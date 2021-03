Clean Power Capital Corp.: Clean Power teilt das Update ihres Beteiligungsunternehmen, PowerTap, zur Entwicklung von PowerTaps Wasserstoffbetankungseinheiten der 3. Generation

^ DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Research Update Clean Power Capital Corp.: Clean Power teilt das Update ihres Beteiligungsunternehmen, PowerTap, zur Entwicklung von PowerTaps Wasserstoffbetankungseinheiten der 3. Generation

25.03.2021 / 07:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Clean Power teilt das Update ihres Beteiligungsunternehmen, PowerTap, zur Entwicklung von PowerTaps Wasserstoffbetankungseinheiten der 3. Generation

VANCOUVER, British Columbia. 25. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE").Das Unternehmen gibt bekannt, dass die 94,5%ige Tochtergesellschaft des Unternehmens, PowerTap Hydrogen Fueling ("PowerTap"), am 23. März 2021 ein Update zu ihrem fertiggestellten Design der PowerTap - Wasserstoffbetankungseinheiten der 3. Generation ("Gen3") bereitgestellt hat. Als Investor der PowerTap möchte das Unternehmen PowerTaps Update teilen, das ein wichtiger Meilenstein für die Investition des Unternehmens ist.

Ein vollständiges Update von PowerTap zur Fertigstellung des Designs der Gen3-Betankungseinheit finden Sie in PowerTaps Pressemitteilung unter folgendem Link:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/23/2197309/0/en/PowerTap-Provides-Update-on-the-Development-of-Its-3rd-Generation-Hydrogen-Fueling-Units.html

Herr Raghu Kilambi, CEO der Clean Power, erklärte: "Clean Power ist sehr zufrieden mit der Entwicklung ihrer ersten Investition in die Wasserstoffbetankungsbranche. Das Unternehmen sucht im Rahmen seiner Anlagepolitik weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten, um neue potenzielle Investitionen zu verfolgen. "

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in ihren Anlagen zu suchen.

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Kontakt bei Clean Power

Raghu Kilambi, CEO raghu@hydrogenfueling.co Tel.: 604-687-2038

PR Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1178288 25.03.2021

°