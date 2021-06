DGAP-News: Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest (deutsch)

Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest

Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest

* Aktien von Cherry sollen in einer Preisspanne von 30,00 bis 38,00 Euro je Aktie angeboten werden

* Marktkapitalisierung nach dem Börsengang würde auf Basis der Preisspanne zwischen 729 und 923 Mio. Euro liegen

* Geplantes Angebot soll aus 4.300.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung bestehen sowie der Umplatzierung von bis zu 8.695.000 bestehenden Aktien, einschließlich einer Aufstockungsoption und einer marktüblichen Mehrzuteilungsoption

* Das Bookbuilding und der Angebotszeitraum beginnen voraussichtlich am 16. Juni 2021 und enden am 23. Juni 2021

* Erster Handelstag voraussichtlich am 29. Juni 2021 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

* Wertpapierprospekt wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages gebilligt und veröffentlicht

München, 15. Juni 2021. Die Cherry AG (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, gibt weitere Details zum geplanten Börsengang und zur Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Das Angebot wird voraussichtlich aus vier Komponenten bestehen. Es ist vorgesehen, 4.300.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens auszugeben. Darüber hinaus sollen 5.000.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Cherry TopCo S.à r.l., Luxemburg (der "Selling Shareholder") in einem Base-Deal angeboten werden. Zusätzlich dazu behält sich der Selling Shareholder das Recht vor, bis zu 2.000.000 weitere bestehende Inhaberaktien aus seinem Bestand am Tag der Preisfestsetzung vorbehaltlich der Marktnachfrage anzubieten (Aufstockungsoption). Bis zu 1.695.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand des Selling Shareholders können zudem zur Deckung einer möglichen Mehrzuteilung platziert werden.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden (und dass die übliche "Greenshoe"-Option für die Mehrzuteilungsaktien vollständig ausgeübt wird), wird ein Gesamterlös aus dem Börsengang zwischen 390 und 494 Mio. Euro erwartet. Davon sollen rund 140 Mio. Euro (basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne) verwendet werden, um (i) das organische Wachstum voranzutreiben, insbesondere um die Position von Cherry als globaler Marken- und Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen, (ii) das anorganische Wachstum durch selektive Akquisitionen voranzutreiben und (iii) bestimmte ausstehende Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu tilgen.

Die Marktkapitalisierung der Cherry AG nach dem Börsengang wird auf Basis der Preisspanne voraussichtlich zwischen 729 und 923 Mio. Euro liegen. Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden, wird der Streubesitz nach dem Börsengang voraussichtlich bei rund 53 % liegen.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") beginnt der Angebotszeitraum, während dessen Kaufaufträge abgegeben werden können, am morgigen 16. Juni 2021, und endet voraussichtlich am 23. Juni 2021 um 12 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 14 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger. Die Preisspanne für den geplanten Börsengang wurde von Cherry auf 30 bis 38 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis je Aktie wird während des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und zusammen mit der Anzahl der platzierten Aktien voraussichtlich am 23. Juni 2021 festgelegt. Der erste Handelstag der Aktien des Unternehmens und die Lieferung der zugeteilten Aktien sind für den 29. Juni 2021 geplant.

Rolf Unterberger, CEO von Cherry: "Es ist unser Ziel, die Position von Cherry als führender Hersteller von Premium-Gaming-Tastatur-Switches und modernster Peripheriegeräte für Gaming-, Office- und Healthcare-Anwendungen auszubauen. Durch unsere Innovationskraft und unsere hochwertigen Produkte sehen wir uns sehr gut aufgestellt, um von der dynamischen Entwicklung der Märkte zu profitieren, die wir bedienen. Wir sind zuversichtlich, unser erklärtes Ziel eines organischen Wachstums zwischen 30% und 40% im Jahr 2021 sowie mittelfristig starke zweistellige Wachstumsraten zu erreichen. Ferner wollen wir ab 2022 unsere Margen weiter verbessern."

Das Unternehmen und der Selling Shareholder haben sich jeweils zu einem Lock-up für einen Zeitraum von 180 Tagen verpflichtet. Die Mitglieder des Vorstands haben sich zu einem Lock-up für einen Zeitraum von achtzehn Monaten verpflichtet. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die im Rahmen des Börsengangs Aktien des Unternehmens erhalten werden, haben sich zu einem Lock-up für einen Zeitraum von zwölf Monaten verpflichtet.

Es ist geplant, die Aktien der Cherry AG in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich anzubieten. Darüber hinaus sind Privatplatzierungen bei qualifizierten Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. Die Durchführung des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin, die heute erwartet wird. Nach der Billigung durch die BaFin werden der Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf der deutschen Website des Unternehmens (www.cherry.de) unter der Rubrik "Über Cherry" - "Investor Relations" - "Details zum IPO" sowie auf der internationalen Website des Unternehmens (www.cherry-world.com) in der Rubrik "About Cherry" - "Investor Relations" - "Access IPO Information" veröffentlicht.

Hauck & Aufhäuser agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, und ABN AMRO (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF SCA) und M.M.Warburg agieren als Joint Bookrunner für den geplanten Börsengang.

Über Cherry

Cherry ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Switches für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt auf mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-Tastaturen sowie diversen Computer-Eingabegeräten, die in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern eingesetzt werden, vor allem in den Bereichen Gaming, Office, Industrie, Cybersecurity sowie Telematik-Lösungen für die Gesundheitsbranche. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry mit den beiden Geschäftsbereichen Gaming und Professional für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz und beschäftigt derzeit über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Paris, London, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen: www.cherry.de

Medienkontakt Cherry AG

cometis AG Justus Fischer Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden

Telefon: +49 611 205855 - 26 E-Mail: fischer@cometis.de

