DGAP-News: Cherry AG stärkt Vorstand mit Dr. Udo Streller als COO (deutsch)

Cherry AG stärkt Vorstand mit Dr. Udo Streller als COO

Dr. Udo Streller mit Wirkung zum 1. April 2022 zum dritten Vorstandsmitglied für das operative Geschäft bestellt Dr. Streller bringt fundiertes Fachwissen und internationale Erfahrung mit, um das weitere Wachstum von Cherry zu unterstützen München, 28. März 2022 - Der Aufsichtsrat der Cherry AG hat Dr. Udo Streller mit Wirkung zum 1. April 2022 als drittes Mitglied in den Vorstand berufen. Als Chief Operating Officer wird er die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft der Cherry Gruppe übernehmen, einschließlich Technik und Engineering, Einkauf, Materialwirtschaft, Supply Chain und Produktion sowie Qualitätsmanagement und Umweltschutz.

"Udo Streller stellt für uns in der aktuellen Unternehmensphase eine wertvolle und wichtige Ergänzung im Cherry Vorstand dar", sagt Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry AG. "Mit dem geplanten Unternehmenswachstum ergeben sich für Cherry als börsennotiertem Unternehmen vielfältige neue Aufgaben in der Leitung, Steuerung und Organisation der gesamten Betriebsprozesse. Daher freuen wir uns, dass wir mit Udo Streller eine international erfahrene und geschätzte Führungskraft in diesem Bereich gewinnen konnten."

Dr. Udo Streller besitzt mehr als 20 Jahre Managementerfahrung über alle betrieblichen Leistungen hinweg, einschließlich Bau und Betrieb von Fabriken, Forschung & Entwicklung, Produkt- und Lieferkettenmanagement sowie Beschaffung und Vertrieb. Zuletzt war er als Chief Operations Officer der Enics AG, Zürich, tätig.

"Wir freuen uns sehr über unseren neuen Vorstandskollegen und die mit Dr. Udo Streller verbundene deutliche Erweiterung unserer Managementkapazitäten", kommentiert Rolf Unterberger, Vorstandsvorsitzender der Cherry AG. "Gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld bietet die professionelle Absicherung unserer operativen Leistungsfähigkeit eine wertvolle Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie."

"Cherry ist ein dynamisches Unternehmen mit einer starken Marke und einem beeindruckenden Kundenstamm, und ich freue mich über die Möglichkeit, zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen", sagt Dr. Udo Streller. "Ich freue mich auch auf eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Kollegen, um in jeder Situation die besten Ergebnisse zu erzielen."

Durch seine bisherige berufliche Tätigkeit bringt Dr. Udo Streller u.a. neben einer ausgeprägten kommunikativen Kompetenz in einem multikulturellen Umfeld eine hohe Flexibilität zur Anpassung an sich schnell verändernde Arbeitssituationen mit. Er wird unter anderem für die reibungslose Einführung neuer, hochautomatisierter Montagemaschinen der nächsten Generation sowie für die Optimierung der Produktionsstandorte, der Lieferkette und der Logistikprozesse bei Cherry verantwortlich sein.

Über Cherry

Die Cherry AG [ ISIN: DE000A3CRRN9 ] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office, Industrie sowie im Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 550 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen im Internet unter: www.cherry.de

Kontakt:

Dr. Kai Holtmann Investor Relations Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

