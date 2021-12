DGAP-News: CAPTIQ GmbH: Finanzierungsberater von MLP nutzen CAPTIQ-Kreditplattform für Kammerberufler (deutsch)

CAPTIQ GmbH: Finanzierungsberater von MLP nutzen CAPTIQ-Kreditplattform für Kammerberufler

Frankfurt, den 22. Dezember 2021

Finanzierungsberater von MLP nutzen CAPTIQ-Kreditplattform für Kammerberufler

- Flexible und effiziente Alternative zur klassischen Bankenfinanzierung

- Berater-Dashboard vereinfacht Beantragen und Verwalten von Krediten für anspruchsvolle Kundengruppe

CAPTIQ hat MLP, einen der führenden deutschen Finanzdienstleister, als ersten Vertriebspartner für die Nutzung ihrer Kreditplattform gewonnen. MLP-Berater können das speziell auf die Bedürfnisse von Kammerberuflern zugeschnittene Angebot nutzen, um ihren Kunden Kredite zwischen 10.000 EUR und 250.000 EUR digital zu vermitteln. Das Einreichen des Kreditantrags, dessen Prüfung und die Auszahlung erfolgen innerhalb weniger Tage.

"Wir freuen uns, dass wir gleich zum Start unserer alternativen Kreditplattform mit MLP einen Finanzdienstleister als Partner gewonnen haben, der sich im Privatkundengeschäft seit mehr als fünfzig Jahren auf die Beratung von Akademikern spezialisiert hat", kommentiert Lorenz Beimler, einer der beiden CAPTIQ-Geschäftsführer. "Durch die Zusammenarbeit erhalten MLP-Berater Zugang zu unserem Dashboard, wo Darlehensanträge in wenigen Minuten digital einstellt werden können. Im Regelfall erhält der MLP-Berater den finalen Darlehensvertrag innerhalb von einem Werktag. Der Kunde muss anschließend lediglich zwei Schritte durchführen: Eine elektronische Vertragssignatur und eine digitale Legitimation. Anschließend wird das Darlehen in ein bis zwei Werktagen durch unseren Partner, die Solarisbank AG aus Berlin, ausgezahlt. Dabei punktet vor allem die Effizienz für die MLP-Berater und ihre Kunden."

Finanzberatung mit Fokus auf Akademiker MLP versteht sich als Partner in allen Finanzfragen. Das Unternehmen betreut in Deutschland rund 560.000 Privat- und 24.600 Firmenkunden. "Trotz vielfältiger öffentlicher Förderung kann die klassische Bankenfinanzierung des Starts in die Selbständigkeit auch für die meisten Kammerberufler eine Herausforderung darstellen", kommentiert Marc-Philipp Unger, Leiter Finanzierung bei MLP. "Wir haben uns das Angebot von CAPTIQ genau angeschaut und sehen darin eine gute Alternative. Die einfachen und schnellen Prozess haben uns neben den guten Konditionen überzeugt."

Sehr viele Kammerberufler lassen sich bei Gründung oder Finanzierungsbedarf sowie in Fragen zu Versicherungen, Vorsorge und Vermögensaufbau von Finanzexperten beraten. Bei der Vergabe von Darlehen, zum Beispiel für die Übernahme oder Öffnung einer Praxis, kamen diese bislang an der Zusammenarbeit mit Banken nicht vorbei. Besonders für den Bereich kleiner Darlehen bis 250.000 EUR kommt es hier aufgrund des hohen Bearbeitungsaufwands jedoch häufig zu Absagen oder Verzögerungen. "Durch unseren voll digitalisierten Prozess können wir selbst bei Beträgen ab 10.000 EUR Finanzberatern helfen, dieses unterversorgte Segment zu bedienen. So ermöglichen wir Beratern, langfristig interessante Kundenbeziehungen aufzubauen und zu festigen", so CAPTIQ-Geschäftsführerin Soraya Braun.

Antragsprozess und Bestandsverwaltung komplett digitalisiert CAPTIQ hat nicht nur den Kreditprozess komplett digitalisiert. Das Einreichen der Unterlagen über das eigens für Berater erstellte Dashboard ist in wenigen Minuten erledigt. Der Berater füllt einen kurzen Fragebogen aus und lädt die Finanzdaten hoch. Für Gründer wird der Business-Plan übermittelt oder mit Hilfe eines Online-Tools erstellt. Über das Dashboard werden auch die laufenden Verträge eines Beraters sicher verwaltet. Der Aufwand ist minimal, so bleibt mehr Zeit für die persönliche Beratung.

Ohne dass dafür das Stellen von Sicherheiten erforderlich wäre, werden sämtliche geschäftliche Vorhaben, beispielsweise eine Praxis- oder Kanzleiübernahme, die Anschaffung von Ausstattung oder Geräten, das Bereitstellen von Betriebsmitteln oder Liquidität, Modernisierung oder Erweiterung des Geschäftsbetriebs, Umschuldungen oder der Herauskauf eines Partners/Gesellschafters finanziert.

Über CAPTIQ CAPTIQ ist die erste Kreditplattform, welche die Vergabe von Krediten an Kammerberufler vereinfacht, bspw. für die Einrichtung einer Praxis oder einer Kanzlei. Das Unternehmen bietet Finanzierungen zu marktgängigen Konditionen insbesondere bis 250.000 Euro an. Neben bilanzierenden Rechtsformen (z. B. GmbHs) werden auch die für Kammerberufe typischen nicht-bilanzierenden Rechtsformen (z. B. Freiberufler) bedarfsgerecht bedient. Finanziert werden Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Architekten, Beratende Ingenieure, Rechtsanwälte & Notare, Vereidigte Buchprüfer, Steuerberater & Notare. Kreditgebende Bank ist die Solarisbank, Berlin.

Aus Capital und IQ wird CAPTIQ! Wir stehen für eine neue und intelligente Form der Finanzierung. Mehr unter www.captiq.com

Ansprechpartner für Rückfragen:

CAPTIQ GmbH

Soraya Braun, Geschäftsführerin (CEO) soraya.braun@captiq.com

Lorenz Beimler, Geschäftsführer (CEO) lorenz.beimler@captiq.com

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com

