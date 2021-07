DGAP-News: Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen (deutsch)

Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

07.07.2021 / 22:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

München, 07. Juli 2021

Cherry AG

Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Cherry AG (Ansprechpartner: Bernd Wagner; +49 9643 2061-528) teilt mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat:

Die Wertpapiere:

Emittent: Cherry AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen: 12.995.000 Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A3CRRN9 Angebotspreis: EUR 32,00 Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Existenz und maximale Größe der 1.695.000 Stückaktien Mehrzuteilungsoption: Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra Stabilisierungsmaßnahmen:

Datum Orderzeit- Ausführungspreis Menge Handels- punkt platz (EUR) 29. Juni 09:15:21 32,00 10.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 12.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 159 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 15.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 15.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 10.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 8.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 15.000 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 4.555 XETR 2021 29. Juni 09:15:21 32,00 143 XETR 2021 29. Juni 09:16:55 32,00 2.008 XETR 2021 29. Juni 09:16:55 32,00 2.143 XETR 2021 29. Juni 09:20:13 32,00 315 XETR 2021 29. Juni 09:20:13 32,00 500 XETR 2021 29. Juni 09:20:13 32,00 1.500 XETR 2021 29. Juni 09:20:14 32,00 2.973 XETR 2021 29. Juni 09:20:14 32,00 3.677 XETR 2021 29. Juni 09:20:14 32,00 1.060 XETR 2021 29. Juni 09:20:16 32,00 1.500 XETR 2021 29. Juni 09:20:16 32,00 300 XETR 2021 29. Juni 09:20:16 32,00 100 XETR 2021 29. Juni 09:20:16 32,00 750 XETR 2021 29. Juni 09:20:16 32,00 1.000 XETR 2021 29. Juni 09:20:17 32,00 1.500 XETR 2021 29. Juni 09:20:17 32,00 1.000 XETR 2021 29. Juni 09:20:18 32,00 1.500 XETR 2021 29. Juni 09:20:19 32,00 317 XETR 2021 29. Juni 09:21:15 31,98 250 XETR 2021 29. Juni 09:21:15 32,00 9.128 XETR 2021 29. Juni 09:21:15 31,82 222 XETR 2021 29. Juni 09:21:15 31,94 400 XETR 2021 29. Juni 09:21:44 31,98 150 XETR 2021 29. Juni 09:21:44 32,00 1.202 XETR 2021 29. Juni 09:21:44 31,96 500 XETR 2021 29. Juni 09:21:44 31,92 232 XETR 2021 29. Juni 09:21:44 31,94 416 XETR 2021 29. Juni 09:22:01 31,98 100 XETR 2021 29. Juni 09:22:01 32,00 332 XETR 2021 29. Juni 09:22:01 31,84 190 XETR 2021 29. Juni 09:22:01 31,96 500 XETR 2021 29. Juni 09:22:02 32,00 1.378 XETR 2021 29. Juni 09:22:13 32,00 1.055 XETR 2021 29. Juni 09:22:13 31,98 1.445 XETR 2021 29. Juni 09:22:30 32,00 1.841 XETR 2021 29. Juni 09:22:30 31,98 1.159 XETR 2021 29. Juni 09:22:42 32,00 2.555 XETR 2021 29. Juni 09:22:42 31,98 445 XETR 2021 29. Juni 09:23:02 32,00 3.000 XETR 2021 29. Juni 09:23:46 31,98 500 XETR 2021 29. Juni 09:23:46 32,00 883 XETR 2021 29. Juni 09:23:46 31,96 1.117 XETR 2021 29. Juni 09:23:46 31,94 500 XETR 2021 29. Juni 09:24:03 32,00 1.452 XETR 2021 29. Juni 09:24:03 31,98 548 XETR 2021 29. Juni 09:24:48 32,00 1.947 XETR 2021 29. Juni 09:24:48 31,98 53 XETR 2021 29. Juni 09:25:06 31,94 750 XETR 2021 29. Juni 09:25:06 31,96 308 XETR 2021 29. Juni 09:25:06 31,92 163 XETR 2021 29. Juni 09:25:06 31,90 779 XETR 2021 29. Juni 09:25:26 31,96 1.192 XETR 2021 29. Juni 09:25:26 31,98 1.399 XETR 2021 29. Juni 09:25:26 31,94 409 XETR 2021 29. Juni 09:27:09 31,98 966 XETR 2021 29. Juni 09:27:09 32,00 963 XETR 2021 29. Juni 09:27:09 31,96 1.071 XETR 2021 29. Juni 09:27:56 31,96 672 XETR 2021 29. Juni 09:27:56 31,98 1.211 XETR 2021 29. Juni 09:27:56 31,94 1.117 XETR 2021 29. Juni 09:28:19 31,98 599 XETR 2021 29. Juni 09:28:19 32,00 1.401 XETR 2021 29. Juni 09:28:52 32,00 688 XETR 2021 29. Juni 09:28:52 31,98 812 XETR 2021 29. Juni 09:29:29 32,00 2.322 XETR 2021 29. Juni 09:29:29 31,98 678 XETR 2021 29. Juni 09:30:08 31,90 947 XETR 2021 29. Juni 09:30:08 31,92 100 XETR 2021 29. Juni 09:30:08 31,96 1.200 XETR 2021 29. Juni 09:30:08 31,78 200 XETR 2021 29. Juni 09:30:08 31,86 500 XETR 2021 29. Juni 09:30:09 31,96 53 XETR 2021 29. Juni 09:30:27 31,96 2.250 XETR 2021 29. Juni 09:30:27 31,98 2.750 XETR 2021 29. Juni 09:30:27 31,94 1.000 XETR 2021 29. Juni 09:30:50 31,98 1.236 XETR 2021 29. Juni 09:30:50 32,00 939 XETR 2021 29. Juni 09:30:50 31,96 1.825 XETR 2021 29. Juni 09:31:08 32,00 886 XETR 2021 29. Juni 09:31:08 31,96 614 XETR 2021 29. Juni 09:31:25 31,96 53 XETR 2021 29. Juni 09:32:59 31,96 21 XETR 2021 29. Juni 09:33:11 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:11 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:11 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:12 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:12 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:12 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:12 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:12 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:13 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:13 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:13 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:13 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:14 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:14 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:14 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:15 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:15 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:15 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:15 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:15 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:33:16 31,96 290 XETR 2021 29. Juni 09:33:18 31,96 4 XETR 2021 29. Juni 09:33:18 31,96 180 XETR 2021 29. Juni 09:33:18 31,96 118 XETR 2021 29. Juni 09:33:19 31,96 102 XETR 2021 29. Juni 09:33:19 31,96 232 XETR 2021 29. Juni 09:34:28 31,96 476 XETR 2021 29. Juni 09:34:28 31,90 2.024 XETR 2021 29. Juni 09:35:14 31,96 1.433 XETR 2021 29. Juni 09:35:46 31,96 2.000 XETR 2021 29. Juni 09:35:48 31,96 16 XETR 2021 29. Juni 09:35:48 31,96 68 XETR 2021 29. Juni 09:35:48 31,96 143 XETR 2021 29. Juni 09:35:48 31,96 131 XETR 2021 29. Juni 09:35:48 31,96 265 XETR 2021 29. Juni 09:35:53 31,96 944 XETR 2021 29. Juni 09:36:40 31,96 331 XETR 2021 29. Juni 09:36:46 31,96 52 XETR 2021 29. Juni 09:37:11 31,96 58 XETR 2021 29. Juni 09:42:02 31,96 1.559 XETR 2021 29. Juni 09:42:37 31,96 1.872 XETR 2021 29. Juni 09:42:37 31,96 739 XETR 2021 29. Juni 09:42:37 31,96 389 XETR 2021 29. Juni 09:42:55 31,96 64 XETR 2021 29. Juni 09:46:15 31,96 2.936 XETR 2021 29. Juni 09:46:44 31,96 2.748 XETR 2021 29. Juni 09:46:44 31,96 776 XETR 2021 29. Juni 09:46:46 31,96 295 XETR 2021 29. Juni 09:46:49 31,96 59 XETR 2021 29. Juni 09:46:49 31,96 26 XETR 2021 29. Juni 09:50:39 31,96 96 XETR 2021 29. Juni 09:52:36 31,90 724 XETR 2021 29. Juni 09:52:36 31,88 2.276 XETR 2021 29. Juni 09:52:56 31,90 4.030 XETR 2021 29. Juni 09:52:56 31,88 970 XETR 2021 29. Juni 09:53:16 31,90 967 XETR 2021 29. Juni 09:53:16 31,98 1.200 XETR 2021 29. Juni 09:53:16 32,00 1.149 XETR 2021 29. Juni 09:53:16 31,88 491 XETR 2021 29. Juni 09:53:16 31,84 557 XETR 2021 29. Juni 09:53:16 31,86 636 XETR 2021 29. Juni 09:53:35 31,90 451 XETR 2021 29. Juni 09:53:35 31,98 2.392 XETR 2021 29. Juni 09:53:35 32,00 729 XETR 2021 29. Juni 09:53:35 31,86 943 XETR 2021 29. Juni 09:53:35 31,88 485 XETR 2021 29. Juni 09:53:49 31,98 4.705 XETR 2021 29. Juni 09:53:49 32,00 3.883 XETR 2021 29. Juni 09:53:49 31,90 927 XETR 2021 29. Juni 09:53:49 31,88 485 XETR 2021 29. Juni 09:54:14 31,94 358 XETR 2021 29. Juni 09:54:14 31,96 1.000 XETR 2021 29. Juni 09:54:14 31,98 1.619 XETR 2021 29. Juni 09:54:14 31,88 587 XETR 2021 29. Juni 09:54:14 31,90 1.436 XETR 2021 29. Juni 09:55:18 31,96 1.277 XETR 2021 29. Juni 09:55:18 31,98 3.723 XETR 2021 29. Juni 09:55:40 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:40 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:40 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:40 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:40 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:41 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:41 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:41 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:41 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:41 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:42 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:42 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:42 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:42 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:42 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:42 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:43 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:43 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:43 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:55:43 31,96 100 XETR 2021 29. Juni 09:56:51 31,96 3.000 XETR 2021 29. Juni 10:00:41 31,94 400 XETR 2021 29. Juni 10:07:25 31,94 196 XETR 2021 29. Juni 10:10:51 31,94 2.404 XETR 2021 29. Juni 10:12:31 31,96 148 XETR 2021 29. Juni 10:13:16 31,96 3.852 XETR 2021 29. Juni 10:14:18 31,96 4.000 XETR 2021 29. Juni 10:14:52 31,94 379 XETR 2021 29. Juni 10:15:05 31,94 3.621 XETR 2021 29. Juni 10:15:26 31,94 214 XETR 2021 29. Juni 10:15:34 31,94 3.786 XETR 2021 29. Juni 10:15:57 31,94 1.000 XETR 2021 29. Juni 10:15:57 31,90 927 XETR 2021 29. Juni 10:16:07 31,94 6.073 XETR 2021 29. Juni 10:17:32 31,94 1.583 XETR 2021 29. Juni 10:17:32 31,92 257 XETR 2021 29. Juni 10:17:32 31,94 960 XETR 2021 29. Juni 10:17:32 31,94 225 XETR 2021 29. Juni 10:17:59 31,94 1.975 XETR 2021 29. Juni 10:18:22 31,94 5.000 XETR 2021 29. Juni 10:19:03 31,92 248 XETR 2021 29. Juni 10:19:03 31,94 501 XETR 2021 29. Juni 10:19:03 31,90 1.260 XETR 2021 29. Juni 10:19:03 31,94 807 XETR 2021 29. Juni 10:19:32 31,94 223 XETR 2021 29. Juni 10:26:06 31,94 1.961 XETR 2021 29. Juni 10:33:06 31,94 5.000 XETR 2021 29. Juni 10:33:30 31,94 3.000 XETR 2021 29. Juni 10:36:45 31,94 2.947 XETR 2021 29. Juni 10:36:48 31,94 53 XETR 2021 29. Juni 10:37:53 31,94 241 XETR 2021 29. Juni 10:52:25 31,94 3.759 XETR 2021 29. Juni 11:00:18 31,96 1.000 XETR 2021 29. Juni 11:00:18 31,94 4.433 XETR 2021 29. Juni 11:00:18 32,00 10.910 XETR 2021 29. Juni 11:00:18 31,98 3.657 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 31,98 5.515 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 31,90 4.188 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 31,92 213 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 32,00 1.718 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 31,94 889 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 31,96 225 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 32,00 1.236 XETR 2021 29. Juni 11:00:30 32,00 672 XETR 2021 29. Juni 11:00:38 32,00 4.930 XETR 2021 29. Juni 11:00:39 32,00 414 XETR 2021 29. Juni 15:39:35 31,98 278 XETR 2021 29. Juni 15:42:48 31,98 927 XETR 2021 29. Juni 15:44:08 31,98 3.795 XETR 2021 29. Juni 17:12:46 31,96 5.000 XETR 2021 Summe 29. 31,973 Gewichteter 350.000 Juni 2021 Durchschnittskurs Gesamtzahl 2. Juli 2021 12:50:50 30,70 126 XETR 2. Juli 2021 12:50:50 30,74 777 XETR 2. Juli 2021 12:50:50 30,68 96 XETR 2. Juli 2021 12:50:50 30,50 251 XETR 2. Juli 2021 12:50:50 30,52 50 XETR 2. Juli 2021 12:53:01 30,74 1.541 XETR 2. Juli 2021 12:53:01 30,90 270 XETR 2. Juli 2021 12:53:01 30,50 241 XETR 2. Juli 2021 12:53:01 30,52 48 XETR 2. Juli 2021 14:02:54 30,42 211 XETR 2. Juli 2021 14:02:54 30,58 83 XETR 2. Juli 2021 14:02:54 30,50 1.206 XETR 2. Juli 2021 14:03:35 30,10 325 XETR 2. Juli 2021 14:04:20 30,00 146 XETR 2. Juli 2021 14:04:20 30,28 198 XETR 2. Juli 2021 14:04:20 30,36 6 XETR 2. Juli 2021 14:04:20 30,30 500 XETR 2. Juli 2021 14:04:51 30,10 157 XETR 2. Juli 2021 14:30:34 30,38 21 XETR 2. Juli 2021 14:46:23 30,72 94 XETR 2. Juli 2021 14:46:23 30,50 1.206 XETR 2. Juli 2021 14:50:46 30,50 246 XETR 2. Juli 2021 14:50:46 30,76 28 XETR 2. Juli 2021 14:50:46 30,72 106 XETR 2. Juli 2021 14:54:05 30,08 34 XETR 2. Juli 2021 14:54:05 30,10 166 XETR 2. Juli 2021 14:54:05 30,08 91 XETR 2. Juli 2021 15:08:53 30,36 546 XETR 2. Juli 2021 15:08:53 30,26 174 XETR 2. Juli 2021 15:08:53 30,08 130 XETR 2. Juli 2021 15:08:53 30,10 650 XETR 2. Juli 2021 15:13:43 30,60 4 XETR 2. Juli 2021 15:13:43 30,40 157 XETR 2. Juli 2021 15:13:43 30,38 239 XETR 2. Juli 2021 15:20:12 30,70 100 XETR 2. Juli 2021 15:20:12 30,60 203 XETR 2. Juli 2021 15:20:12 30,58 239 XETR 2. Juli 2021 15:20:12 30,72 173 XETR 2. Juli 2021 15:20:12 30,86 49 XETR 2. Juli 2021 15:20:12 30,82 2 XETR 2. Juli 2021 15:20:49 30,78 110 XETR 2. Juli 2021 15:40:39 30,70 966 XETR 2. Juli 2021 15:40:39 30,68 500 XETR 2. Juli 2021 15:40:39 30,66 534 XETR 2. Juli 2021 15:41:07 30,80 166 XETR 2. Juli 2021 15:41:07 30,70 1.034 XETR 2. Juli 2021 15:46:22 30,80 700 XETR 2. Juli 2021 15:47:45 30,60 535 XETR 2. Juli 2021 15:56:56 30,50 455 XETR 2. Juli 2021 16:21:40 30,40 186 XETR 2. Juli 2021 16:21:40 30,36 201 XETR 2. Juli 2021 16:21:40 30,20 23 XETR 2. Juli 2021 16:21:56 30,66 78 XETR 2. Juli 2021 16:21:56 30,50 1.399 XETR 2. Juli 2021 16:21:56 30,20 23 XETR 2. Juli 2021 16:22:12 30,68 177 XETR 2. Juli 2021 16:22:12 30,30 23 XETR 2. Juli 2021 16:22:28 30,30 23 XETR 2. Juli 2021 16:23:03 30,68 54 XETR 2. Juli 2021 16:23:03 30,30 23 XETR 2. Juli 2021 16:32:51 30,40 13 XETR 2. Juli 2021 16:32:51 30,58 102 XETR 2. Juli 2021 16:32:51 30,60 785 XETR 2. Juli 2021 16:44:23 30,68 964 XETR 2. Juli 2021 16:44:23 30,80 1.244 XETR 2. Juli 2021 16:44:23 30,66 1.513 XETR 2. Juli 2021 16:44:23 30,40 13 XETR 2. Juli 2021 16:44:23 30,60 1.266 XETR 2. Juli 2021 16:44:48 30,86 351 XETR 2. Juli 2021 16:44:48 30,90 1.229 XETR 2. Juli 2021 16:44:48 30,80 2.256 XETR 2. Juli 2021 16:44:48 30,40 13 XETR 2. Juli 2021 16:44:48 30,78 1.151 XETR 2. Juli 2021 16:59:56 30,40 2.000 XETR 2. Juli 2021 17:00:02 30,66 474 XETR 2. Juli 2021 17:00:02 30,60 1.000 XETR 2. Juli 2021 17:00:02 30,40 526 XETR 2. Juli 2021 17:00:08 30,62 184 XETR 2. Juli 2021 17:00:08 30,40 13 XETR 2. Juli 2021 17:00:08 30,64 300 XETR 2. Juli 2021 17:00:08 30,90 1.346 XETR 2. Juli 2021 17:00:08 30,80 157 XETR 2. Juli 2021 17:00:27 30,90 542 XETR 2. Juli 2021 17:00:27 30,88 75 XETR 2. Juli 2021 17:00:27 30,94 150 XETR 2. Juli 2021 17:00:27 31,00 1.233 XETR 2. Juli 2021 17:00:38 31,00 2.000 XETR 2. Juli 2021 17:01:02 31,40 100 XETR 2. Juli 2021 17:01:02 31,60 331 XETR 2. Juli 2021 17:01:02 31,00 1.137 XETR 2. Juli 2021 17:01:02 31,26 2.432 XETR 2. Juli 2021 17:11:55 31,12 273 XETR 2. Juli 2021 17:11:55 31,00 541 XETR 2. Juli 2021 17:11:55 31,62 5 XETR 2. Juli 2021 17:11:55 31,60 1.681 XETR 2. Juli 2021 17:12:56 31,60 1.000 XETR 2. Juli 2021 17:12:56 31,62 518 XETR 2. Juli 2021 17:12:56 31,00 682 XETR 2. Juli 2021 17:12:56 31,40 300 XETR 2. Juli 2021 17:13:06 31,62 684 XETR 2. Juli 2021 17:13:06 31,40 63 XETR 2. Juli 2021 17:13:06 31,00 361 XETR 2. Juli 2021 17:15:32 31,80 892 XETR 2. Juli 2021 17:17:00 31,80 1.010 XETR 2. Juli 2021 17:17:00 31,90 542 XETR 2. Juli 2021 17:17:00 31,66 64 XETR 2. Juli 2021 17:17:00 31,78 384 XETR 2. Juli 2021 17:19:31 31,00 246 XETR 2. Juli 2021 17:19:31 31,22 124 XETR 2. Juli 2021 17:19:31 31,40 175 XETR 2. Juli 2021 17:19:31 31,24 1.292 XETR 2. Juli 2021 17:21:50 31,58 2.163 XETR 2. Juli 2021 17:22:11 31,58 275 XETR 2. Juli 2021 17:24:16 31,88 1.725 XETR 2. Juli 2021 17:36:07 31,96 15.000 XETR 2. Juli 2021 17:36:07 31,96 20.000 XETR 2. Juli 2021 17:36:07 31,96 10.000 XETR 2. Juli 2021 17:36:07 31,96 5.000 XETR Summe 2. 31,4025 Gewichteter 108.000 Juli 2021 Durchschnittskurs Gesamtzahl 5. Juli 2021 09:02:02 32,00 500 XETR 5. Juli 2021 09:02:02 32,00 500 XETR 5. Juli 2021 09:31:28 32,00 100 XETR 5. Juli 2021 09:50:52 31,86 50 XETR 5. Juli 2021 09:51:08 31,86 300 XETR 5. Juli 2021 09:51:29 31,86 783 XETR 5. Juli 2021 09:51:29 31,84 102 XETR 5. Juli 2021 09:51:29 31,78 115 XETR 5. Juli 2021 09:51:44 31,86 1.000 XETR 5. Juli 2021 09:51:59 31,86 500 XETR 5. Juli 2021 10:19:27 31,78 100 XETR 5. Juli 2021 10:19:27 31,90 1.698 XETR 5. Juli 2021 10:19:27 31,86 47 XETR 5. Juli 2021 10:19:27 31,80 155 XETR 5. Juli 2021 10:19:40 31,90 547 XETR 5. Juli 2021 10:19:40 31,88 453 XETR 5. Juli 2021 10:19:58 31,90 32 XETR 5. Juli 2021 10:19:58 31,88 468 XETR 5. Juli 2021 10:20:20 31,88 370 XETR 5. Juli 2021 10:20:20 32,00 771 XETR 5. Juli 2021 10:20:20 31,90 3.859 XETR 5. Juli 2021 10:21:20 31,94 110 XETR 5. Juli 2021 10:21:20 31,90 465 XETR 5. Juli 2021 10:21:20 32,00 1.153 XETR 5. Juli 2021 10:21:20 32,00 158 XETR 5. Juli 2021 10:21:20 32,00 114 XETR 5. Juli 2021 10:21:39 32,00 28 XETR 5. Juli 2021 10:21:39 31,98 472 XETR 5. Juli 2021 10:21:53 32,00 161 XETR 5. Juli 2021 10:21:53 31,98 1.250 XETR 5. Juli 2021 10:21:53 32,00 49 XETR 5. Juli 2021 10:21:53 32,00 47 XETR 5. Juli 2021 10:21:53 32,00 493 XETR 5. Juli 2021 10:22:21 31,98 100 XETR 5. Juli 2021 10:23:24 31,98 1.375 XETR 5. Juli 2021 10:23:24 32,00 154 XETR 5. Juli 2021 10:23:25 32,00 228 XETR 5. Juli 2021 10:23:25 32,00 81 XETR 5. Juli 2021 10:23:25 32,00 49 XETR 5. Juli 2021 10:23:30 32,00 41 XETR 5. Juli 2021 10:23:39 32,00 2.500 XETR 5. Juli 2021 10:23:40 32,00 572 XETR 5. Juli 2021 10:24:04 31,98 1.000 XETR 5. Juli 2021 10:24:04 32,00 392 XETR 5. Juli 2021 10:24:04 31,90 363 XETR 5. Juli 2021 10:24:04 31,92 245 XETR 5. Juli 2021 10:24:39 32,00 4.000 XETR 5. Juli 2021 10:24:39 31,98 1.000 XETR 5. Juli 2021 10:25:35 31,98 100 XETR 5. Juli 2021 10:32:52 32,00 3.804 XETR 5. Juli 2021 10:32:52 31,98 1.648 XETR 5. Juli 2021 10:34:19 32,00 4.548 XETR 5. Juli 2021 10:34:23 31,98 581 XETR 5. Juli 2021 10:34:48 31,98 2.419 XETR 5. Juli 2021 10:35:59 31,98 125 XETR 5. Juli 2021 10:35:59 32,00 1.119 XETR 5. Juli 2021 10:36:35 32,00 4.756 XETR 5. Juli 2021 10:36:39 31,98 181 XETR 5. Juli 2021 10:45:08 32,00 5.000 XETR 5. Juli 2021 10:45:12 31,98 210 XETR 5. Juli 2021 11:02:20 31,98 2.609 XETR 5. Juli 2021 11:26:08 32,00 2.000 XETR 5. Juli 2021 11:26:26 32,00 1.000 XETR 5. Juli 2021 11:26:42 32,00 1.000 XETR 5. Juli 2021 13:55:01 31,98 1.154 XETR 5. Juli 2021 13:55:01 32,00 2.846 XETR 5. Juli 2021 15:09:07 32,00 500 XETR 5. Juli 2021 16:48:41 31,98 763 XETR 5. Juli 2021 16:48:41 32,00 237 XETR 5. Juli 2021 16:48:57 32,00 436 XETR 5. Juli 2021 16:48:57 31,98 1.149 XETR 5. Juli 2021 16:48:57 32,00 64 XETR 5. Juli 2021 16:48:57 32,00 351 XETR 5. Juli 2021 16:49:21 32,00 76 XETR 5. Juli 2021 16:49:21 31,80 1.724 XETR 5. Juli 2021 16:49:39 32,00 235 XETR 5. Juli 2021 16:49:39 31,98 1.154 XETR 5. Juli 2021 16:49:39 32,00 50 XETR 5. Juli 2021 16:49:42 32,00 37 XETR 5. Juli 2021 16:49:42 32,00 55 XETR 5. Juli 2021 16:49:55 32,00 1.172 XETR 5. Juli 2021 16:51:01 32,00 2.297 XETR Summe 31,9726 74.450 5. Juli 2021 Gewichteter Durchschnittskurs Gesamtzahl 6. Juli 2021 13:- 31,92 206 X-

48:- E- 53 T- R 6. Juli 2021 13:- 32,00 108 X-

48:- E- 53 T- R 6. Juli 2021 13:- 32,00 36 X-

48:- E- 53 T- R 6. Juli 2021 17:- 32,00 136 X-

01:- E- 17 T- R 6. Juli 2021 17:- 31,84 235 X-

01:- E- 17 T- R 6. Juli 2021 17:- 31,92 1.158 X-

01:- E- 17 T- R 6. Juli 2021 17:- 31,94 71 X-

01:- E- 17 T- R Summe 6. Juli 2021 31,9226 1.950 Gewichteter Gesamt- Durchschnitts- zahl kurs

7. Juli 2021 10:- 32,00 100 X-

12:- E- 24 T- R 7. Juli 2021 11:- 32,00 26 X-

36:- E- 05 T- R 7. Juli 2021 11:- 31,96 500 X-

36:- E- 05 T- R 7. Juli 2021 11:- 31,94 224 X-

36:- E- 05 T- R 7. Juli 2021 11:- 32,00 2 X-

36:- E- 47 T- R 7. Juli 2021 11:- 31,96 500 X-

36:- E- 47 T- R 7. Juli 2021 11:- 31,94 48 X-

36:- E- 47 T- R 7. Juli 2021 11:- 32,00 642 X-

37:- E- 09 T- R 7. Juli 2021 11:- 31,96 500 X-

37:- E- 09 T- R 7. Juli 2021 11:- 32,00 858 X-

37:- E- 09 T- R 7. Juli 2021 12:- 32,00 113 X-

42:- E- 55 T- R 7. Juli 2021 12:- 32,00 63 X-

42:- E- 55 T- R 7. Juli 2021 12:- 32,00 24 X-

42:- E- 59 T- R 7. Juli 2021 14:- 32,00 100 X-

37:- E- 56 T- R Summe 7. Juli 2021 31,9794 3.700 Gewichteter Gesamt- Durchschnitts- zahl kurs

Summe Gewichte- Gesamt- (29.06.21-02.07.21) ter zahl Durch- schnitts- kurs (EUR) 31,8583 538.100

DISCLAIMER

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, die "Vereinigten Staaten"). Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Wertpapierprospekts durchgeführt, der bei der Cherry AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und dessen Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten würde. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

