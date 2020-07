CENTOGENE und Event Inc bieten gemeinsam Service an: Ab sofort können Nutzer der Buchungsplattform Corona-Tests für die Besucher ihrer Veranstaltungen vorab bestellen

* CENTOGENE, die Dr. Bauer Laboratoriums GmbH und die Buchungsplattform Event Inc bieten Veranstaltungsbesuchern ab sofort SARS-CoV-2-Tests zum Ausschluss einer COVID-19-Infektion an

* Unternehmen liefert schnelle, präzise und sichere Komplettlösung und unterstützt mit seinem Engagement auch in der Veranstaltungsbranche die sichere Rückkehr in eine neue Normalität

Cambridge, MA, USA & Rostock, Berlin, Deutschland, 23. Juli 2020: CENTOGENE, spezialisiert auf die Diagnostik seltener Erkrankungen, gibt heute seine Partnerschaft mit der Dr. Bauer Laboratoriums GmbH und der Hamburger Event Inc Gmbh für COVID-19 Tests von Veranstaltungsbesuchern bekannt. Event Inc-Kunden haben damit ab sofort die Möglichkeit, CENTOGENEs SARS-CoV-2-Tests zum Ausschluss einer COVID-19 Infektion schnell und unkompliziert über die Webseite der Event Inc zu bestellen. Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen, die nach dem Shutdown nun wieder Veranstaltungen organisieren wollen, als auch an Eventlocations, die ihren Kunden diesen zusätzlichen Service anbieten möchten.

CENTOGENE unterstützt mit seinem Engagement die Rückkehr in eine "neue Normalität", in der das breite Testen immer selbstverständlicher werden wird: "Die vergangenen Monate haben unsere Wirtschaft und insbesondere die Veranstaltungsbranche stark getroffen. Nach wie vor zögern Unternehmen, größere Veranstaltungen wie Konferenzen, Tagungen oder standortübergreifende, interne Treffen wieder zuzulassen. Doch gerade in Zeiten der Krise ist die Bedeutung dieser Veranstaltungen für das kollegiale und berufliche Miteinander nicht zu unterschätzen", sagte Prof. Arndt Rolfs, CEO von CENTOGENE. "Mit unseren innovativen und qualitativ hochwertigen Diagnostik-Methoden liefern wir eine schnelle, präzise und sichere Komplettlösung, die den sicheren Weg in eine "neue Normalität" auch in der Veranstaltungsbranche ebnet."

Event Inc Geschäftsführer Paul Philipp Hermann ergänzte: "Wir freuen uns, gemeinsam mit CENTOGENE eine Lösung gefunden zu haben, unseren Kunden diesen Service für ihre Veranstaltungen anbieten zu können. Ganz gleich, ob es um das erste Geschäftsmeeting nach dem Lockdown, einen wichtigen Produktlaunch oder die Planung der Weihnachtsfeier geht - trotz der zahlreichen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen läuft das Geschäft nur sehr langsam wieder an, und die Veranstaltungsbranche erwartet weiterhin schwere Einbußen für die nächsten Wochen und Monate. Wir hoffen, mit diesem Angebot unsere Kunden der Sicherheit, Mobilität und Gelassenheit wieder einen Schritt näher zu bringen."

Über den SARS-CoV-2-RT-PCR-Test von CENTOGENE

Der SARS-CoV-2 RT-PCR Test ist ein Echtzeit-Test, der auf der Polymerasekettenreaktion (PCR) zum qualitativen Nachweis von Nukleinsäure aus SARS-CoV-2 in Proben der oberen Atemwege (Rachenabstriche) basiert.

CENTOGENE bietet seinen validierten SARS-CoV-2-RT-PCR-Tests mittlerweile weltweit im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft an. Das Probenentnahmekit CentoSwabTM ist vollständig validiert für Rachenabstrichproben zum Nachweis von SARS-CoV-2, demjenigen Virus, das COVID-19 verursacht. Das in Deutschland produzierte Kit, enthält einen sterilisierten Rachenabstrichspatel und ein Entnahmeröhrchen.

Die Diagnose einer COVID 19 Erkrankung erfolgt durch einen Abstrich im hinteren Rachenbereich: Dieser Abstrich kann von jedem eigenständig mit Hilfe eines Abstrich-Spatels anhand einer Anleitung durchgeführt werden - oder von medizinisch erfahrenem Personal.

Der Spatel wird samt Abstrich in das im Testkit mitgelieferte Kunststoff-Röhrchen gesteckt und zusammen mit den persönlichen Daten der oder des Getesteten zu CENTOGENE ins Labor geschickt. Dort wird durch CENTOGENEs laborärztlichen Partner Dr. Bauer Laboratoriums GmbH mittels RT-PCR Tests die Erbinformation (RNA) des Virus nachgewiesen. Das Ergebnis wird im Anschluss binnen 24 Stunden vertraulich auf elektronischem Wege an die getestete Person geschickt. Dabei folgt die Datenverarbeitung den strengen Auflagen der europäischen Daten-schutz-Grundverordnung (DSGVO).

Ein negatives Testergebnis ist für 3-4 Tage gültig, danach muss erneut getestet werden.

Über CENTOGENE

CENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31. Dezember 2019 umfasste diese etwa 2,5 Milliarden Datenpunkte von rund 500.000 Patienten aus über 120 Ländern.

Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit. sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 31. Dezember 2019 hat das Unternehmen bei über 45 verschiedenen seltenen Erkrankungen mit über 39 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

Über Event Inc Event Inc ist Europas größte Plattform für die Buchung von Eventlocations für Unternehmens-veranstaltungen und Firmenevents aller Art. Unternehmen auf der Suche nach einer Location für die nächste Weihnachtsfeier, Tagung oder Konferenz können mit nur wenigen Klicks eine Auswahl passender Locations erstellen und von diesen unverbindlich Angebote einholen. Das hochqualifizierte Beratungsteam von Event Inc unterstützt dabei kostenfrei auf Basis von tausenden erfolgreich vermittelter Buchungen, die perfekte Location zu finden.

Ansprechpartner für die Presse:

CENTOGENE Ben Legg Corporate Communications press@centogene.com

MC Services AG Anne Hennecke / Susanne Kutter 0211 529252 22 / 0211 529252 27 centogene@mc-services.eu

Event Inc Evelyn Narciso +49 40 2263 267 82 evelyn.narciso@eventinc.de

Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" (forward-looking statements) im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringen, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten widerspiegeln. Beispiele hierfür sind die Diskussion unserer Strategien, Finanzierungspläne, Wachstumschancen und des Marktwachstums. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "rechnen mit", "voraussagen", "sollen" und "werden" sowie Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für unsere Leistung, und Sie sollten ihnen nicht unangemessen Bedeutung beimessen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Unsicherheiten und anderen variablen Umständen wie etwa weltweite Wirtschaftsbedingungen und anhaltende Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf unser Geschäft und die Geschäftsergebnisse, mögliche Änderungen von aktuellen und vorgeschlagenen Gesetzen, Vorschriften und Regulierungen, der Druck des zunehmenden Wettbewerbs und Konsolidierung in unserer Branche, die Kosten und die Unsicherheit der behördlichen Zulassung, einschließlich durch die US-amerikanischen Food and Drug Administration, unser Vertrauen in Dritte und Kooperationspartner, einschließlich unsere Fähigkeit, Wachstum zu steuern und neue Kundenbeziehungen einzugehen, unsere Abhängigkeit von der "Rare Disease" Industrie, unsere Fähigkeit, internationale Expansion zu steuern, unser Vertrauen in Schlüsselpersonal und den Schutz des geistigen Eigentums sowie Schwankungen unserer Betriebsergebnisse aufgrund von Wechselkurseffekten oder anderen Faktoren. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und lehnt diese ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Änderungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren in unserer Registrierungserklärung auf Form F-1 in der jeweils gültigen Fassung (Aktenzeichen 333-234177) sowie in anderen aktuellen Berichten und Dokumenten, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente erhalten, indem Sie EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov besuchen.

