Champignon Brands Inc.: Champignon unterstützt gemeinnütziges Bündnis, Therapsil - lädt palliative Krebspatienten und Gesundheitsfachkräfte in das Projekt für Zugang zu medizinischem Psilocybin ein

Champignon unterstützt gemeinnütziges Bündnis, Therapsil - lädt palliative Krebspatienten und Gesundheitsfachkräfte in das Projekt für Zugang zu medizinischem Psilocybin ein

VANCOUVER, British Columbia, 18. Mai 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTCQB: SHRMF), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin, wird TheraPsil, ein in British Columbia ansässiges gemeinnützige Bündnis von Gesundheitsfachkräften, politischen Entscheidungsträgern und kommunalen Führungskräften (das "TheraPsil-Bündnis") fördern, das einen legalen Zugang zu Psilocybin für British Columbians (Einwohner der Provinz British Columbia) mit einer palliativen Diagnose und psychischer Störung sucht.

Das TheraPsil-Bündnis lädt British Columbians mit einer palliativen Krebsdiagnose und schweren psychischen Störungen sowie unterstützende Gesundheitsfachkräfte ein, an einem Projekt zur Förderung des legalen, sicheren und verantwortungsvollen Zugangs zu Psilocybin teilzunehmen.

Das TheraPsil-Bündnis, das gemäß den höchsten Standards klinischer Kompetenz und ethischer Integrität tätig ist, beginnt im Jahr 2020 mit der Suche nach legalem Zugang zu Psilocybin für British Columbians mit palliativer Diagnose und psychischen Störungen.

TheraPsil hat seinen Sitz in Victoria, British Columbia, und wurde 2019 gegründet.

- Einfühlsamer Zugang: Schaffung eines sicheren und legalen Zugangs zu psychedelisch unterstützter Therapie für Menschen in medizinischen Notlagen;

- Öffentliche Aufklärung: Sensibilisierung für die Vorzüge und Grenzen einer psychedelisch unterstützten Therapie;

- Professionelles Training: Entwicklung sicherer, einfacher und wirksamer Protokolle für anerkannte Gesundheitsfachkräfte zur Bereitstellung einer durch Psilocybin unterstützten Therapie in Zusammenarbeit mit anderen aktiven Organisationen;

- Forschung: Erleichterung der Forschung und Bewertung in Zusammenarbeit mit kanadischen und internationalen Partnern.

"Kanadier mit Krebs, einer palliativen Diagnose und psychischen Störungen verdienen das Recht, neue Therapien auszuprobieren, die ihre Lebensqualität und ihren Tod verbessern können. Wenn eine sichere und wirksame Therapie eine verbotene Substanz beinhaltet, fordern wir das Gesetz heraus - sich mit der Wissenschaft abzustimmen und die Bedürftigen zu unterstützen ", erklärte der TheraPsil Chair, Dr. Bruce Tobin.

"Durch unser Sponsoring sind Champignons Team und Board of Directors sehr stolz auf den Beginn der Zusammenarbeit mit TheraPsil, um Patienten in der Palliativversorgung den Zugang zu neuen und wirksamen Therapien zu ermöglichen", sagte Pat McCutcheon, Director von Champignon. "Gemeinsam werden wir unzähligen Kanadiern, die vor einer palliativen Krebsdiagnose stehen, sowie ihren Familien, die ebenfalls schweren psychischen Problemen gegenüberstehen, die Behandlungsmöglichkeiten, das Mitgefühl und die Hoffnung bieten, die sie verdienen."

Informationen zu TheraPsils medizinischen Team und Programm finden Sie unter www.therapsil.ca.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands (CSE: SHRM) konzentriert sich auf die Formulierung und Herstellung neuartiger Ketamin-, Anästhetika- und Adaptogen-Verabreichungsplattformen für die nutrazeutische und psychedelische Medizin bei gleichzeitiger Unterstützung durch eine führende Klinikplattform für Psychedelika. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

Dr. Roger McIntyre Chief Executive Officer Tel.: +1 (613) 967-9655 E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren

Tyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc. E-Mail: rs@maricom.ca Tel.: (888) 585-MARI

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

