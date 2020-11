Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital Corp.'s Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling gibt bekannt, dass sie das bei NASA ansässige Wasserstoff-Ingenieurbüro Cryotek als ihren Konstruktionspartner mit der Kommerzialisierung ihrer patentierten Wasserstoffbetankungstechnologie beauftragt haben

CLEAN POWER CAPITAL CORP.

Clean Power Capital Corp.'s Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling gibt bekannt, dass sie das bei NASA ansässige Wasserstoff-Ingenieurbüro Cryotek als ihren Konstruktionspartner mit der Kommerzialisierung ihrer patentierten Wasserstoffbetankungstechnologie beauftragt haben

VANCOUVER, British Columbia, 18. November 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Die sich zu 90 % in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fuel gibt bekannt, dass sie gemäß einem 8-Monats-Vertrag eine Partnerschaft mit Cryotek (cryotek.com) eingegangen sind, um Konstruktion und Entwicklung für die PowerTap-Wasserstofftankstellen der nächsten Generation bereitzustellen, die ab 2021 in ganz Nordamerika eingesetzt werden. Die konstruktive Entwurfsarbeit umfasst:

- PowerTap Onsite Steam Methane Reformer Solution ("SMR", Dampfmethanreformation vor Ort) der nächsten Generation, die 1000 kg oder mehr pro Tag produzieren kann;

- Speicherlösungen für gasförmigen und flüssigen Wasserstoff für 1000 kg oder mehr pro Tag;

- CO2-Abscheidungslösungen;

- Fortschrittliche Wasserstoffabgabegeräte; und

- Künstlerische Wiedergabe der endgültig geplanten Wasserstofftankstelle.

Cryotek ist ein Ingenieurbüro mit Fokus auf Wasserstoff unter der Leitung von CEO Cody Bateman. Herr Bateman gründete diese Firma 1989 als Advantex Research, um sich auf die Entwicklung technischer Lösungen für komplexe Probleme zu konzentrieren, die mit verschiedenen Branchen verbunden sind, darunter Öl und Gas, Pharmazeutika, Fluggesellschaften und Energie. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen in Cryotek umbenannt, um sich auf kryogene Lösungen NASA (USA National Aeronautics and Space Administration) und das US-Energieministerium zu konzentrieren. Seitdem hat sich Cryotek auf die Zukunft des flüssigen Wasserstoffs als Energie der Zukunft konzentriert und ist durch die Entwicklung kleinerer SMR-Einheiten (Hydrogen Steam Steam Methane Reformation) führend auf diesem Gebiet geworden.

"Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, mit PowerTap Hydrogen Fueling Corp. zusammenzuarbeiten, damit wir unsere patentierten Technologien, unser geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse kombinieren und die nächste Generation des bekannten PowerTap-Wasserstoffversorgungssystems für die Zukunft bereitstellen können. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, PowerTaps geistiges Eigentum und Design zu evaluieren, und sind der Ansicht, dass wir durch Integration in unsere bewährte Technologie eindeutig die fortschrittlichste Lösung für die Wasserstoffproduktion mittels Dampfmethanreformation und die Lagerung von flüssigem Wasserstoff mit der kleinsten Grundfläche für die LKW- und Automobilindustrie haben werden," sagte Cody Bateman, CEO von Cryotek.

"PowerTap ist begeistert, mit Cryotek als unserem Konstruktions- und Entwicklungspartner für die Kommerzialisierung der nächsten Generation von PowerTap-Wasserstofftankstellen zusammenzuarbeiten. Cody Bateman und sein erstklassiges Engineering-Team sind der ideale Partner für PowerTap, da wir die aggressive Einführung von Wasserstofftankstellen ab 2021 planen," sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap Hydrogen Fueling Corp.

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge haben große Vorteile gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen, Benzin- und Dieselfahrzeugen (Reichweite, Betankungszeit und Kosten pro Meile). Wasserstoff-Langstrecken-Lkw und -Autos im Wert von mehreren Milliarden Dollar werden in den nächsten 2 bis 4 Jahren von etablierten Unternehmen und in den nächsten 36 Monaten von Start-up-Unternehmen auf den Markt gebracht. Einmal hergestellt, erzeugen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge elektrischen Strom in einer Brennstoffzelle und geben nur Wasserdampf und warme Luft ab.

Der Hauptvorteil dieser neuen Technologie gegenüber anderen Wasserstofftankstellensystemen ist der geringe physische Platzbedarf für die Wasserstoffproduktion und -speicherung vor Ort (700 Quadratfuß). Diese neuen modularen Stationen werden in einem zentralen Fertigungszentrum hergestellt und an bestehende Tankstellen geliefert, um das Produktangebot zu erweitern. Jede Wasserstofftankstelle ist dann innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung voll funktionsfähig. Bei den meisten bestehenden Wasserstofftankstellen in den USA muss der Wasserstoff zu wesentlich höheren Kosten geliefert werden als die Kosten für PowerTaps Wasserstoffproduktion vor Ort. PowerTaps technologiebasierte Wasserstofftankstellen befinden sich derzeit in privaten Unternehmen und öffentlichen Tankstellen in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland.

Über PowerTap

Das Unternehmen hat am 27. Oktober 2020 eine 90-prozentige Beteiligung an PowerTap erworben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq CEO Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

