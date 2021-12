DGAP-News: Clean Logistics SE baut planmäßig Beteiligung an der E-Cap Mobility GmbH weiter aus (deutsch)

Clean Logistics SE baut planmäßig Beteiligung an der E-Cap Mobility GmbH weiter aus

^ DGAP-News: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Clean Logistics SE baut planmäßig Beteiligung an der E-Cap Mobility GmbH weiter aus

23.12.2021 / 14:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Clean Logistics SE baut planmäßig Beteiligung an der E-Cap Mobility GmbH weiter aus

Hamburg, 23. Dezember 2021: Die Clean Logistics SE (vormals firmierend als SendR SE, ISIN DE000A1YDAZ7 ) übernimmt plangemäß am 23. Dezember 2021 weitere 49,7 % der Anteile an der E-Cap Mobility GmbH ("E-Cap") mit Sitz in Winsen (Luhe) im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung. Ein entsprechender Einbringungsvertrag wurde heute geschlossen. Die bisherige Beteiligungsquote der Clean Logistics an dem Unternehmen lag bei 25,1 % (siehe Ad hoc-Meldung vom 11.11.2021). Die Zahl der auszugebenden Aktien wird noch anhand eines Bewertungsgutachtens festgelegt und wurde vorläufig mit 984.848 angenommen. Clean Logistics plant, ihre Beteiligungsquote an dem Unternehmen in den kommenden Monaten auf 100 % auszubauen.

Clean Logistics und E-Cap verbindet eine seit Jahren enge und erfolgreiche Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Prototyping sowie Forschung und Entwicklung. Es ist geplant, diese Zusammenarbeit auf weitere Bereiche wie beispielsweise die Umrüstung von dieselbetriebenen Fahrzeugen auf emissionsfreien Wasserstoffantrieb auszuweiten.

Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: "Wir sind vom weiteren Potenzial der E-Cap vollauf überzeugt. Die jetzige Erhöhung unserer Beteiligung auf nunmehr 74,8 % stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei unserer Konsolidierungsstrategie dar und wird erheblich zu Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis bereits in 2022 beitragen."

Die E-Cap Mobility GmbH gehört zu den deutschlandweit führenden Unternehmen im Bereich Elektroumbau von Fahrzeugen und ist zudem in der Bereitstellung von Gesamtlösungen für mobile und stationäre Wasserstoffsysteme tätig. E-Cap besitzt umfangreiches Know-how und verfügt über Zugang zu Technologien für die modulare Bauweise von brennstoffzellen- und rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen.

Über Clean Logistics

Clean Logistics ist ein Technologieführer bei der Dekarbonisierung des Transportsektors. Busse und Sattelzugmaschinen werden durch den Einsatz moderner Wasserstofftechnologie im Zusammenspiel mit Batteriespeichern zukunftsfähig. Dabei ersetzt Clean Logistics bei Bestandsfahrzeugen den herkömmlichen Dieselantrieb durch emissionsfreie Antriebstechnologie und innovative Steuerungstechnik. Mit dieser Konvertierung führt Clean Logistics den Schwerverkehr und öffentlichen Nahverkehr in eine klimaneutrale Zukunft und leistet so einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.

Ihr Ansprechpartner bei Clean Logistics:

Leonie Behrens lbe@cleanlogistics.de Trettaustraße 32 21107 Hamburg

Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien:

edicto GmbH Ralf Droz/ Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69 90550554 E-Mail: cleanlogistics@edicto.de

23.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Clean Logistics SE Trettaustraße 32 21107 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 2320 532 00 E-Mail: info@cleanlogistics.de

ISIN: DE000A1YDAZ7

WKN: A1YDAZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München; Paris EQS News ID: 1261894

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1261894 23.12.2021

°