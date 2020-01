DGAP-News: Classic Minerals Limited: Wiederaufnahme der RC-Bohrungen auf Kat Gap (deutsch)

Classic Minerals Limited: Wiederaufnahme der RC-Bohrungen auf Kat Gap

09.01.2020

Einleitung

Das auf Western Australia fokussierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen Classic Minerals Limited (ASX. CLZ) ("Classic" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen wieder mit den RC-Bohrungen auf seinem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Kat Gap begonnen hat. Das Projekt deckt die Explorationslizenzen E74/422 und E74/467 ab.

Die wichtigsten Punkte:

- Im Dezember wurden die Bohrarbeiten aufgrund der Waldbrände eingeschränkt;

- 1 Bohrung mit 117 m wurde vor Weihnachten niedergebracht;

- Die Bohrarbeiten wurden Anfang Januar wieder aufgenommen, nachdem die offizielle Genehmigung zum Wiederbetreten von Kat Gap erteilt wurde.

- RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.500 m auf Kat Gap im Gange.

- Bohrtiefen von 110 m bis 170 m.

- Die Analyseergebnisse werden Ende Januar erwartet.

- Das RC-Bohrprogramm wurde konzipiert zur Bestimmung der tieferen Abtauchorientierung einer am Granit-Grünstein-Kontakt in geringer Tiefe liegenden hochgradigen Vererzung über eine Streichlänge von 100 m. Die Vererzung liegt in der Nähe des bereits vom Unternehmen überprüften querschlägigen Proterozoic Dyke (proterozoischer Intrusionsgang).

- Das Verständnis der Orientierung der abtauchenden hochgradigen Goldvererzung wird bei der Planung zukünftiger RC-Bohrprogramme auf der Südseite des Proterozoic Dyke von entscheidender Bedeutung sein.

- Frühere RC-Bohrungen von Classic auf Kat Gap haben herausragende, hochgradige Goldabschnitte aus geringen Tiefen geliefert, darunter:

5 m mit 14,10 g/t Au ab 17 m Tiefe in FKGRC001 12 m mit 7,52 g/t Au ab 39 m Tiefe in FKGRC006 8 m mit 19,05 g/t Au ab 32 m Tiefe in FKGRC008 8 m mit 7,14 g/t Au ab 82 m Tiefe in FKGRC010 12 m mit 5,39 g/t Au ab 30 m Tiefe in FKGRC012 4 m mit 9,53 g/t Au ab 70 m Tiefe in FKGRC014 10 m mit 30,78 g/t Au ab 28 m Tiefe in FKGRC018 10 m mit 4,18 g/t Au ab 26 m Tiefe in FKGRC022 9 m mit 8,08 g/t Au ab 95 m Tiefe in FKGRC025 10 m mit 8,17 g/t Au ab 7 m Tiefe in FKGRC059 7 m mit 24,34 g/t Au ab 24 m Tiefe in FKGRC060 9 m mit 15,21 g/t Au ab 22 m Tiefe in FKGRC061 7 m mit 9,55 g/t Au ab 89 m Tiefe in FKGRC063 8 m mit 8,26 g/t Au ab 58 m Tiefe in FKGRC092 9 m mit 20,94 g/t Au ab 123 m Tiefe in FKGRC095 3 m mit 20,70 g/t Au ab 39 m Tiefe in FKGRC113

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: RC-Bohrungen auf Kat Gap - Januar 2020

Dean Goodwin, CEO von Classic, sagte: Nach den großartigen Ergebnissen unserer letzten beiden Bohrprogramme, einschließlich mehrerer hochgradige Goldtreffer in der Nähe der Oberfläche, Erweiterungen in der Tiefe in Fallrichtung und in nördlicher Streichrichtung freuen wir uns, bald wieder auf Kat Gap tätig zu sein, um weitere Nachfolgebohrungen niederzubringen. Diese Runde wird sich ausschließlich auf Kat Gap konzentrieren, wo wir mit den letzten 6 Bohrkampagnen hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Die Bohrungen werden sich erneut auf den zwischen Granit-Grünstein-Hauptkontakt konzentrieren, von dem das Unternehmen nur 500 m der potenziellen Streichlänge von insgesamt 3,5 km überprüft hat.

Wir planen Bohrungen unterhalb der jüngsten hochgradig goldführenden Abschnitte entlang eines 100 m langen Bereichs nördlich des querschlägigen Proterozoic Dyke, um ein weitaus besseres Verständnis der Abtauchorientierung zu erlangen. Dies wird uns bei der Planung zukünftiger RC-Bohrprogramme weiter nördlich in Streichrichtung und vor allem auf der Südseite des Intrusionsgangs sehr behilflich sein, die bisher nur sehr wenig beachtet wurde. Das Programm wurde konzipiert, um den Bereich zwischen 110 m und 150 m unter der Oberfläche zu erkunden.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Kat Gap - Draufsicht mit jüngsten und früheren RC-Bohrungen von Classic sowie signifikanten Goldabschnitten.

Classics frühere RC-Bohrungen auf Kat Gap

Classic hat vor dem letzten RC-Bohrprogramm 6 separate Bohrkampagnen auf Kat Gap durchgeführt. Zwischen Mai 2018 und August 2019 wurden insgesamt 106 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.811 m niedergebracht, die alle signifikante Abschnitte mit einer hochgradigen Goldvererzung lieferten. Der Großteil der Bohrungen ist relativ kurz, bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 60 m unter der Oberfläche. Sie deckten den Granit-Grünstein-Kontakt über eine Streichlänge von ungefähr 400 m ab. Das Hauptbohrgebiet befand sich in erster Linie auf und neben beiden Kontaktzonen eines querschlägigen Proterozoic Dyke, wo er den Granit-Grünstein-Hauptkontakt kreuzt. An dieser Stelle wurde die Goldvererzung signifikant angereichert. Zu den besseren Ergebnissen der ersten sechs Bohrprogramme zählen:

- 8 m mit 19,05 g/t Au ab 32 m Tiefe, einschließlich 4 m mit 28,80 g/t Au in FKGRC008

- 12 m mit 7,52 g/t Au ab 39 m Tiefe, einschließlich 2 m mit 20,20 g/t Au in FKGRC006

- 12 m mit 5,39 g/t Au ab 30 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 20,80 g/t Au in FKGRC012

- 10 m mit 30,78 g/t Au ab 28 m Tiefe, einschließlich 2 m mit 116,10 g/t Au in FKGRC018

- 10 m mit 4,18 g/t Au ab 26 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 15,10 g/t Au in FKGRC022

- 9 m mit 8,08 g/t Au ab 95 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 62,30 g/t Au in FKGRC025

- 3 m mit 38,33 g/t Au ab 21 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 111,00 g/t Au in FKGRC039

- 5 m mit 5,61 g/t Au ab 6 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 12,00 g/t Au in FKGRC040

- 3 m mit 14,10 g/t Au ab 10 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 37,40 g/t Au in FKGRC042

- 3 m mit 9,64 g/t Au ab 20 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 25,10 g/t Au in FKGRC043

- 10 m mit 8,17 g/t Au ab 7 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 66,20 g/t Au in FKGRC059

- 7 m mit 24,34 g/t Au ab 24 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 78,50 g/t Au in FKGRC060

- 9 m mit 15,21 g/t Au ab 22 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 58,30 g/t Au in FKGRC061

- 7 m mit 9,55 g/t Au ab 89 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 42,40 g/t Au in FKGRC063

- 13 m mit 4,91 g/t Au ab 33 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 22,00 g/t Au in FKGRC090

- 8 m mit 8,26 g/t Au ab 58 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 21,80 g/t Au in FKGRC092

- 9 m mit 20,94 g/t Au ab 123 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 125,00 g/t Au in FKGRC095

Über das Goldprojekt Forrestania

Die FGP-Liegenschaften (ausgenommen Kat Gap) sind unter dem Namen von Reed Exploration Pty Ltd registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der an der ASX notierten Hannans Ltd (ASX: HNR). Classic hat 80 % der Goldschürfrechte auf den FGP-Liegenschaften von einer dritten Partei erworben, während Hannans seine 20 %-Beteiligung an den Goldschürfrechten beibehält. Zur Vermeidung von Missverständnissen besitzt Classic Ltd eine 100 %-Beteiligung an den Schürfrechten (ausgenommen Gold) auf den Liegenschaften Kat Gap, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nickel, Lithium und andere Metalle.

Das FGP beherbergt eine vorhandene Mineralressource von 6,18 Mio. Tonnen mit 1,36 g/t für 270.100 Unzen Gold, die gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und berichtet wurde. Eine kürzlich durchgeführte Scoping-Studie (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017) legt sowohl die technische und als auch finanzielle Durchführbarkeit des Projekts nahe. Die aktuellen Mineralressourcen für Lady Ada und Lady Magdalene nach dem Abbau sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Weitere technische Details zur Mineralressourcenschätzung finden Sie weiter unten und in der JORC-Tabelle 1, die der Pressemitteilung vom 18. Dezember 2019 beigefügt ist.

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert.

2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 18. Dezember 2019.

3. Die mineralische Ressource ist in FGP-Liegenschaften beherbergt.

4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in diese Ressourcen widerzuspiegeln.

5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au angegeben.

6. Die Erschöpfung der Ressource durch den historischen Tagebau wurde in Betracht gezogen.

Im Namen des Board of Directors

Classic Minerals Limited Dean Goodwin CEO 71 Furniss Road, Landsdale WA 6065 Australien

Tel. +61-8-6305 0221 www.classicminerals.com.au contact@classicminerals.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Classic Minerals Limited 71 Furniss Road WA 6065 Landsdale Australien Telefon: (08) 6305 0221 Internet: www.classicminerals.com.au

ISIN: AU000000CLZ3

WKN: A0NA2L Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt EQS News ID: 950387

