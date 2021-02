Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ernennung der Automobilrennsportlegende Michael Andretti in PowerTaps Fachbeirat bekannt

Clean Power Capital gibt Ernennung der Automobilrennsportlegende Michael Andretti in PowerTaps Fachbeirat bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 2. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Michael Andretti, Chairman und CEO der Andretti Autosport und Gründungspartner der Andretti Group, in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 angekündigt, investierte das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in PowerTap.

Die Automobilrennsportlegende der zweiten Generation, Michael Andretti, der Namensgeber des internationalen Rennunternehmens Andretti Autosport, hing 2003 seinen Helm an den Nagel und vollzog den Vollzeitübergang vom Fahrer zum Unternehmensleiter. Andretti führt seine Geschäfte mit dem gleichen Fokus und der gleichen Entschlossenheit, die er hinter dem Lenkrad eines Rennwagens gezeigt hat, und hat die Marke Andretti Autosport zu weltweiter Anerkennung gebracht, die einen Meisterschafts-Stammbaum vorweisen kann.

Andretti ist auch ein Gründungspartner der Andretti Group, die seit 1997 besteht. Die Unternehmensfamilie der Andretti Group ist schnell angewachsen und schloss anderem folgendes ein: die Geschäfte der Handelskette für Treibstoff/Mini-Markt/Schnellrestaurant; Großhandel für Kraftstoff mit und ohne Markenzeichen; Speditions-/Logistikbetriebe; Cardlock-/Fuhrparkbetankungs-Betriebe; und vom Hersteller autorisierten Komplett-Service. Das Unternehmen betreibt und/oder beliefert unter anderem Einrichtungen unter den Marken Chevron, Texaco, Shell, 76, Circle K Pacific Pride und CFN in einer geografischen Region, die in Kalifornien, Oregon und Washington umfasst.

Die Erwartungen sind hoch, wenn Sie mit einem Namen wie Andretti in die Welt des Rennsports einsteigen, und Michael Andretti hat als Fahrer, Teambesitzer und Geschäftsmann in seiner glänzenden Karriere die Messlatte höher gelegt. Andretti weiß, wie wichtig es ist, nach Spitzenleistungen zu streben, und drängt darauf, von gut zu großartig zu wechseln. Er legt die Messlatte höher und setzt neue Maßstäbe. Er weiß, was es braucht, um ein Champion zu sein.

Der Champion der CART-Serie von 1991 zog sich mit 42 Siegen als erfolgreichster Fahrer in der CART-Geschichte aus dem Profirennen zurück. Er ist auch Zweiter auf der Liste der geführten INDYCAR-Runden, direkt hinter seinem Vater Mario Andretti mit 6.702. Darüber hinaus wurde Andretti in die Motorsports Hall of Fame (2008), die Canadian Motorsports Hall of Fame (2012) aufgenommen und zu einem von CARTs beliebtesten Fahrer gewählt.

Andretti kommentierte: "Ich freue mich besonders, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren schnell wachsen und als Berater für PowerTap fungieren kann. Die geschützte PowerTap-Technologie bietet einen entscheidenden und einzigartigen Vorteil, da die globale Energiewende in vollem Gange ist. Ich glaube, dass Wasserstoff in der Zukunft sowohl des Verbrauchertransports als auch des Motorsports eine entscheidende Rolle spielen könnte."

"Wir sind begeistert, dass Clean Power Capital Michael Andretti in den Fachbeirat der PowerTap berufen hat. Herr Andretti und seine Familie sind Legenden in der Autorennsportbranche und allen Stakeholder in der Transportbranche gut bekannt", sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. "Das ausgedehnte Netzwerk von Herrn Andretti in den Bereichen Automobilherstellung, Tankstellen- und Lkw-Raststättenbranche ist für PowerTap unverzichtbar, wenn wir unser Wasserstofftankstellennetz in den USA einrichten."

Vertragserneuerung mit First Marketing GmbH

Clean Power beauftragte am 28. Oktober 2020 die First Marketing GmbH ("FMG"), ein führendes Investor Relations- und Marketingunternehmen mit Sitz in Heidelberg, mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen mit Fokus auf die europäischen Märkte. Gemäß der Vereinbarung soll der Dienstleister die Verbreitungs-, Übersetzungs- und Werbungsdienstleistungen in Europa anbieten. Das Unternehmen hat sich entschlossen, den FMG-Vertrag zu erneuern, und sich bereit erklärt, dem Dienstleister einen zusätzlichen Betrag von bis zu 850.000 Euro zu zahlen, um die Marketingdienste in den nächsten vier Monaten fortzusetzen. Alle Inhalte, die vom Dienstleister im Auftrag des Unternehmens und seiner Investitionen erstellt werden, werden vor der Verbreitung gemäß den erweiterten Überprüfungsverfahren des Unternehmens gründlich überprüft.

Über PowerTap

PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Clean Powers Stammaktien sind an der Canadian Securities Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der Canadian Securities Exchange unter: https://thecse.com/de/listings/diversified-industries/clean-power-capital-corp

Kontakt bei PowerTap

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

Andretti Autosport

Ryann Weatherford

VP of Communications

rw@andrettiautosport.com

PR Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq CEO Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

