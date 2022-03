DGAP-News: CEWE: Personelle Veränderung (deutsch)

CEWE: Personelle Veränderung

CEWE: Personelle Veränderung

Oldenburg, 17. März 2022. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, Herr Dr. Rolf Hollander hat mitgeteilt, dass das Kuratorium aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung mit mehrheitlicher Entscheidung den Vorstandsvertrag des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Christian Friege über den 31.12.2022 hinaus nicht verlängern wird. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller CEWE COLOR Stiftung die Geschäfte der börsennotierten CEWE Stiftung & Co. KGaA. Dabei entscheidet das Kuratorium über die Besetzung des Vorstands. Herr Dr. Friege hat angeboten, die Kontinuität in der Führung zu gewährleisten und eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Nachfolge ist noch nicht getroffen.

CEWE kann nach erfolgreich bewältigter Transformation vom klassischen analogen Fotolaborgeschäft hin zum digitalen Fotodienstleister und bekannten Markenunternehmen eine erfreulich positive Entwicklung vorweisen. Die Bekanntheit der Marke, die Umsätze und Erträge sowie die Dividendenausschüttungen sind kontinuierlich gesteigert worden. CEWE hat mit seiner Unternehmensmarke und einer Reihe von Firmenakquisitionen die führende Position im europäischen Fotofinishing erreicht. Das CEWE FOTOBUCH ist das mit Abstand beliebteste Fotobuch auf dem Kontinent. Mit Saxoprint zählt ein bedeutender Anbieter des Kommerziellen Online-Drucks zur Unternehmensgruppe. Auch während der Pandemie konnten trotz einiger Widrigkeiten die Marktstellung und das wirtschaftliche Ergebnis ausgebaut werden. Dr. Rolf Hollander, Vorsitzender des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, betont: "Das Kuratorium bedankt sich beim gesamten siebenköpfigen Vorstand für die erfolgreiche Führungsarbeit der letzten Jahre. CEWE ist gut aufgestellt und hat eine hervorragende Marktposition erreicht - die solide, vielversprechende Basis für die wirtschaftliche Zukunft unseres Unternehmens."

Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.

Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

