strukturierten Aufbau des Solution Business mit innovativen Angeboten in klar benannten Endmärkten wie Mobility, Sports & Entertainment sowie Food & Agriculture und forciert gleichzeitig in seinem Distributionsgeschäft die Umstellung auf Digitalangebote.

Die vollständigen Präsentationsunterlagen zum Capital Markets Day 2021 finden Sie unter www.stemmer-imaging.com.

Die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht STEMMER IMAGING am 10. November 2021.

Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.

Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".

VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen.

Kontakt: STEMMER IMAGING AG Arne Dehn Vorstandsvorsitzender Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.com www.stemmer-imaging.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: ir@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1238193

