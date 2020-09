DGAP-News: CLIQ Digital AG: Montega startet das Coverage von CLIQ Digital mit einem 'BUY'-Rating und einem Kursziel von EUR 19,00 (deutsch)

CLIQ Digital AG: Montega startet das Coverage von CLIQ Digital mit einem 'BUY'-Rating und einem Kursziel von EUR 19,00

Corporate News

Düsseldorf, 9. September 2020 - Die Analysten von Montega haben das Coverage der CLIQ Digital AG ( ISIN DE000A0HHJR3 , WKN A0HHJR) aufgenommen. CLIQ Digital ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Konsumenten weltweit Streaming Entertainment Services anbietet.

Vor dem Hintergrund starker operativer Treiber und attraktiver Wachstumsperspektiven im Markt für Streaming-Dienstleister startet Montega-Analyst Henrik Markmann das Coverage mit einem "BUY"-Rating und einem Kursziel von EUR 19,00.

In ihrer ersten Studie arbeitet Montega deutlich heraus, wie stark CLIQ Digital dank der innovativen Marketingstrategie ohne teure Brand-Marketing-Kampagnen mit dem Fokus auf Direct-Marketing wächst. CLIQ Digital konnte sich als Full-Service-Provider im Markt für Streaming-Dienstleistungen positionieren, der seinen Kunden ein All-in-One-Paket zu einem sehr kompetitiven Preis anbietet.

"CLIQ Digital profitiert stark vom strukturellen Wandel der Entertainment Industrie und wird auch in den nächsten Jahren davon profitieren. Obwohl eine Vielzahl größerer Mitbewerber im Markt aktiv ist, hat CLIQ Digital mit seiner einzigartigen Positionierung als All-in-One-Plattform einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Trotz der zuletzt starken Performance der Aktie notiert CLIQ Digital derzeit mit einem KGV von 9,7 und einem EV/EBIT von 6.0x für 2021. Der Markt preist damit noch immer nicht das vollständige Potenzial des konjunkturresistenten Geschäftsmodells ein", sagt Henrik Markmann.

Mit Montega covern nun insgesamt vier namhafte Researchanbieter die Aktien der CLIQ Digital:

ANALYST RATING KURSZIEL DATUM HAUCK & AUFHÄUSER BUY EUR 22,40 25. August 2020 MONTEGA BUY EUR 19,00 19. August 2020 QUIRIN BANK BUY EUR 21,00 24. August 2020 WARBURG BUY EUR 18,00 19. August 2020 Alle Research-Studien finden Sie hier: https://cliqdigital.ag/investors/financials#investors-financials-analysts

Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt CLIQ Digital: Head of Investor Relations Sebastian McCoskrie Tel.: +49 151 52043659 E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com

Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH: Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 089 125 09 03-33 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com

ISIN: DE000A0HHJR3

