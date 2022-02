DGAP-News: Cicor Asia Umzug nach Singapur-Woodlands bekräftigt den Anspruch auf Technologieführerschaft und ermöglicht weiteres Wachstum (deutsch)

Cicor Asia Umzug nach Singapur-Woodlands bekräftigt den Anspruch auf Technologieführerschaft und ermöglicht weiteres Wachstum

Bronschhofen, 18. Februar 2022 - Cicor Asia Pte Ltd ist umgezogen und eröffnet heute offiziell die neuen Räumlichkeiten in Singapur-Woodlands, welche als Asien-Hauptsitz der Cicor Gruppe sowie als Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion höchst präziser Spritzgusswerkzeuge für die Medizintechnik dienen.

Cicor Asia Pte Ltd war in den vergangenen 20 Jahren in der Region Changi South in Singapur niedergelassen. Alter und Struktur des Gebäudes wurden den Anforderungen nicht mehr gerecht, weswegen die 100 prozentige Tochtergesellschaft der Cicor Gruppe mit dem Auslaufen des Mietvertrages Ende Februar 2022 umgezogen ist.

Die bezogenen Räumlichkeiten befinden sich in einem neu eröffneten Green Building mit signifikant reduziertem Energieverbrauch. Flexible und offene Grundrisse erlauben es Cicor Asia, Kommunikation und Arbeitsabläufe zu optimieren. Der Standort in unmittelbarer Umgebung der Republic Polytechnic ist sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen und liegt im Norden von Singapur nahe am Causeway, der Grenze zwischen Singapur und Malaysia, was bei der Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Vorteil ist.

