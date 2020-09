DGAP-News: CLIQ Digital erhöht erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

CLIQ Digital erhöht erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020

Düsseldorf, 17. September 2020 - CLIQ Digital AG ( ISIN DE000A0HHJR3 , WKN A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Konsumenten weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, hat aufgrund einer weiterhin sehr zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2020 erneut angehoben.

Für das Jahr 2020 erwartet CLIQ nun einen Bruttoumsatz von mindestens EUR100

Mio. (vorher: EUR90 Mio.) und ein EBITDA von mindestens EUR13 Mio. (vorher: EUR10

Mio.). Diese Anhebung der Prognose prognostiziert jährliche Wachstumsraten in Höhe von 58% p.a. bzw. 126% p.a. (vgl. VJ: +8% bzw. +49% für das GJ 2019 vs. GJ 2018). Für das Geschäftsjahr 2020 werden Marketingausgaben in Höhe von rund EUR33 Mio. (VJ: EUR22 Mio.) und ein Kundenbasiswert von etwa EUR34 Mio. (VJ: EUR26 Mio.) erwartet.

Die zunehmende Fokussierung CLIQs auf den direkten Medieneinkauf und die grundlegende Abkehr vom Affiliate-Marketing haben im laufenden Quartal zu einem weiteren bemerkenswerten Anstieg des Umsatzwachstums und einer anschließenden Steigerung der EBITDA-Entwicklung geführt, was auch zu einem erfreulichen Anstieg der Neukunden und des CLIQ-Faktors geführt hat (welcher zusammen mit den Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht wird).

"Die Erweiterung unseres Content-Angebots und der Werbung durch Direktmarketing wirkt sich positiv auf die Gesamtleistung unseres Unternehmens aus", sagte Ben Bos. "Wir freuen uns über diese Entwicklung, die unsere 2019 getroffene strategische Entscheidung zur Umstrukturierung und Verbesserung unserer Aktivitäten im Bereich des Direktmedieneinkaufs deutlich unterstreicht. Unsere Geschäftsentwicklung ist auf gutem Wege, CLIQ zu einem bedeutenden Anbieter von Streaming-Unterhaltungsdiensten für Verbraucher weltweit zu machen."

Das Unternehmen wird die Veröffentlichung seiner Finanzzahlen für Q3/9M 2020 vorziehen und am 29. Oktober 2020 berichten.

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

