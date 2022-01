DGAP-News: Cheems Inu entwickelt MemeTools und Metaverse-Gaming (deutsch)

Cheems Inu entwickelt MemeTools und Metaverse-Gaming

Wilmington, Delaware--(Newsfile Corp. - Freitag, 7. Januar 2022) - Cheems Inu Coin bringt in Kürze sein MemeTools und ein Metaverse-Spiel in den kommenden Monaten auf den Markt. Cheems Inu, der König der Meme-Münzen, kann nicht länger als Meme betrachtet werden. Die Kryptowährung wurde letzten Monat auf der Binance Smart Chain als eine weitere hundebasierte Münze eingeführt. Seither arbeitet das Entwicklungsteam hart daran, Nutzen und Wert für das Token zu schaffen. Die Community hat darauf reagiert und Cheems Inu ein Allzeithoch von 60 Millionen (USD) Marktkapitalisierung mit über 40.000 Einzelinhabern verschafft.

Cheems Inu

Das Team von Cheems Inu ist davon überzeugt, dass sich der unbeschwerte Spaß eines Meme-Tokens mit Nützlichkeit und Funktionalität zu einem wirklich revolutionären Krypto-Projekt verbinden lässt. Die Vision des Teams ist es, ihre Nutzerbasis über Blockchain-Technologie aufzuklären, dafür zu begeistern und Wohlstand und Liquidität für die neue Generation von Investoren zu schaffen.

MemeTools-Entwicklung liegt im Zeitplan

Der erste Teil dieses Plans ist bereits in der Entwicklung und umfasst die Schaffung einer universellen Plattform für Meme-Token-Listen, Tabellen und Schulungsmaterial. Diese Site mit dem Namen MEMETOOLS wird in ihrer ersten Version im ersten Quartal 2022 funktionsbereit sein. Später im Jahr 2022 wird eine Tauschfunktion namens CHEEMSWAP hinzukommen.

Eine Listung auf der Cheems Inu MEMETOOLS-Site verschafft Token-Entwicklern und Werbetreibenden nicht nur eine starke Präsenz, sondern bietet auch Werbemöglichkeiten auf der ganzen Plattform. Alle Anzeigen und Gebühren werden in Cheems Inu-Token abgerechnet, wovon die Hälfte verbrannt wird und die andere Hälfte dem Rewards-Vorrat für künftige Staking-Vorhaben hinzugefügt wird.

Cheems Inu tritt dem Metaverse bei

Die zweite geplante Phase des Entwicklerteams wurde am 30. Dezember 2021 bekannt gegeben und sehr gut aufgenommen. Cheems Inu entwickelt gemeinsam mit mehreren anderen Projekten auf BSC und ETH ein Metaverse-Spiel namens Metapolis. Dieses "Play to Earn"-Spiel findet in einer riesigen virtuellen Stadt mit offener Welt statt, in der die Nutzer um Immobilien, Reichtum und Bekanntheit wetteifern. Die Inhaber von Cheems Inu werden das "Stadtzentrum" von Metapolis kontrollieren. Der Verkauf von Grundstücken (in Form von CHEEMSBURGER-Geschäftslizenzen) hat bereits begonnen. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung waren 26 % der verfügbaren Grundstücke bereits verkauft, innerhalb von nur 10 Stunden nach ihrem Verfügbarwerden. Cheems Inu-Inhaber freuen sich, Teil des Metaverse zu sein - der Zukunft von Gaming.

Die Cheemsburger-Lizenzen generieren für jeden Inhaber passives Einkommen. Außerdem pachten sie durch die Lizenz ein Gebäude im Zentrum von Metapolis und haben somit die Möglichkeit, im Metaverse noch mehr Geld zu verdienen. Unternehmen erhalten Support bei der Einrichtung und der Integration in Online- und reale Märkte. Alle Unternehmensdienstleistungen und -produkte existieren in Form liquidierter NFTs, d. h. die Nutzer können sie jederzeit verkaufen, auch wenn es keinen direkten Käufer gibt. Dies ist Teil eines revolutionären Wirtschaftssystems, das in Zusammenarbeit mit anderen Teams in der Metapolis entwickelt wird.

MemeTools und CheemSwap werden physische Standorte im Metaverse haben, wobei Nutzer in der virtuellen Realität damit interagieren können. Ihr Einsatz wird für den Erfolg im Metapolis-Ökosystem von entscheidender Bedeutung sein und den Bekanntheitsgrad und die Token-Verbrennung von Cheems Inu weiter fördern. Dies ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Engine, die für ihre fähigsten Nutzer Einkommen generieren soll.

Übersicht über die Tokenomics von Cheems Inu

Gesamtvorrat: 6.000.000.000.000.000.000.000 Im Umlauf befindlicher Vorrat: 4.541.200.004.955.580.000.000 Maximale Wallet-Größe: 3 % des Gesamtvorrats Steuern: 10 % auf Ankäufe & 15 % auf Verkäufe 50 % der Steuern fließen in eine automatische Verbrennungsfunktion, bei der die zugeteilten Token dauerhaft aus dem Vorrat gelöscht werden. Der Rest der Steuer wird für Marketing und Liquidität verwendet.

