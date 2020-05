CGift AG startet eigene Android-App und ermöglicht so den rund 2,5 Milliarden Benutzern des beliebtesten mobilen Betriebssystems Android einen Zugang

^ DGAP-News: CGift AG / Schlagwort(e): Produkteinführung CGift AG startet eigene Android-App und ermöglicht so den rund 2,5 Milliarden Benutzern des beliebtesten mobilen Betriebssystems Android einen Zugang

25.05.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 25. Mai 2020 - Die CGift AG ( ISIN: DE000A2AAB74 / WKN: A2AAB7), ein Pionier von Dienstleistungen für digitale Währungen, erweitert die Möglichkeiten für Verbraucher, digitale Währungen zu kaufen, zu verkaufen und zu "verschenken", indem er eine Android-App auf den Markt bringt, die über den Google Play Store und Anwendungsplattformen von Drittanbietern zu erreichen ist.

CGift entwickelt diverse Produkte und Anwendungen, die den Eintritt in die Welt der digitalen Währungen erleichtern. Durch die Einführung einer benutzerdefinierten Anwendung für das weltweit beliebteste mobile Betriebssystem wird sichergestellt, dass mehr Nutzer die Angebote von CGift in Anspruch nehmen können. Der Android-Start ergänzt die bestehende iOS-Anwendung des Unternehmens.

Die Einführung einer Android-Anwendung erweitert auch das Business-to-Business-Angebot von CGift und stellt sicher, dass Unternehmenskunden die digitalen white label - Lösungen von CGift einfacher und umfangreicher nutzen können.

Philip Moffat, Mit-Gründer und Advisor Strategy Lead von CGift, bemerkt: "CGift zielt darauf ab, mithilfe von Technologie digitale Währungen einem breiteren Spektrum von Nutzern zugänglich zu machen. Die Einführung der Android App ist ein bedeutender Schritt vorwärts, um unser Angebot auf diesem globalen Markt zu erweitern."

Kontakt: CGift AG Gunnar Binder Vorstand Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@cgift.io Website: www.cgift.io

CGift AG: Die CGift AG ist ein datengesteuertes Blockchain-Technologieunternehmen, das sich auf innovative Technologielösungen für einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der digitalen Währungen fokussiert und somit Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu digitalen Währungen ermöglicht. Das Unternehmen hat eine einfache digitale und physische Geschenkkartenlösung entwickelt, die es Verbrauchern ermöglicht, den Gegenwert von Geschenkkarten in ausgewählte digitale Währungen wie Bitcoin einzulösen. Durch Partnerschaften in Europa, Asien und Südamerika vereinfacht CGift den Zugang zu digitalen Währungen über eine Vielzahl von Formaten und Vertriebskanälen.

25.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CGift AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 679 580-53 Fax: +49 40 679 580-52 E-Mail: ir@cgift.io Internet: www.cgift.io

ISIN: DE000A2AAB74

WKN: A2AAB7 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg EQS News ID: 1053545

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1053545 25.05.2020

°