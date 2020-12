DGAP-News: Clean Power Capital Corp.: Clean Power stellt ein Update zum Entwicklungsstand ihrer Investition in PowerTap bereit (deutsch)

Clean Power Capital Corp.: Clean Power stellt ein Update zum Entwicklungsstand ihrer Investition in PowerTap bereit

Clean Power stellt ein Update zum Entwicklungsstand ihrer Investition in PowerTap bereit

PowerTaps neue modulare Wasserstoffproduktions- und Abgabetechnologie erfüllt die Bedürfnisse der kommenden Wasserstofffahrzeugwirtschaft

VANCOUVER, British Columbia, 1. Dezember 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen berichtet über die Jüngsten Aktivitäten der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"), der zuvor bekannt gegebenen Investition des Unternehmens. PowerTap ist dabei, das Design der 3. Generation der patentierten Wasserstoffproduktions- und Abgabetechnologie für den nordamerikanischen Wasserstofffahrzeugmarkt fertigzustellen.

Während PowerTap die Markteinführung der dritten Generation ihrer vor Ort installierten Wasserstoffproduktions- und Abgabetechnologie für wasserstoffbetriebene LKWs und Autos auf vorbereitet, ist PowerTap der Ansicht, dass die neue Modulbauweise der Einheiten gegenüber den beiden vorherigen Generationen von PowerTap-Einheiten, die in den USA installiert wurden, und gegenüber anderen Wasserstoff-Technologien deutliche Vorteile bietet. Diese Verbesserungen und Vorteile umfassen:

1. Aufgrund der Modulbauweise kann die Tankstelle vor der Auslieferung vollständig zusammengebaut und getestet werden. Die Modulbauweise ermöglicht auch die Auswahl bereits betriebsbereiter Standorte mit geeigneten Flächennutzungsgenehmigungen für Installation und Betrieb.

2. Dadurch können Tankstellen innerhalb von Wochen gegenüber Monaten oder Jahren in Betrieb genommen werden.

3. Andere konkurrierende Tankstellen werden vor Ort von Grund auf neu gebaut, was zu mehrjährigen Bauprojekten und einer Erweiterung der erforderlichen Flächennutzungsgenehmigungen führt.

4. Die Modulbauweise ermöglicht die Zulassung durch Underwriters Laboratories UL, wodurch die Anzahl der Inspektionen vor Ort durch Dritte erheblich reduziert wird.

5. Die Modulbauweise ermöglicht zukünftige Kapazitäts- und Speichererweiterungen einer bestehenden Tankstelle, um mit steigender Marktnachfrage zu wachsen.

6. Die Modulbauweise ermöglicht die Massenproduktion der Tankstellen, was für den kurzfristigen Aufbau einer großen Infrastruktur von entscheidender Bedeutung ist.

7. Die Modulbauweise umgeht städtebauliche Prozesse, da die Tankstellen vollständig montiert sind und nur eine Grundplatte und komprimiertes Erdgas (CNG, Compressed Natural Gas)/erneuerbares Erdgas (RNG, Renewable Natural Gas) als Ausgangsmaterial benötigen, das zum Standort gebracht wird.

8. Die Modulbauweise kann andere neue Technologien für die Wasserstoffproduktion unterstützen (wenn grüner Wasserstoff wirtschaftlich wird), da alle anderen Module unabhängig vom Modul zur Brennstoffaufbereitung sind, sodass PowerTap ihre Technologie in Zukunft vor Ort aktualisieren kann.

9. Die Modulbauweise ermöglicht, die Tankstelle bei Bedarf zu verlegen, was die Lebensdauer des Assets verlängert und seinen Wert vergrößert.

10. PowerTaps Modulbauweise ist weniger als halb so groß wie die des nächsten Konkurrenten.

11. Zusätzlich zu PowerTaps aktuellem globalen Patentportfolio mit über 20 Patenten liefert die Modulbauweise zusätzliches geistiges Eigentum, das im Besitz der PowerTap ist.

"PowerTaps patentierte blaue Wasserstoff-Tankstellentechnologie vor Ort ist die richtige Lösung für den heutigen Mangel an Wasserstoffinfrastruktur. PowerTap plant die Einführung von Wasserstofftankstellen, um die gestiegene Nachfrage an öffentlichen Wasserstofftankstelle in den USA zu decken. Dank unserer neuen Modulbauweise können wir unsere Tankstellen ab 2021 schnell bereitstellen", sagte Kelley Owen, Chief Operating Officer der PowerTap.

Über PowerTap

Das Unternehmen hat am 27. Oktober 2020 in PowerTap investiert (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq CEO Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

