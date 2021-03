Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung von Raghu Kilambi zum Chief Executive Officer bekannt

Clean Power Capital gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung von Raghu Kilambi zum Chief Executive Officer bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 16. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt bekannt, dass alle Angelegenheiten, die den Aktionären gemäß der der Versammlungsankündigung und dem Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 8. Februar 2021 zur Genehmigung vorgelegt wurden, auf der Haupt- und Sonderversammlung des Unternehmens (die "Versammlung") genehmigt wurden. Die Versammlung fand am Montag, den 15. März 2021 statt.

Auf der Versammlung genehmigten und ratifizierten die Aktionäre die geänderte und angepasste Anlagepolitik des Unternehmens ("Anlagepolitik"), um den Sektor der erneuerbaren Energien als Investitionsschwerpunkt für das Unternehmen einzubeziehen. Die Aktionäre wählten auch den Board of Directors, der sich aus Herrn Johannes (Theo) van der Linde, Herrn Brendan Purdy, Herrn John Martin und Herrn Raghunath (Raghu) Kilambi zusammensetzte.

Nach der Versammlung trat Herr Joel Dumaresq als Chief Executive Office ("CEO") des Unternehmens zurück und Herr Kilambi wurde zum CEO und President ernannt. Herr Dumaresq wird weiterhin als vorläufiger Finanzvorstand des Unternehmens fungieren. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Dumaresq für seine zahlreichen Beiträge zum Unternehmen, während er als CEO fungierte.

Raghu Kilambi ist ein erfahrener Technologieinvestor und Unternehmer mit über 25 Jahren globaler Geschäftserfahrung in öffentlichen und privaten Investitionen, dem Aufbau von Unternehmen und der Schaffung von Shareholder-Value. Derzeit ist er CEO und CFO der PowerTap Hydrogen Fueling Corp., einem Beteiligungsunternehmen der Clean Power Capital Corp. Er ist Mitbegründer und Berater der USA SPAC: Goal Acquisitions Corp. (PUCKU: Nasdaq). Die Erfahrung von Raghu mit Investitionen in neue Technologien wird für das Unternehmen von Vorteil sein, während es gemäß der auf der Versammlung genehmigten und ratifizierten Anlagepolitik des Unternehmens weiterhin nach zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten in den folgenden Branchen sucht: (i) Erneuerbare Energien, zu denen unter anderem Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien, Windkraft, Solarenergie und Geothermie gehören können; und (ii) biomedizinische, pharmazeutische und naturheilkundliche Sektoren, die medizinisches Cannabis oder Freizeit-Cannabis enthalten können.

Er hat Eigenkapital und Fremdkapital in Höhe von über 1 Milliarde Dollar für private und öffentliche Unternehmen in den USA und Kanada beschafft und war an zahlreichen Fusionen und Akquisitionen sowie Exits beteiligt. Raghus Erfahrung umfasst das Betriebsmanagement, Finanzberichterstattung, Unternehmensleitung, Unternehmensfinanzierung, Börsennotierungen in den USA, strategische Akquisitionen und Investitionen, internationale Geschäftsentwicklung und Unternehmensumstrukturierung in Sektoren wie Technologie, Telekommunikation und saubere Technologie.

Zuletzt war Raghu Vice Chairman und CFO der ConversionPoint (E-Commerce-Software/-Dienstleistungen) mit Sitz in Kalifornien, das nach Einreichung eines IPO-Prospekts für eine Erstemission (IPO) an Nasdaq unter der Leitung von Oppenheimer im Jahr 2019 Ende 2019 und Anfang 2020 in zwei M&A-Exits verkauft wurde.

Darüber hinaus war Raghu zuvor Mitbegründer, CFO und Chief Strategy Officer eines führenden VC-gestützten Application-Hosting-Unternehmens der ersten Generation, das von einem Start-up auf 140 Millionen Dollar Jahresumsatz und eine maximale Nasdaq-Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar angewachsen ist.

Raghu war auch ein Investor in Unternehmen, die von Yahoo, eBay und CGI übernommen wurden. Er schloss sein Studium mit einem Bachelor of Commerce und einem Diplom als Wirtschaftsprüfer an der McGill University mit Auszeichnung ab und qualifizierte sich als in Kanada zugelassener Wirtschaftsprüfer (inaktiv).

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen Vertrag über Investor Relations-Beratungsdienste mit 1830012 Ontario Limited geschlossen hat, die als Circadian Group ("Circadian") fungieren. Der Vertrag ist datiert, den 10. März 2021 (der "IR-Vertrag"). Gemäß den Konditionen des IR-Vertrags wird Circadian dazu beitragen, für das Unternehmen ein individuelles positives Anlageimage zu erstellen und dieses Image der Investmentgemeinschaft zu vermitteln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einzelinvestoren, Family Offices, institutionelle Investoren, Hedgefonds und andere Fonds, Broker-Händler, Aktienhandelsunternehmen und die breite Öffentlichkeit. Als Gegenleistung für die im Rahmen des IR-Vertrags zu erbringenden Dienstleistungen zahlt das Unternehmen über eine anfängliche Laufzeit von 6 Monaten 600.000 CAD. Nach Ermessen des Unternehmens kann es sein Cash-Marketing-Budget um bis zu 250.000 CAD erhöhen.

Das Unternehmen hat auch Mountain Capital Corp. ("MCC") beauftragt, strategische digitale Mediendienste, Marketing- und Datenanalysedienste gemäß einem Rahmenvertrag, datiert den 8. März 2021 (der "Marketingvertrag") bereitzustellen. MCC wird dem Unternehmen eine dreimonatige Marketingkampagne bereitstellen, die sich auf die Entwicklung von Inhalten, gesponserte Social-Media-Beiträge, die Platzierung gesponserter Artikel auf ausgewählten direkten Publisher-Websites und analytische Reporting-Dienste konzentriert. Als Gegenleistung für die im Rahmen des Marketingvertrags erbrachten Dienstleistungen wird das Unternehmen 150.000 USD zahlen.

Über PowerTap

PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums. Das Unternehmen bietet modulare Produktdesigns, die auf niedrigere Produktionskosten und eine anteilmäßige Verfügbarkeit ausgerichtet sind, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Auf PowerTaps Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Tankstellen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter: https://www.powertapfuels.com.

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Kontakt bei PowerTap

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

PR Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Im Namen des Board of Directors

"Raghu Kilambi"

Raghu Kilambi

CEO

Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

