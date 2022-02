DGAP-News: CLIQ Digital erweitert sein Angebot um über 400 Stunden preisgekrönter Serieninhalte (deutsch)

CLIQ Digital erweitert sein Angebot um über 400 Stunden preisgekrönter Serieninhalte

* Steigende Nachfrage nach seriellen Inhalten

* 14 neue, komplette Serien für deutsche und österreichische Portale

* Zusätzliche attraktive Neuheiten zur weiteren Stärkung der Kategorie Filme & Serien

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3 , WKN: A0HHJR) hat neue Premium-Serien mit mehr als 400 Stunden hochwertiger Unterhaltung von der in München ansässigen Palatin Media Film- & Fernseh GmbH für ihre wichtigen deutschen und österreichischen CLIQ-Mitglieder im Rahmen einer neuen Partnerschaft lizenziert.

CLIQ baut damit kontinuierlich weiter das Portfolio an erschwinglichen Unterhaltungsprodukten für seine Mitglieder aus. Als international agierender Streamingsdienstleister bietet CLIQ heute unbegrenzten Zugang zu Musik, Hörbüchern, Sport, Filmen und Spielen, wobei Kunden durch zielgenaues Performance-Marketing gewonnen werden.

Die 2011 gegründete Palatin Media Film- & Fernseh GmbH ist ein audiovisuelles Medienunternehmen mit Sitz in München, das über einen umfangreichen Katalog von mehreren hundert Spielfilmen, Serien und Mini-Serien verfügt. Zu den Aktivitäten von Palatin Media gehören der weltweite Vertrieb mit einem starken Standbein im deutschsprachigen Raum, die Produktion von fiktionalen und non-fiktionalen Programmen, der Kinoverleih sowie der Senderbetrieb.

Ab dem zweiten Quartal 2022 wird Palatin Media 14 komplette Premium-Serien aller Genres mit über 400 Episoden für das Multi-Content-Portal cliqdigital.com bereitstellen. Die Bibliothek von Palatin umfasst sowohl sehr erfolgreiche als auch preisgekrönte Programme, die perfekt in den aktuellen Katalog von CLIQ passen.

Nutzer setzen weiterhin auf die Vorteile von Streaming-Video-on-Demand (SVoD). Digitales Video verfügte im Jahr 2021 über einen globalen Marktwert von 86 Milliarden US-Dollar - nach Videospielen der zweithöchste Marktwert innerhalb digitaler Medien. Auch 2022 wird eine Wachstumsrate von über 10 % erwartet.

Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands: 'Im Jahr 2022 werden wir unsere Strategie fortsetzen, unsere Content-Bibliothek auf relevante und sinnvolle Weise zu vergrößern und zu verbessern. Unsere Mitglieder schätzen die große Auswahl und das breite Angebot an Kategorien, die ständig erweitert und gestärkt werden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den qualitativ hochwertigen und kompletten Serien von Palatin neue CLIQ-Mitglieder ansprechen und bestehende Mitglieder länger unterhalten können."

Finanzkalender 2022:

Geschäftsbericht 2021 und Dienstag 1. März 2022 Telefonkonferenz Hauptversammlung 2022 Donners- 14. April tag 2022 Finanzbericht Q1 2022 und Dienstag 3. Mai 2022 Telefonkonferenz Halbjahresfinanzbericht 2022 und Dienstag 2. August Telefonkonferenz 2022 Finanzbericht Q3/9M 2022 und Donners- 3. November Telefonkonferenz tag 2022 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie +49 151 52043659 s.mccoskrie@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors

Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH (PR-Berater) Daniela Münster +49 174 3358111 daniela.muenster@deekeling-arndt.com www.deekeling-arndt.com

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf die Vermarktung von erschwinglichen Unterhaltungsprodukten spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und ist Mitglied im MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie gern unsere Website unter https://cliqdigital.ag/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital.

