Champignon Brands Inc.: Champignon Brands ernennt Dr. Joseph Gabriele, dem von Ernest & Young im Jahr 2018 die Auszeichnung Unternehmer des Jahres im Gesundheitswesen verliehen wurde und Erfinder von Delivera(TM), in den Sonderberatungsausschuss

Vancouver, British Columbia. 25. März 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das sich auf die Formulierung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige Verabreichungsplattformen für die pharmazeutische und nutrazeutische Industrie spezialisiert, verstärkt ihren Sonderberatungsausschuss weiterhin durch die Ernennung qualifizierter Fachexperten in Bereichen wie Formulierungschemie, transdermale Verabreichung, Psychotherapeutika, Mykologie und molekulare Pharmakologie.

Champignon gab zuvor bekannt, dass sie einen Sonderberatungsausschuss zusammengestellt haben, um die möglichen positiven Auswirkungen ihrer medizinischen Pilzformulierungen und neuartigen Ketamin-, Anästhetika- und Adaptogen-Verabreichungsplattformen auf Personen zu bewerten, die an Indikationen wie Depressionen und posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen leiden.

Zur Unterstützung des Mandats des Unternehmens gibt Champignon die Ernennung von Dr. Joseph Gabriele in seinen Sonderberatungsausschuss bekannt. Joseph Gabriele, Ph. D., ist ein molekularer Pharmakologe, der sich auf die Signalübertragung im Zentralnervensystem spezialisiert hat. Er ist spezialisiert auf die Bereiche molekulare Pharmakologie, transdermale Verabreichung und Formulierungschemie mit pharmazeutischen, natürlichen Molekülen. Dr. Gabriele wird sich für die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungen mit rasch eintretender Wirkung einsetzen, die zur Verbesserung der gesundheitlichen Auswirkungen in der Lage sind.

Als Visionär und unerbittlicher Innovator leitete Dr. Gabriele die Entwicklung einer transdermalen Verabreichungsplattform, DelivraTM, die darauf zugeschnitten werden kann, Medikamente durch die Haut und in die Dermis, das Kreislaufsystem oder die Muskeln zu transportieren. Als Mitbegründer der Delivra Corp. im Jahr 2007 entwickelte Joseph zusammen mit seinem Team eine transdermale Plattform, mit der kleine Biologika bis große Peptide gezielt durch die Hautschichten transportiert werden können. Als Industriepartner des National Research Council of Canada forscht Dr. Gabrieles Gruppe in Laboratorien für Analytik/Molekularbiologie in Quebec und Ontario, Kanada.

Dr. Gabriele hat im Laufe seiner Ausbildungslaufbahn zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter ein CIHR-Stipendium (Canadian Institutes of Health Research) für Pharmakologie, ein NSERC Canada Graduate Stipendium und ein Postdoc-Stipendium der Ontario Mental Health Foundation. 2007 erhielt er den "New Investigator Award" des International Congress on Schizophrenia Research (Internationaler Kongress für Schizophrenieforschung) und 2008 den "New Investigator Award" der Hamilton Health Sciences. Im Jahr 2018 wurde Dr. Gabriele von Ernest & Young die Auszeichnung Entrepreneur of Year in Health Care (Unternehmer des Jahres im Gesundheitswesen) verliehen. Joseph verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Start-up-Unternehmen, die Produkte für die medizinischen Wissenschaften und Gesundheitsfürsorgebranche vermarkten.

"Dr. Gabrieles etablierte Forschungsreferenzen, sein unternehmerischer Charakter und sein unermüdliches Streben nach medizinischer Innovation repräsentieren die gewünschten Fähigkeiten, die Champignon benötigt, während unseren Einstieg in den Sektor der psychedelischen Medizin beschleunigen", kommentierte Gareth Birdsall, CEO von Champignon Brands. "Die Ernennung von Dr. Gabriele stattet uns sowohl mit einem renommierten medizinischen Forscher als auch mit einem erfahrenen Spezialisten für CPG-Formulierungen aus, der die Weiterentwicklung unserer pilzinfundierten Gesundheitsprodukte, neuartiger Verabreichungssysteme und eventueller Initiativen zur Wirkstoffentdeckung ermöglicht. Champignon Brands wird sich als Impact-Investition herausstellen, die nicht nur das Leben der Menschen verändern, sondern auch das Gesicht der Medizin, wie wir sie heute kennen, revolutionieren wird."

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige Verabreichungsplattformen für die pharmazeutische und nutrazeutische Industrie spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung, wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse verbessert werden können wie z, B. bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

W. Gareth Birdsall CEO & Director Tel.: +1 (778) 809-6664 E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren

Tyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc. E-Mail: rs@maricom.ca Tel.: (888) 585-MARI

Für Unternehmenskommunikation

NetworkWire (NW) New York, New York www.NetworkNewsWire.com Tel.: +1 (212) 418-1217 Office Editor@NetworkWire.com

25.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

