30.12.2020 / 07:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VANCOUVER, British Columbia, 30. Dezember 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Herrn Dave Rogers, Gründer und CEO der Amp Energy ("Amp"), in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 bekannt gegeben, hat das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in PowerTap investiert.

Amp ist ein Unternehmen für Plattformen zur Energiewende. Amp wurde 2009 gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien entwickelt. Das Unternehmen hat weltweit Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Projekte zur Hybridgenerierung plus Batteriespeicherung und eigenständige Projekte zur Batteriespeicherung mit Kapazität von mehr als 1,8 Gigawatt sowie weitere Projekte zur Stromerzeugung mit einer Kapazität von 2,0 GW erfolgreich entwickelt und gebaut. Ferner hat das Unternehmen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 2,2 GWh im Bau oder mit Baubeginn im Jahr 2021.

Mit Amp X, seiner vollständig integrierten geschützten digitalen Energieplattform, die ein vielfältiges Portfolio an umwälzenden und vollständig kompatiblen Lösungen, einschließlich eines hochmodernen intelligenten Transformators bietet, um die Energiewende durch die Ermöglichung eines autonomen Echtzeitmanagements zu verbessern, hat sich Amp zu einer differenzierten und einzigartigen globalen Plattform für die Energiewende entwickelt.

Das internationale Team von Amp hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist in ganz Nordamerika, Japan, Australien, Indien, Großbritannien, Spanien/Portugal und der Tschechischen Republik tätig.

Amp hat erfolgreich über 2,5 Mrd. Dollar an ESG-fokussiertem Kapital von globalen Pensionsfonds, zwei der Walton Family Offices, der Apollo Group, Power Corp und anderen beschafft. Bevor Herr Rogers Amp im Jahr 2009 gründete, war er Leiter der CO2-Märkte bei Front Street Capital, einer Investmentmanagementfirma mit einem Umsatz in Höhe von 3,5 Mrd. Dollar, wo er für die Generierung, den Verkauf und den Handel von Emissionszertifikaten sowohl privat als auch über öffentliche Börsen weltweit verantwortlich war.

Herr Rogers kommentierte: "Die globale Energiewende ist in vollem Gange und Wasserstoff wird in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, wenn wir uns von der Erzeugung und dem Transport fossiler Stoffe entfernen. Die geschützte PowerTap-Technologie bietet wichtige und einzigartige Vorteile gegenüber dem Rest des Bereichs. Deshalb bin ich davon besonders begeistert, in den kommenden Jahren das Unternehmen bei seinem schnellen Wachstum zu unterstützen. "

"Wir freuen uns sehr, dass Clean Power Capital Dave Rogers in den Fachbeirat der PowerTap berufen hat. Er hat in den letzten zehn Jahren ein globales Unternehmen für saubere Energie aufgebaut und wir freuen uns, ihn in unseren Fachbeirat aufzunehmen, wenn wir unsere PowerTap-Technologie zur Wasserstofferzeugung und Betankung vor Ort in Nordamerika und darüber hinaus ab 2021 kommerzialisieren werden", sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. "Herrn Rogers internationales Netzwerk der potenziellen Kunden und Partnern für saubere Energie sowie Blue-Chip-ESG-Investoren ist für PowerTap von unschätzbarem Wert, wenn wir unser Netzwerk der Wasserstofftankstellen aufbauen."

Über PowerTap

PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

