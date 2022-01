DGAP-News: clearvise AG erwirbt bayrischen Bestandswindpark (deutsch)

clearvise AG erwirbt bayrischen Bestandswindpark

^ DGAP-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung clearvise AG erwirbt bayrischen Bestandswindpark

27.01.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

clearvise AG erwirbt bayrischen Bestandswindpark

Wiesbaden, 27.01.2022 - Die clearvise AG ( WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat gestern den Kaufvertrag über den Erwerb der Bürgerwindpark Korbersdorf GmbH & Co. KG als Betreiberin des Windparks unterzeichnet. Der Windpark mit einer installierten Erzeugungsleistung von 7,2 MW ist seit 2015 in Betrieb und wurde zuletzt einer umfangreichen technischen Optimierung und Restrukturierung unterzogen. Der Erwerb erfolgt anteilig über eine Sachkapitalerhöhung.

Im Rahmen ihrer Wachstumstrategie beabsichtigt clearvise mit der Transaktion erstmals die Umsetzung ihres clearSWITCH-Modells, das den Erwerb von Bestandparks ganz oder anteilig über eine Sachkapitalerhöhung vorsieht. So können bei Vollzug der Transaktion Bürgerwindpark Korbersdorf, die noch im 1. Quartal 2022 erwartet wird, anteilig ca. 25% des Kaufpreises über neue Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung geleistet werden. Auf Basis des heutigen Grundkapitals entspräche dies einem Anteil von rund 0,5% an der clearvise AG.

Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, kommentiert: "Die notwendige Restrukturierung gestaltete den Erwerb zwar komplex, dank der sehr guten Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten konnten wir jedoch gemeinsam die Voraussetzungen für einen soliden langfristigen Weiterbetrieb des Bürgerwindparks Korbersdorf schaffen. Zugleich können wir damit erfolgreich den Proof of Concept für unser neues clearSWITCH-Modell erbringen. Dieses eignet sich insbesondere für den Erwerb von Bestandsanlagen und beteiligt die Verkäuferseite am künftigen Unternehmenserfolg der clearvise AG. Dies macht die Transaktion für beide Seiten gleichermaßen attraktiv."

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutschen Börsen sowie via XETRA gehandelt.

Kontakt Investor Relations: cometis AG Thorben Burbach Tel.: +49 (0)611 - 205855-23 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: burbach@cometis.de

27.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: clearvise AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 599 E-Mail: info@buergerwindaktie.de Internet: www.buergerwindaktie.de

ISIN: DE000A1EWXA4

WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München EQS News ID: 1273299

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1273299 27.01.2022

°