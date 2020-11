Clean Power Capital Corp.: Die Zukunft von Wasserstoff als Treibstoff wird unter der US-Präsidentschaft von Joe Biden strahlender sein

VANCOUVER, British Columbia. 10. November 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: QILFF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Die zu 90 Prozent im Besitz des Unternehmens befindliche Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") kommentiert die Auswirkungen der Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Mit der Erwartung, dass der gewählte Präsident Biden im Januar 2021 sein Amt antreten wird, hat die US-amerikanische Industrie für saubere Energie mit Begeisterung und Hoffnung reagiert.

Es wird erwartet, dass die USA (unter dem gewählten Präsidenten Biden) dem Pariser Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen wieder beitreten werden. Der gewählte Präsident Biden hat erklärt, dass die US-Bundesregierung erheblich in saubere Energie und die dazugehörige Infrastruktur investieren wird, einschließlich Wasserstoffinfrastruktur ( https://joebiden.com/climate-plan/).

Greg Wetstone, CEO des American Council on Renewable Energy (Acore), bezeichnete die Wahl als "historisch" und als eine Wahl, die "die Zukunft der sauberen Energie schaffen würde, die die Amerikaner wollen, und von der Wissenschaftler sagen, dass wir sie brauchen"1.

"PowerTap freut sich, dass der gewählte Präsident einen aggressiven Plan für die Einführung sauberer Energie hat, einschließlich Wasserstoff," sagte Raghu KIlambi, CEO von PowerTap. "Da die US-Bundesregierung zuvor in die PowerTap-Technologie investiert hat, sind wir optimistisch, dass wir einen Platz am Tisch haben werden, wenn Ausgabeninitiativen für saubere Energie/Wasserstoffinfrastruktur in den USA geplant werden."

Über PowerTap

Das Unternehmen hat am 27. Oktober 2020 eine 90-prozentige Beteiligung an PowerTap erworben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq CEO Tel.: +1 (604) 687-2038

i nfo@sowinvestments.ca

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer website: https://sowinvestments.ca/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

