DGAP-News: Cheplapharm AG: Jens Rothstein übergibt seine CFO-Rolle an Kia Parssanedjad (deutsch)

JENS ROTHSTEIN ÜBERGIBT SEINE CFO-ROLLE AN KIA PARSSANEDJAD Greifswald, 23. Februar 2022 - Cheplapharm AG ("Cheplapharm" oder "das Unternehmen"), ein Spezialpharmaunternehmen, das weltweit führend ist bei der Investition in lang etablierte und vertrauenswürdige Pharmamarken und deren Aufwertung durch Life-Cycle-Management, gab heute einen Wechsel in der Unternehmensführung bekannt.

Jens Rothstein, der von seiner Rolle als CFO zurücktritt, trug seit 2013 maßgeblich zum Aufbau des Unternehmens bei. Sebastian Braun, CEO und Gründer, sagte dazu: "Jens Rothstein war in den letzten 9 Jahren ein sehr wichtiges Mitglied unseres Führungsteams. Mit seinen unverzichtbaren Beiträgen, wie z.B. dem Aufbau unserer Finanzabteilung und der Fremdkapitalaktivitäten, hat er es uns ermöglicht, unseren starken Wachstumspfad bis heute zu verfolgen. Mit seiner Führungsstärke und seinem Charakter hat er ein wichtiges Element dessen definiert, "wer wir heute sind". Dr. Kia Parssanedjad wird neuer Chief Financial Officer (CFO) der Cheplapharm AG.

Dr. Kia Parssanedjad ist derzeit Chief Corporate Investment Officer (CIO) der Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Dr. Parssanedjad ist eine unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit im Gesundheitswesen, die über mehr als 15 Jahre praktische Erfahrung im Aufbau, im Management und in der Investition in innovative, wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen verfügt. Ehemals Leiter von McKinseys globaler Leap-Praxis im Gesundheitswesen, übernahm er später verschiedene Führungspositionen u.a. bei der Merck-Gruppe sowie als Private Equity Investor bei TVM Capital. Dr. Parssanedjad ist ausgebildeter Arzt und erwarb seinen medizinischen Abschluss im Bereich der Krebsforschung/Gentherapie.

Edeltraud Lafer, Co-CEO, fügte hinzu: "Mit Kia Parssanedjad bereichern wir unsere starke Finanzabteilung mit einer Führungspersönlichkeit, die eine ausgeprägte unternehmerische Denkweise mit einer langen Erfolgsbilanz als Investor im Gesundheitswesen verbindet. Während seiner Tätigkeit als Chief Corporate Investment Officer (CIO) hat er sich für uns als unschätzbarer Partner erwiesen, der in der Lage ist, unsere Finanzstrategie und -positionierung zu verstehen und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass er diese sehr wichtige Rolle als CFO in unserem Führungsteam übernimmt".

Dieser Führungswechsel baut auf der erfolgreichen Entwicklung von Cheplapharm mit einem geschätzten Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro in 2021 und einer erst kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Kreditlinie von 1.480 Millionen Euro in einem angespannten Kapitalmarktumfeld auf. Das Management-Team wird weiterhin am zukünftigen Wachstumskurs von Cheplapharm arbeiten und behält die Möglichkeit einer Börsennotierung im Blick.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen in Europa mit Hauptsitz in Greifswald und bietet Marken- und Nischenprodukte in mehr als 145 Ländern weltweit an. Das Familienunternehmen hat sich auf ausgewählte Wirkstoffe und Indikationen spezialisiert und setzt auf eine internationale Buy-and-Build-Strategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

Pressestelle:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 Greifswald presse(at)cheplapharm.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cheplapharm AG Ziegelhof 24 17489 Greifswald Deutschland Telefon: 03834 3914 O E-Mail: info@cheplapharm.com Internet: www.cheplapharm.com

ISIN: DE000CHP2222

WKN: CHP222 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1286641

Notierung vorgesehen

