DGAP-News: ChatbotCon 20 - Fachkonferenz zeigt Praxislösungen mit intelligenten Chatbots (deutsch)

Möglingen, 2. September 2020.

Moderne Chatbot-Lösungen vermitteln Wissen - direkt, effektiv und wirtschaftlich. Ihr Einsatz wird daher für viele Bereiche immer wichtiger. Nicht nur die IT oder der Kundenservice, auch Marketing oder HR profitieren konkret von intelligenten Chatbots. Die ChatbotCon 20 am 6. Oktober 2020 bringt die Teilnehmer auf den neuesten Stand. Die virtuelle Chatbot-Konferenz von USU bietet 6 Stunden kompaktes Expertenwissen, 13 spannende Live Sessions und einen Exklusiv-Workshop für individuelle Chatbots "to go". Interessenten können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Konferenz ist auch im Nachgang verfügbar.

Use Cases, Best Practices und Praxis-Nutzen im Vordergrund Im Fokus der unterschiedlichen Online-Sessions steht der praktische Einsatz und Nutzen von Chatbots: Für welche Use Cases bringen sie messbare Mehrwerte? Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet Künstliche Intelligenz? Welche Trends und Strategien gibt es? Und welche Do's und Dont's müssen beim Aufbau von Chatbots berücksichtigt werden? In vier Expert-Sessions werden konkrete Einsatzszenarien für die Bereiche Customer Service, IT, HR und Marketing vorgestellt und Potenziale diskutiert. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich aktiv untereinander und mit Experten auszutauschen.

Exklusiv: Interaktiver Workshop für den persönlichen Chatbot Ein besonderes Angebot erwartet die Teilnehmer am Ende der USU-Konferenz: Innerhalb von nur 60 Minuten können diese im Rahmen eines interaktiven Workshops zusammen mit Experten ihren persönlichen Chatbot "to go" entwickeln und 4 Wochen lang ausprobieren und weiterentwickeln. Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer limitiert und separat buchbar.

USU Software AG

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1126427

