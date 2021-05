DGAP-News: Clean Power Capital Corp.: Clean Power und PowerTap geben Sponsoring der Andretti Steinbrenner Autosport bekannt (deutsch)

Clean Power Capital Corp.: Clean Power und PowerTap geben Sponsoring der Andretti Steinbrenner Autosport bekannt

Clean Power und PowerTap geben Sponsoring der Andretti Steinbrenner Autosport bekannt

VANCOUVER, British Columbia und Irvine, Kalifornien, 27. Mai 2021 - Clean Power Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Clean Power gibt bekannt, dass PowerTap Hydrogen Fueling Corp. bis zum 31. Dezember 2023 (die "Laufzeit") als Hauptsponsor für den von Devlin DeFrancesco gesteuerten Indy Lights-Wagen Nr. 17 fungieren wird. Durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen konzentriert sich Clean Power, auf das geistige Eigentum von PowerTap, um eine kostengünstige Infrastruktur für die Aufnahme von Wasserstoffbetankung in das tägliche Leben zu entwickeln. Die Partnerschaft mit Andretti Steinbrenner Autosport ist die erste Unternehmung des Unternehmens in der Motorsportbranche.

"Wir sind begeistert, PowerTap Hydrogen in der Andretti-Steinbrenner-Partner-Ökosphäre zu begrüßen", sagte George Michael Steinbrenner IV, Inhaber von Steinbrenner Racing. "Die Partnerschaft wird eine neue auf der Rennstrecke sein und eine Erweiterung der bestehenden Beziehungen zu PowerTap im Geschäftsbereich für mich und die Familie Andretti darstellen. Die Hinzunahme eines weiteren innovativen Unternehmens im Bereich grüne Energie und Nachhaltigkeit bietet ebenfalls einzigartige Möglichkeiten für unser Team und andere Sponsor-/Partnerunternehmen, die zu coolen Ideen und Integrationen führen können."

"Es ist großartig, PowerTap Hydrogen im Team zu haben, das am Indy Lights-Wagen von Devlin DeFrancesco repräsentiert wird", sagte Michael Andretti, Vorsitzender und CEO von Andretti Autosport. "Da gibt es ein Ziel, im Fahrerlager sowie auf der ganzen Welt eine klimaneutrale Umgebung zu erreichen. Wir glauben, dass die Erfahrung von PowerTap Hydrogen mit ihrer geschützten Technologie ein Schritt ist, dieses Ziel zu erreichen."

"Wasserstofffahrzeuge werden in den kommenden Jahren in vielen Branchen eingeführt, einschließlich Autorennen", so Raghu Kilambi, CEO von PowerTap Hydrogen Fueling Corp. und Clean Power Capital Corp. "Da unsere einzigartige PowerTap-Wasserstoffbetankungstechnologie vor Ort alle Arten von Fahrzeugen betanken kann, macht ein prominentes Sponsoring von Devlin DeFrancesco und dem Andretti Steinbrenner-Team Sinn, während wir PowerTap als führende Marke für Wasserstoffbetankung auf den Markt bringen".

Neben PowerTap Hydrogens Hauptsponsoring im Indy Lights-Programm für DeFrancesco sind Andretti und Steinbrenner IV Gründungspartner in PowerTap Hydrogens Beirat und bieten Fachwissen aus der Motorsportbranche, um die Einführung von Wasserstoff bei Alltagsfahrzeugen zu unterstützen.

DeFrancesco trat im Jahr 2020 dem Andretti Steinbrenner Autosport-Stall bei und nahm an der Indy Pro 2000-Serie teil. Der italienisch-kanadische Fahrer wurde Zweiter in der Indy Pro 2000-Meisterschaft, nachdem er zwei Siege, drei Pole-Positionen und sechs Podestplätze gesammelt hatte. Nach einer beeindruckenden Rookie-Kampagne in Indy Pro 2000 wird DeFrancesco 2021 den Schritt in das Indy Lights-Feld schaffen. DeFrancesco wird sein 2021-Debüt auf der Strecke im Wagen Nr. 17 bei den Indy Lights geben, deren Saisonauftakt am 17. April im Barber Motorsports Park von Cooper Tyres präsentiert wird.

Als Gegenleistung für die Darstellung als Hauptsponsor auf dem Indy Lights Wagen Nr. 17, der von Devlin DeFrancesco gesteuert wird, erklärte sich Clean Power bereit, während der drei (3) Jahre dauernden Laufzeit eine Sponsoring-Gebühr in Höhe von 2 Millionen USD pro Jahr ("Sponsoring-Gebühr") zu zahlen. Die Zahlung der Sponsoring-Gebühr erfolgt in Stammaktien des Unternehmens (die "Gegenleistungsaktien"). Die Anzahl der Gegenleistungsaktien, die in Bezug auf die Sponsoring-Gebühr jedes Jahr ausgegeben werden müssen, beträgt 2 Mio. USD geteilt durch das Höhere von: (i) der 10-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen Schlussnotierung der Stammaktien des Unternehmens; und (ii) der Schlussnotierung der Stammaktien des Unternehmens am Tag vor der Einreichung der Aktienemission zur Genehmigung bei der NEO Exchange. Die Gegenleistungsaktien unterliegen einer Haltedauer von vier (4) Monaten und einem (1) Tag ab dem Datum der Ausgabe. Die Sponsoring-Gebühr für 2021 wird durch die Ausgabe von insgesamt 2.104.348 Gegenleistungsaktien zu einem zugewiesenen Wert von 1,15 CAD pro Gegenleistungsaktie gezahlt und unterliegt der Annahme der endgültigen Hinterlegungsunterlagen durch die NEO Exchange.

Weitere Informationen finden Sie unter www.AndrettiAutosport.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Clean Powers jüngste Investition erfolgte am 27. Oktober 2020 in PowerTap(www.powertapfuels.com) (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Clean Powers Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth

PR-Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Investorenkontact: Tyler Troup, Circadian Group IR MOVE@circadian-group.com

Kontakt bei Clean Power

Raghu Kilambi raghu@hydrogenfueling.co Tel.: +1 604-687-2038

