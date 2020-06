DGAP-News: CLIQ Digital AG: QUIRIN nimmt Coverage von CLIQ Digital mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 10.00 auf (deutsch)

CLIQ Digital AG: QUIRIN nimmt Coverage von CLIQ Digital mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 10.00 auf

Corporate News

CLIQ Digital AG: QUIRIN nimmt Coverage von CLIQ Digital mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 10.00 auf

Düsseldorf, 17. Juni, 2020 - Die Analysten von QUIRIN Privatbank Equity Research haben die Coverage der CLIQ Digital Aktie ( ISIN DE000A0HHJR3 , WKN A0HHJR) aufgenommen, einem führenden Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Vor dem Hintergrund der beeindruckenden Wachstumsperspektiven des Unternehmens geben die unabhängigen Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 10,00. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial zum aktuellen Aktienkurs von rund 90 %.

In QUIRIN's Initial-Studie stellen die Analysten Ralf Marinoni und Jannik Lucas fest: "CLIQ Digital soll von der hohen Nachfrage nach Streaming-Inhalten profitieren". QUIRIN sagt weiter: "Das Forschungsinstitut Newszoo erwartet, dass das Volumen des Spielemarktes bis 2023e um 8,3 % CAGR wachsen wird. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Video-Streaming-Segment (SVoD) eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2020-2024) von 4,1 % aufweisen wird. Zudem rechnet man damit, dass der Umsatz im Segment Digitale Musik eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2020-2024) von 4,6 % aufweisen wird. Angesichts des Umsatzwachstums von CLIQ im nächsten Jahr dürfte das Unternehmen den Markt übertreffen".

Die Research Studie steht auf der Website der CLIQ Digital AG als Download zur Verfügung: https://cliqdigital.com/blog/front-IR/analysts/

Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 089 125 09 03-33 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com

ISIN: DE000A0HHJR3

WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1071783

