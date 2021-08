DGAP-News: Cliq Digital AG: CLIQ Digital schließt mit Lighthouse einen zweijährigen Lizenzvertrag über 360 Filme ab (deutsch)

Cliq Digital AG: CLIQ Digital schließt mit Lighthouse einen zweijährigen Lizenzvertrag über 360 Filme ab

^ DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Cliq Digital AG: CLIQ Digital schließt mit Lighthouse einen zweijährigen Lizenzvertrag über 360 Filme ab

10.08.2021 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* 360 Filme von einem der führenden unabhängigen deutschen Verleiher, Lighthouse Home Entertainment, lizenziert

* Hochwertige, genreübergreifende deutsche, europäische und internationale Filme, einschließlich aktueller Neuerscheinungen

* Der Katalog wird jeden Monat mit neuen Titeln aktualisiert

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3 , WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, hat eine zweijährige Lizenzvereinbarung über 360 Filme für seine All-in-One-Portale in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterzeichnet.

Ab dem 1. September 2021 können Mitglieder des All-in-One-Portals neue Filminhalte, einschließlich aktueller Subscription-Video-on-Demand (SVOD) Neuerscheinungen, sowie Bibliothekstitel auf www.cliqdigital.com für 14,99 Euro pro Monat nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase streamen. Alle Filme sind entweder auf Deutsch produziert oder ins Deutsche synchronisiert. Der zusätzliche Filmkatalog von Lighthouse führt zu keinem Preisanstieg des monatlichen Mitgliedschaftspreises.

Lighthouse Home Entertainment ist ein unabhängiger Film- und TV-Vertrieb, der auf dem deutschsprachigen Home Entertainment-Markt etabliert ist. Seit 2004 ist das Produktportfolio rasant gewachsen. Das Portfolio umfasst eine enorme Vielfalt an verfügbaren Genres, von Komödien über Dokumentationen bis hin zu Dramen, und wird durch Lizenzeinkäufe von bekannten TV- und Kinoproduktionen erweitert. Die Filme sind mit bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen wie Uma Thurman, Christoph Maria Herbst, Christian Ulmen und Morgan Freeman besetzt.

Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands: "CLIQ ist stolz auf den weiteren Ausbau und die Erweiterung seiner Content-Bibliothek für die DACH-Region durch diesen hervorragenden Filmdeal mit Lighthouse. Wir erwarten, dass sowohl bestehende als auch neue Mitglieder die vielen neuen Filme, insbesondere Arthouse- und Indie-Filme, die wir jetzt im Angebot haben, schätzen und genießen werden, ohne dass der monatliche Mitgliedsbeitrag erhöht werden muss. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 wird CLIQ seinen Content-Katalog weiter ausbauen und schon bald weitere neue, attraktive Inhalte anbieten."

Finanzkalender 2021:

Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Diens- 2. November Telefonkonferenz tag 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

CLIQ Digital AG

Investor Relations

Sebastian McCoskrie

+49 151 52043659

s.mccoskrie@cliqdigital.com

www.cliqdigital.ag/investors

Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH (PR-Berater)

Daniela Münster

+49 174 3358111

daniela.muenster@deekeling-arndt.com

www.deekeling-arndt.com

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filmen anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

10.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Grünstraße 8 40212 Düsseldorf Deutschland E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com

ISIN: DE000A0HHJR3

WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1225250

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1225250 10.08.2021

°