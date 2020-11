CENTOGENE baut Portfolio an innovativen SARS-CoV-2-Testlösungen aus: Angebot schneller und hochqualitativer COVID-19-Antigen-Tests auf Basis der Technologie von Fujirebio Europe

CENTOGENE baut Portfolio an innovativen SARS-CoV-2-Testlösungen aus: Angebot schneller und hochqualitativer COVID-19-Antigen-Tests auf Basis der Technologie von Fujirebio Europe

* Die Nachfrage nach flexiblen Lösungen für zuverlässige COVID-19-Tests nimmt weiter zu. Die Zeitspanne bis zum Vorliegen eines Testergebnisses ist für viele Alltagssituationen dabei ein entscheidendes Kriterium.

* Validierte, hochsensitive Antigen-Testlösung ermöglicht einen übermittelten Laborbefund nach 75 Minuten (in Hamburg) bis 2,5 Stunden (in Frankfurt) und erweitert gut etabliertes Angebot an Covid-19-PCR-Tests, die bereits an vier deutschen Flughäfen verfügbar sind.

* Antigen-Tests kommen anfangs auf ausgewählten Lufthansa-Verbindungen zum Einsatz, anschließend werden sie schrittweise an CENTOGENE-Flughafen-Testzentren in Hamburg und Frankfurt am Main ausgerollt.

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 09. November 2020 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Fujirebio zur Anwendung der LUMIPULSE(R) G Technologie des weltweit führenden Spezialisten für IVD-Testung eingegangen ist.

Dr. Volkmar Weckesser, Chief Information Officer von CENTOGENE, erklärte: "In den letzten Monaten haben wir einen steigenden Bedarf an leicht zugänglichen, verlässlichen und schnellen Tests auf das Coronavirus gesehen. Dafür haben wir eine Blaupause etablieren können. Wir haben innerhalb der letzten sechs Monate Testzentren an vier von Deutschlands größten Flughäfen eingerichtet. Wir freuen uns sehr diesen Service nun mithilfe von Fujirebios fortgeschrittener Technologie zu erweitern, denn wir sehen, dass die Zeitspanne bis zum Vorliegen eines Testergebnisses für viele Alltagssituationen ein entscheidendes Kriterium ist. Gleichzeitig darf die Aussagekraft (Sensitivität) des Tests nicht wesentlich abnehmen. Wir hoffen durch diese validierte, kundenfreundliche Lösung einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, die weitere Ausbereitung des Virus zu begrenzen und berufliche sowie private Aktivitäten möglich zu machen."

Die Kooperation erweitert das bestehende Portfolio der innovativen Testkomplettlösung von CENTOGENE um einen Schnelltest, dessen Ergebnis nach Probeneingang im Labor sehr zeitnah vorliegt.

Prof. Dr. Peter Bauer, Chief Genomic Officer von CENTOGENE, fügte hinzu: "CENTOGENE hat diese Antigen-Testlösung in den vergangenen Wochen umfangreich validiert. In Kombination mit unserer digitalen Labor- und Befundlogistik, weisen die auf der LUMIPULSE(R) G Technologie von Fujirebio basierenden Antigen-Assays eine Sensitivität von 93% auf. Positiven Ergebnisse werden anschließend durch eine PCR-Analyse überprüft."

CENTOGENE hat eine exklusive Kooperation mit Lufthansa. Erste Testläufe für diese flächendeckenden, schnellen und hochqualitativen COVID-19-Antigen-Tests zum Einsatz bei Flugreisen ab Hamburg starten ab 12. November. Lufthansa-Passagiere können sich vor Flugantritt auf ausgewählten Verbindungen kostenlos testen lassen.

"Mit unserer Teststrategie verfolgen wir das Ziel, durch die gewonnenen Daten wichtige Erkenntnisse im Umgang mit Antigentests zu sammeln. Wir sind davon überzeugt, dass es der einzig richtige Weg ist, die etablierte Testinfrastruktur an den Flughäfen weiter auszubauen. Die Kooperation zwischen Lufthansa und CENTOGENE, die ihre Kapazitäten kontinuierlich erweitern, dient hier als Maßstab für ein erfolgreiches Testmodell", sagte Christoph Leffers, Leiter Task Force Testing Lufthansa Group.

Die Antigen-Tests werden im Laufe des Novembers, zusätzlich zu den bestehenden PCR-basierten Tests, schrittweise an den CENTOGENE-Testzentren in Hamburg und Frankfurt eingeführt.

Weitere Details zu den neuen SARS-CoV-2-Antigen-Tests bei CENTOGENE - Technologie, Präzision, Preise und Verfügbarkeit - sowie über CENTOGENEs Kooperation mit Fujirebio erhalten Sie im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz am 9. November 2020 ab 12:30 Uhr. Bitte melden Sie sich unter centogene@mc-services.eu an. Sie erhalten anschließend eine Termineinladung mit Link zu einem Microsoft Teams Meeting.

Hochsensitive Antigen-Testlösung ergänzt PCR-basierte Tests

Im Rahmen der Partnerschaft wird Fujirebio eine stabile Versorgung mit Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Proben, die auf vollautomatisierten und auf einer chemilumineszenten Plattform basierten LUMIPULSE G1200 Geräten durchgeführt werden, gewährleisten. Die Abstrichentnahme an den Testzentren erfolgt durch CENTOGENE wie gewohnt mit Mundrachenabstrichen und die Proben werden in CENTOGENEs eigenen Test-Laboratorien analysiert. LUMIPULSE G1200 wird dabei unterstützten, hochqualitative Testergebnisse in bis zu 40 Minuten ab Probeneingang im Labor zu liefern. Die Geräte werden ein fester Bestandteil von CENTOGENEs gut etablierten und automatisierten Arbeitsablauf, der eine schnelle und direkte Übermittlung der Befunde an den Kunden über deren Smartphones oder digitalen Geräte sicherstellt.

Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag war das erste hochsensitive Antigen-Assay, das auf einer vollautomatisierten chemilumineszenten Plattform eingeführt wurde. Es wird seit August dieses Jahres von den japanischen Behörden zum Quarantäne Screening ankommender Reisender an großen japanischen Flughäfen verwendet.

Über CENTOGENE

CENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31. August 2020 umfasste diese etwa 3,6 Milliarden Datenpunkte von rund 570.000 Patienten aus über 120 Ländern.

Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 31. August 2020 hat das Unternehmen bei über 45 verschiedenen seltenen Erkrankungen mit über 40 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" (forward-looking statements) im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringen, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten widerspiegeln. Beispiele hierfür sind die Diskussion unserer Strategien, Finanzierungspläne, Wachstumschancen und des Marktwachstums. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "prognostizieren" oder "erwarten", "könnte", "wird", "würde" oder "sollte" sowie Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für unsere Leistung, und Sie sollten ihnen nicht unangemessen Bedeutung beimessen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Unsicherheiten und anderen variablen Umständen wie etwa weltweite Wirtschaftsbedingungen und anhaltende Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf unser Geschäft und die Geschäftsergebnisse, mögliche Änderungen von aktuellen und vorgeschlagenen Gesetzen, Vorschriften und Regulierungen, der Druck des zunehmenden Wettbewerbs und Konsolidierung in unserer Branche, die Kosten und die Unsicherheit der behördlichen Zulassung, einschließlich durch die US-amerikanischen Food and Drug Administration, unser Vertrauen in Dritte und Kooperationspartner, einschließlich unsere Fähigkeit, Wachstum zu steuern und neue Kundenbeziehungen einzugehen, unsere Abhängigkeit von der "Rare Disease" Industrie, unsere Fähigkeit, internationale Expansion zu steuern, unsere Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und dem Schutz des geistigen Eigentums sowie Fluktuationen bei unseren Betriebsergebnissen aufgrund von Wechselkurseffekten oder anderen Faktoren. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Änderungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren in unserer Registrierungserklärung für das Jahr, das am 31. Dezember 2019 endete, in unserem 6-K-Statement betreffend die Ergebnisse für das Quartal endend am 31. März 2020, wie bei der SEC am 15. Juni 2020 hinterlegt, sowie in anderen aktuellen Berichten und Dokumenten, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente erhalten, indem Sie die EDGAR-Funktion auf der SEC-Website unter www.sec.gov besuchen.

Ansprechpartner für die Presse:

CENTOGENE Ben Legg Corporate Communications press@centogene.com

MC Services AG Anne Hennecke / Susanne Kutter +49 (0) 211 529252 22 / +49 (0) 211 529252 27 centogene@mc-services.eu

