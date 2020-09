DGAP-News: CLIQ Digital beruft erfahrenes Investor-Relations-Team (deutsch)

CLIQ Digital beruft erfahrenes Investor-Relations-Team

Corporate News

CLIQ Digital beruft erfahrenes Investor-Relations-Team

Düsseldorf, 4. September 2020 - CLIQ Digital ( CLIQ.DE, ISIN DE000A0HHJR3 , WKN A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Konsumenten weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, hat im Zuge der Intensivierung seiner Investor-Relations-Aktivitäten ein neues und wichtiges Team zusammengestellt:

Sebastian McCoskrie wurde zum 1. September 2020 neuer Leiter Investor Relations bei der CLIQ Digital AG. McCoskrie verfügt über mehr als 10 Jahre preisgekrönte Kapitalmarktkommunikationserfahrung bei der METRO GROUP und war zuletzt Managing Director und Frankfurter Büroleiter bei WMP EuroCom, einer renommierten strategischen Kommunikationsagentur. Er berichtet direkt an das CLIQ-Vorstandsmitglied Ben Bos.

McCoskrie wird von Michael Kriszun unterstützt. Kriszun ist ein Spezialist für die Betreuung und Vermarktung von gelisteten Unternehmen. Als Prokurist betreute er mehr als 11 Jahre lang Portfoliomanager und Vermögensverwalter bei der Aktienselektion im Namen der Privatbank M.M. Warburg. Zuletzt beriet Kriszun als Director Investor Relations kleine und mittelständische Unternehmen für die Kapitalmarktberatung UBJ.

"Investor Relations ist ein wichtiger Kanal, um unsere Mission zu vermitteln, ein maßgeblicher Anbieter digitaler Unterhaltung zu werden. Wir wollen bestmöglich auf weiteres künftiges profitables Wachstum vorbereitet sein. Teil dieser Strategie ist auch die Erweiterung unseres Investor-Relations-Teams. Mit Sebastian und Michael konnten wir sehr erfahrene Kollegen im Bereich Investor Relations verpflichten, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen", sagte Ben Bos.

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt CLIQ Digital: Head of Investor Relations Sebastian McCoskrie Tel.: +49 151 52043659 E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com

Michael Kriszun Tel.: +49 151 52207955 E-Mail: m.kriszun@cliqdigital.com

Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH: Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 089 125 09 03-33 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com

ISIN: DE000A0HHJR3

WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1127373

