CENTOGENEs CentoKit-19TM Abstrich-Set für einen Coronavirus-PCR-Test ist nun auch mit Videobegleitung durch den Telemedizin-Anbeter Kry buchbar - bequem zuhause bleiben und mit gültigem Testnachweis direkt ins Flugzeug

* Unterstützung per Video: Der Rachenabstrich und die Verpackung der Probe wird durch geschultes Personal des Telemedizin-Anbieters Kry begleitet

* Testergebnis beinhaltet auch Passdaten und entspricht dem Befund der CENTOGENE Testcenter und kann somit (je nach Anforderungen des Ziellandes) auch zum Reisen verwendet werden

* Schnelles Ergebnis: Testergebnis ist bis 18:00 Uhr am Tag nach der Probenabholung online verfügbar

* Einfach reisen: Pünktlich zum Start der Reisesaison verringert die neue Zusatzfunktion den logistischen Aufwand der für die Einreise in bestimmte Länder obligatorischen PCR-Tests auf ein Minimum

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 19. Juli 2021 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, auf Daten basierende Erkenntnisse für die Diagnose, das Verständnis und die Behandlung von seltenen Erkrankungen zu generieren, gab heute die Erweiterung ihres online angebotenen "CentoKit-19TM - Single" um die Option "MED" bekannt. Diese Option beinhaltet neben dem Überprüfen der Ausweisdaten der Nutzer:innen auch die Beaufsichtigung und Anleitung der CentoKit-19TM-Anwender:innen während der Probenentnahme und -verpackung. Dabei unterstützt ein Arzt oder eine Ärztin bzw. geschultes Personal die Proband:innen per Video. Der Befund entspricht dem einer Testung in einem CENTOGENE Testcenter.

'Nach dem langen Ausharren bedingt durch den Lockdown genießt die Gesellschaft nun endlich wieder mehr Freiheiten. Um eine erneute Ausbreitung des Virus zu verhindern, sind und bleiben zuverlässige Tests ein unverzichtbares Mittel in der Pandemiebekämpfung," sagte Dr. Michael Mehler, Leiter Covid Business von CENTOGENE. 'Allerdings sind Tests, gerade in Vorbereitung auf Reisen, ob nun privater oder beruflicher Natur, mit zeitlichem und logistischem Aufwand verbunden. Mit unserem zusätzlichen Angebot der Videobegleitung des Rachenabstrichs und der Probenverpackung, sowie der Überprüfung der Pass- oder Ausweisdaten, machen wir zeitlich effiziente Reisevorbereitungen nicht nur möglich, sondern liefern ein zuverlässiges Ergebnis - komfortabel von zuhause aus."

Bei der neuen Zusatzfunktion "MED" wird der selbstständig entnommene Rachenabstrich unter medizinischer Begleitung eines Arztes oder einer Ärztin bzw. geschultem Personal per Video durchgeführt. Damit gewinnen Personen, die sich für den Selbstabstrich entscheiden, eine hohe Sicherheit für die korrekte Ausführung des Abstriches. Die Option "MED" ermöglicht Befunde inklusive Pass-/Ausweisdaten, die oft zur Einreise ins Ausland benötigt werden. Sie kann nach dem Kauf des "CentoKit-19TM - Single" über Amazon.de nach einmaliger Registrierung direkt über das Corona Test Portal von CENTOGENE ( corona.centogene.com) gebucht werden. Anschließend können Reisewillige über die App des Telemedizin-Anbieters Kry einen Termin für den digital begleiteten Abstrich vereinbaren ( www.kry.de/centokit-19) und diesen mithilfe eines Smartphones oder Tablets durchführen.

Das Ergebnis kann spätestens um 18:00 Uhr am Folgetag der Abholung im Corona Test Portal abgerufen werden.

Das Coronavirus-Selbstabstrich-Set ist derzeit auf Amazon.de als "CentoKit-19TM - Single" (www. amazon.de/CentoKit-19) mit einem Test und einer Probenabholung zu einem Preis von 79 Euro erhältlich. Die Option "MED" wird derzeit für zusätzliche 49 Euro angeboten.

Über CENTOGENE CENTOGENE engagiert sich für die Diagnose und Erforschung seltener Krankheiten. Das Unternehmen arbeitet mit transformativen klinischen, genetischen und multiomischen Real-World-Daten, um die Diagnose, das Verständnis und die Behandlung von seltenen Erkrankungen zu unterstützen. Ziel des Unternehmens ist es, rational begründete Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen sowie die Entwicklung neuer Orphan-Therapien mithilfe seiner umfangreichen Datenbank und seines Wissens zu beschleunigen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31. Dezember 2020 umfasste diese etwa 3,9 Milliarden Datenpunkte von rund 600.000 Patienten aus über 120 Ländern. Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit und eine Biobank mit Blutproben von Patienten sowie Zellkulturen. Nach aktuellem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann, um ein besseres Verständnis über seltene Erbkrankheiten zu erlangen. Sie ermöglicht eine zielgerichtetere Erkennung und Stratifizierung von Patienten und deren zugrundeliegenden Erkrankungen und beschleunigt die Entdeckung, Entwicklung und den Zugang zu Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 31. Dezember 2020 hat das Unternehmen mit über 30 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

Über Kry Kry ist mit rund 3 Millionen durchgeführten Video-Sprechstunden europäischer Marktführer im Bereich digitaler Arztbesuch. Mit einer App ermöglicht Kry Patient:innen auf unkompliziertem Weg eine professionelle, medizinische Diagnose und Beratung durch in Deutschland zugelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Patient:innen können innerhalb weniger Minuten über die App mit einem Arzt sprechen und erhalten bei Bedarf Rezepte, Überweisungen oder eine Krankschreibung. Damit ergänzt Kry die medizinische Versorgung vor Ort. Das Unternehmen startete 2014 in Schweden und verbindet medizinische Expertise mit neuester digitaler Technologie.

Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" (forward-looking statements) im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringen, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten widerspiegeln. Beispiele hierfür sind die Diskussion unserer Strategien, Finanzierungspläne, Wachstumschancen und des Marktwachstums. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie '"erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "prognostizieren" oder "erwarten", "könnte", "wird", "würde" oder "sollte" sowie Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für unsere Leistung, und Sie sollten ihnen nicht unangemessen Bedeutung beimessen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Unsicherheiten und anderen variablen Umständen wie etwa weltweite Wirtschaftsbedingungen und anhaltende Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf unser Geschäft und die Geschäftsergebnisse, mögliche Änderungen von aktuellen und vorgeschlagenen Gesetzen, Vorschriften und Regulierungen, der Druck des zunehmenden Wettbewerbs und Konsolidierung in unserer Branche, die Kosten und die Unsicherheit der behördlichen Zulassung, einschließlich durch die US-amerikanischen Food and Drug Administration, unser Vertrauen in Dritte und Kooperationspartner, einschließlich unsere Fähigkeit, Wachstum zu steuern und neue Kundenbeziehungen einzugehen, unsere Abhängigkeit von der "Rare Disease" Industrie, unsere Fähigkeit, internationale Expansion zu steuern, unsere Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und dem Schutz des geistigen Eigentums sowie Fluktuationen bei unseren Betriebsergebnissen aufgrund von Wechselkurseffekten oder anderen Faktoren. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Änderungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren in unserem Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, das am 15. April 2021 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, sowie in anderen aktuellen Berichten und Dokumenten, die SEC eingereicht wurden. Sie können auf diese Dokumente über die EDGAR-Funktion auf der SEC-Website unter www.sec.gov zugreifen.

Bei Fragen zu den SARS-CoV-2-Tests: corona@centogene.com Telefon-Hotline: +49 (0) 381 - 80113 700

Ansprechpartner für die Presse:

CENTOGENE Ben Legg Corporate Communications press@centogene.com

MC Services AG Anne Hennecke / Susanne Kutter +49 (0) 211 - 529252 22 / +49 (0) 211 - 529252 27 centogene@mc-services.eu

