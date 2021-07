DGAP-News: Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen (deutsch)

Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

27.07.2021 / 21:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

München, 27. Juli 2021

Cherry AG

Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Cherry AG (Ansprechpartner: Bernd Wagner; +49 9643 2061-528) teilt mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat:

Die Wertpapiere:

Emittent: Cherry AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen: 12.995.000 Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A3CRRN9 Angebotspreis: 32,00 EUR Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Existenz und maximale Größe der 1.695.000 Stückaktien Mehrzuteilungsoption: Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra Stabilisierungsmaßnahmen:

Datum Orderzeit- Ausführungspreis Menge Handels- punkt platz (EUR) 19. Juli 16:24:19 32,00 44 XETR 2021 19. Juli 16:24:19 31,76 56 XETR 2021 19. Juli 17:27:02 31,98 135 XETR 2021 19. Juli 17:27:02 32,00 117 XETR 2021 19. Juli 17:27:02 31,56 172 XETR 2021 19. Juli 17:27:02 31,60 76 XETR 2021 19. Juli 17:27:46 32,00 34 XETR 2021 19. Juli 17:27:46 31,98 116 XETR 2021 19. Juli 17:36:17 32,00 1.000 XETR 2021 19. Juli 17:36:17 32,00 500 XETR 2021 19. Juli 17:36:17 32,00 500 XETR 2021 19. Juli 17:36:17 32,00 500 XETR 2021 Summe 19. 31,9617 Gewichteter 3.250 Juli 2021 Durchschnittskurs Gesamtzahl 20. Juli 16:04:09 32,00 100 XETR 2021 20. Juli 17:26:25 32,00 100 XETR 2021 Summe 20. 32,0000 Gewichteter 200 Juli 2021 Durchschnittskurs Gesamtzahl 21. Juli 12:57:58 32,00 20 XETR 2021 Summe 21. 32,0000 Gewichteter 20 Juli 2021 Durchschnittskurs Gesamtzahl

22. Juli 15:28:59 31,90 18.657 XETR 2021 22. Juli 15:28:59 31,88 74 XETR 2021 22. Juli 15:28:59 31,80 1.769 XETR 2021 22. Juli 15:29:32 32,00 51 XETR 2021 22. Juli 15:29:32 31,90 449 XETR 2021 22. Juli 15:29:50 32,00 399 XETR 2021 22. Juli 15:29:50 31,90 101 XETR 2021 22. Juli 15:30:15 32,00 3 XETR 2021 22. Juli 15:30:15 31,90 97 XETR 2021 Summe 22. 31,8938 Gewichteter 21.600 Juli 2021 Durchschnittskurs Gesamtzahl 23. Juli 2021 10:23:53 32,00 100 XETR 23. Juli 2021 10:23:53 31,98 2.000 XETR 23. Juli 2021 10:57:57 31,88 522 XETR 23. Juli 2021 10:57:57 31,90 661 XETR 23. Juli 2021 10:57:57 31,94 623 XETR 23. Juli 2021 10:57:57 32,00 194 XETR 23. Juli 2021 10:58:32 31,98 151 XETR 23. Juli 2021 10:58:32 32,00 9 XETR 23. Juli 2021 13:06:22 32,00 20 XETR 23. Juli 2021 15:53:35 31,90 52 XETR 23. Juli 2021 15:53:35 32,00 18 XETR 23. Juli 2021 17:21:39 32,00 20 XETR Summe 31,9510 4.370 23. Juli 2021 Gewichteter Durchschnittskurs Gesamtzahl 27. Juli 2021 09:02:23 32,00 300 XETR 27. Juli 2021 09:02:23 32,00 500 XETR 27. Juli 2021 09:03:43 32,00 51 XETR 27. Juli 2021 09:03:43 31,80 49 XETR 27. Juli 2021 10:53:08 32,00 19 XETR 27. Juli 2021 10:53:08 31,92 181 XETR 27. Juli 2021 11:23:30 31,96 1.300 XETR 27. Juli 2021 12:05:24 31,96 1.300 XETR 27. Juli 2021 12:11:42 31,96 1.200 XETR 27. Juli 2021 12:12:05 31,96 1.300 XETR 27. Juli 2021 13:28:47 32,00 10 XETR 27. Juli 2021 13:28:47 31,92 150 XETR Summe 31,9622 6.360 27. Juli 2021 Gewichteter Durchschnittskurs Gesamtzahl

Summe (19/07/21 - Gewichteter Durchschnittskurs Gesamt- 27/07/21) (EUR) zahl 31,9198 35.800 DISCLAIMER

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, die "Vereinigten Staaten"). Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Wertpapierprospekts durchgeführt, der bei der Cherry AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und dessen Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten würde. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

27.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry AG

ISIN: DE000A3CRRN9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung

1222154 27.07.2021

