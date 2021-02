DGAP-News: CBD Global Sciences lanciert Legacy Distribution Group, eine auf CBD-haltige Produkte spezialisierte Vertriebsgesellschaft (deutsch)

CBD Global Sciences lanciert Legacy Distribution Group, eine auf CBD-haltige Produkte spezialisierte Vertriebsgesellschaft

18.02.2021

Denver (Colorado), über NewMediaWire -- CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass es eine neue Vertriebsgesellschaft namens Legacy Distribution Group gegründet hat.

Legacy Distribution Group ("Legacy Distribution") (Denver, Colorado), ist einer der ersten Direct Store Delivery (DSD)-Vertreiber des Landes, der ausschließlich CBD-Produkte anbietet. Bis jetzt wurden CBD-Marken hauptsächlich über Vertriebsgesellschaften vermarktet, die mit CBD teilweise genauso wenig vertraut waren wie die von ihnen belieferten Kunden. Auch wenn viele dieser Vertriebsgesellschaften auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken können, führt ihr Mangel an CBD-Fachwissen und der Vertrieb von breiteren, meist traditionellen Markenportfolios regelmäßig dazu, dass die Zahlen bei den von ihnen vertriebenen CBD-Marken hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dieses Problem soll durch die Einführung von Legacy behoben werden. Durch die Bereitstellung eines erstklassigen Services und ihres unvergleichlichen CBD-Know-hows zielt der Ansatz von Legacy speziell darauf ab, einen Beitrag zur Maximierung des Wachstums und der Marktdurchdringung neuer und bestehender CBD-Marken zu leisten. Zurzeit hat Legacy damit begonnen, die Aufnahme einer neuen Palette von CBD-Marken in ihr wachsendes Portfolio zu prüfen.

CBD Global hat ein Team von hochqualifizierten Vertriebs- und Verkaufsmanagern zusammen-gestellt, die ihr Know-how in den letzten Jahrzehnten bei großen DSD-Vertreibern weiterentwickelt haben. Die Zusammenstellung dieses Teams stellt eine gemeinsame Anstrengung von Personen und Unternehmen dar, die erfolgreich an der Einrichtung und dem Ausbau von Vertriebskanaldiensten beteiligt waren. Wir freuen uns, dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Das Team von Legacy Distribution verfügt zusammen über fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit DSD-Aktivitäten und über eine Erfolgsgeschichte von fast einem Jahrzehnt beim Verkauf im CBD-Sektor. Diese einzigartige Kombination hat die einmalige Fähigkeit zur Folge, erfolgreich neue Kunden für die Marken in ihrem Produktportfolio zu gewinnen und diese Kunden effektiv zu beliefern. Legacy Distribution hat Vertriebs- und Verkaufsrouten erschlossen, die aus ungefähr 1.000 Verkaufspunkten in Colorado und Umgebung bestehen. Diese Routen wurden Anfang 2019 mit CBD-haltigen Produkten erschlossen und werden durch das Angebot von sieben großen Marken weiter ausgebaut.

Brad Wyatt, der CEO von CBD Global Sciences, erklärte: "Direct Store Delivery ist ein wichtiger Bestandteil meines Firmenhintergrunds. Ich habe große Vertriebszentren für Unternehmen wie Target Corporation, Sears Roebuck und Federal Mogul geleitet. Dabei habe ich festgestellt, dass Führungskräfte in diesem Sektor mit verlässlichen ausführenden Personen zusammenarbeiten müssen, die über ein unglaubliches Netz an Geschäftsbeziehungen verfügen. In den nächsten Monaten werden wir weitere Informationen über das Team, die wachsende Liste der Vertriebsvereinbarungen mit mehreren großen Marken usw. mitteilen. Wir sind sehr froh, diese Entwicklung in der CBD-Branche anzustoßen und beabsichtigen, einen schnelleren, effizienteren und günstigeren Vertriebspfad für die CBD-Marken zu bieten, die ihre Produkte in den Verkaufsregalen präsentieren möchten."

ÜBER CBD GLOBAL SCIENCES, INC.

CBD Global Sciences, Inc. ist ein vertikal integrierter Hersteller von hanfbasiertem CBD sowie ein Branding-Anlagevehikel mit derzeit zwei eigenen Produktkategorien, die unter den Namen Aethics(TM) ( www.aethics.com) bzw. CANNAOIL ( www.cannaoilshop.com) angeboten werden. Dazu gehören CBD-Öltinkturen (Flüssigprodukte), CBD-Kapseln, CBD zur äußeren Anwendung, Getränkeprodukte und Süßwaren. Die hanfbasierten CBD-Extrakte von CBD Global Sciences sind über ausgewählte Vertriebshändler, in Läden und online erhältlich.

CBD Global Sciences führt über seine 100%ige Tochter, Strasburg Pharms, einen Landwirtschaftsbetrieb in Colorado. Dort wird Hanf auf unbehandelten Böden mit natürlichen Nährstoffen angebaut und ausschließlich mit Wasser der Region sowie Sonne versorgt. Beim Anbau kommen KEINE Pestizide oder Chemikalien zum Einsatz. Unsere Pflanzen sind handverlesen und werden fortlaufend gepflegt, um das beste Cannabinoidprofil und einen extrem hohen CBD-Gehalt zu garantieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von Bruce Nurse, Investor Relations, unter der Telefonnummer (888) 401-2239 bzw. per E-Mail an: info@cbdglobalsciences.com

DIESE PRESSEMITTELUNG WURDE WEDER VON DER KANADISCHEN BÖRSE NOCH VON DEREN REGULIERUNGSBEHÖRDEN ÜBERPRÜFT UND DIESE ÜBERNEHMEN FOLGLICH KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DEREN RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Angaben" gemäß der Wertpapiergesetzgebung Kanadas. Zu zukunftsgerichteten Angaben gehören u. a. Angaben über zukünftige Entwicklungen sowie über das Geschäft und den Betrieb der Gesellschaft nach deren Notierung an der CSE. Zukunftsgerichtete Angaben basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen die, obgleich sie als angemessen gelten, trotzdem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Angaben ausdrücklich oder stillschweigend enthalten sind. Zu solchen Faktoren gehören u. a. allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unwägbarkeiten und die Nichterteilung bzw. verzögerte Erteilung von Genehmigungen des Vorstands, der Gesellschafter oder Regulierungsbehörden. Das Publikum sollte sich nicht ausschließlich auf diese zukunftsgerichteten Angaben verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Angaben, weder auf Grundlage neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch auf andere Weise, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist.

CBD Global Sciences, Inc.
225 Union Blvd., Suite 350
CO 80228 Denver
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.cbdglobalsciences.com

ISIN: CA12482U1057

WKN: A2PUK9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart; Toronto EQS News ID: 1169136

