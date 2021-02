DGAP-News: Clean Power Capital Corp.: Clean Power erhöht ihre Investition in PowerTap auf 94,5 % (deutsch)

Clean Power Capital Corp.: Clean Power erhöht ihre Investition in PowerTap auf 94,5 %

^ DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Clean Power Capital Corp.: Clean Power erhöht ihre Investition in PowerTap auf 94,5 %

06.02.2021 / 07:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Clean Power erhöht ihre Investition in PowerTap auf 94,5 %

VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Powertap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") durch den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 4,5% in PowerTap erhöht hat. Wie bereits bekannt gegeben, investierte das Unternehmen am 27. Oktober 2020 in PowerTap, indem es anfänglich eine 90%ige Beteiligung erwarb. Mit der jüngsten Investition hat Clean Power ihre Beteiligung an PowerTap auf 94,5 % erhöht.

PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter: https://www.powertapfuels.com.

Seit Clean Powers erster Investition hat PowerTap ihr Wasserstoff-Tankstellennetz schrittweise entwickelt. Wie in früheren Pressemitteilungen aktualisiert umfassen diese Arbeiten Technik und Design, Weiterentwicklung von PowerTap 3.0, Genehmigung und Vorbereitung der Standorte,. Zuletzt unterzeichnete PowerTap eine endgültige Vereinbarung mit Humboldt Petroleum, Inc., Peninsula Petroleum, LLC und Colvin Oil I LLC (dba GP Energy), die gemeinsam als "Andretti Group" bezeichnet werden, um für PowerTaps Wasserstofftankstellentechnologie bei der Andretti Group ausgewählte Standorte festzulegen. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird die Andretti Group die Vermarktung der PowerTap-Technologie über Andrettis ausgedehntes Netzwerk von Verbindungen in der Automobilindustrie an Einzelhandelsketten Dritter, große Ölunternehmen und unabhängige Tankstellen weiter unterstützen. Weitere Einzelheiten zur endgültigen Vereinbarung mit der Andretti Group finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Januar 2021.

Clean Powers Investitionen in PowerTap stehen gut in Einklang mit der Energiewirtschaft, die sich auf die Umstellung auf stärker wasserstoffbasierte Energieversorgung konzentriert. Dies belegen die jüngsten Verfügungen des US-Präsidenten Biden, die USA bis 2035 durch die Schaffung eines kohlenstoffverschmutzungsfreien Energiesektors in eine Zukunft für saubere Energie zu führen und die USA auf einen irreversiblen Weg zu einer Wirtschaft ohne Kohlenstoffemissionen bis 20501 zu bringen; und Kanadas kürzlich angekündigte Wasserstoffstrategie, die einen ehrgeizigen Rahmen für die Zementierung von Wasserstoff als Schlüsselelement auf dem Weg Kanadas zu null CO2-Emissionen bis 20502 festlegt.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/

2https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2020/12/minister-oregan-launches-hydrogen-strategy-for-canada.html

Die Investition in PowerTap nutzt die Dynamik der Energiewirtschaft für Investitionen in die Entwicklung von Technologien auf Wasserstoffbasis und die erwartete Zunahme der Nachfrage nach Kraftstoff auf Wasserstoffbasis. Sie nutzt die günstigen Marktbedingungen und steht im Einklang mit der Anlagepolitik des Unternehmens, die zuvor geändert und berichtigt wurde, um den Sektor der erneuerbaren Energien als Schwerpunkt des Unternehmens einzubeziehen. Die geänderte und berichtigte Anlagepolitik kann auf der Website des Unternehmens unter ( https://cleanpower.capital/) eingesehen werden und wird auf der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens am 15. März 2021 zur Ratifizierung vorgelegt.

Nach der ersten Investition zum Erwerb von 90 % der PowerTap schloss das Unternehmen diese Folgeinvestition ab, um Clean Powers Investition in PowerTap auf 94,5 % zu erhöhen. Die an die Verkäufer gezahlte Gegenleistung für die zusätzlichen 4,5 % von PowerTap umfasste insgesamt 18.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Gegenleistungsaktien") zu einem angenommenen Wert von 2,72 Dollar pro Gegenleistungsaktie. Die Verkäufer sind unabhängig voneinander und keiner von ihnen hält einzeln 10 % oder mehr auf nicht verwässerter Basis der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens. Die Ausgabe der Gegenleistungsaktien beruhte auf der Befreiung des akkreditierten Anlegers gemäß Abschnitt 2.3 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen). Daher unterliegen die Gegenleistungsaktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Clean Powers jüngste Investition erfolgte am 27. Oktober 2020 in PowerTap (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Clean Powers Stammaktien sind an der Canadian Securities Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der Canadian Securities Exchange unter: https://thecse.com/de/listings/diversified-industries/clean-power-capital-corp

Kontakt bei PowerTap

Salim Rahemtulla

salim@hydrogenfueling.co

PR Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Kontakt bei Clean Power

Joel Dumaresq

info@cleanpower.capital Tel.: +1 (604) 687-2038

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

06.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1166436 06.02.2021

°