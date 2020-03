DGAP-News: Centrotec SE: Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in 2019; Jahresprognose 2020 aufgrund der Corona-Krise unter Vorbehalt (deutsch)

Centrotec SE: Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in 2019; Jahresprognose 2020 aufgrund der Corona-Krise unter Vorbehalt

Brilon, den 31. März 2020 - Im Geschäftsjahr 2019 verzeichnete die CENTROTEC SE, Brilon, einen um 5,9% auf 651,0 Mio. EUR (Vorjahr 614,7 Mio. EUR) gesteigerten Konzernumsatz, zu dem alle drei Geschäftssegmente mit Zuwächsen beitrugen. Das operative Ergebnis (EBIT) im Konzern wurde um 8,8% auf 33,1 Mio. EUR (Vorjahr 30,4 Mio. EUR) gesteigert.

Basierend auf einem konzernweit zu verzeichnenden Wachstum im internationalen und im deutschen Geschäft wies das größte Segment, Climate Systems mit den Tochterunternehmen Wolf und Brink, eine erhebliche Steigerung des operativen Ergebnisses auf. Durch die zusätzliche positive Entwicklung der kurzfristigen Finanzanlagen mit einem Plus von 5,1 Mio. EUR (Vorjahr minus 7,0 Mio. EUR) verbesserte sich das Finanzergebnis in den positiven Bereich (0,4 Mio. EUR) nachdem es im Vorjahr mit minus 11,2 Mio. EUR noch deutlich im negativen Bereich gelegen hatte. In Summe führten diese Effekte zu einem Ergebnis je Aktie (EPS) in Höhe von 1,48 EUR (Vorjahr 0,74 EUR).

Wie bereits in der Vorwoche gemeldet hat die CENTROTEC mit Blick auf die Entwicklungen rund um die weltweite Corona-Pandemie jedoch die Aussetzung der Dividendenzahlung (Vorjahr 0,30 EUR) für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Auch die Anfang Februar für das Geschäftsjahr 2020 abgegebene Prognose für ein Umsatzwachstum auf 670 bis 690 Mio. EUR bei einem operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von 34 bis 36 Mio. EUR ist aufgrund der auch zunehmend Europa betreffenden Corona-Pandemie mit großer Unsicherheit behaftet.

Die Verunsicherung durch das Corona-Virus hat auch viele Kunden der CENTROTEC dazu bewegt, Lagerbestände aufzubauen, um die eigene Lieferfähigkeit zu erhalten. Dies spiegelt sich in einer erfreulichen Absatzentwicklung der ersten Monate des Jahres wider. Mit dem wahrscheinlicher werdenden flächendeckenden Einbruch der Absatzmärkte, den Problemen auf den Beschaffungsmärkten und den möglichen öffentlichen Einschränkungen der Produktionstätigkeiten wird es jedoch voraussichtlich im 2. Quartal zu erheblichen Einschnitten hinsichtlich der Geschäftstätigkeit der CENTROTEC kommen. Einzelne Märkte wie Italien und Frankreich sind bereits seit Anfang März stark rückläufig. Die finanziellen Auswirkungen der Krise lassen sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinreichend sicher beziffern.

CENTROTEC SE Die CENTROTEC SE ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.

