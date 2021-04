DGAP-News: CLIQ Digital jetzt von Edison mit einem fairen Wert von EUR 69,22 je Aktie bewertet (deutsch)

CLIQ Digital jetzt von Edison mit einem fairen Wert von EUR 69,22 je Aktie bewertet

CLIQ Digital jetzt von Edison mit einem fairen Wert von EUR 69,22 je Aktie bewertet

- Edison errechnet einen fairen Wert von EUR 69,22 je Aktie für CLIQ Digital auf Basis einer Peer-Group-Bewertung

- Die Research-Coverage von CLIQ wurde nun auf fünf renommierte Analystenhäuser erweitert

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3 , WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Games, Sport- und Filminhalten anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass Edison mit dem heutigen Tag die Research Coverage übernommen hat und die Aktie von CLIQ Digital auf Basis einer Peer-Group-Bewertung mit EUR 69,22 fair bewertet sieht.

Edison bietet eine weltweit anerkannte Aktien-Research-Plattform mit tiefgreifender Multisektor-Expertise und Research, das von internationalen Investoren, Beratern und Stakeholdern viel gelesen wird. Grundsätzlich gibt Edison weder Kursziele noch Aktienempfehlungen ab, sondern leitet die fairen Werte sowohl aus einer Peer-Group-Bewertung als auch aus einem DCF-Ansatz ab.

Fiona Orford-Williams, Medienanalystin bei Edison, kommentierte: "Der Kurs der CLIQ-Aktie hat sich extrem positiv entwickelt, da der Markt das Ausmaß der Chance und den bisherigen Erfolg des Managements bei der Monetarisierung erkannt hat". "Auf die erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategie von CLIQ Digital und die zahlreichen Anhebungen der Unternehmensprognosen hat der Aktienkurs sehr positiv reagiert und ist im vergangenen Jahr um 669 % gestiegen. Dennoch weist die Bewertung einen Abschlag zu anderen globalen Unterhaltungs- und Kundenakquisitionsunternehmen auf der Basis von EV/Umsatz, EV/EBIT und KGV auf."

Statement von Ben Bos, Mitglied des Vorstands: "Ich freue mich, dass Edison jetzt an Bord ist, um über CLIQ zu berichten. Die Coverage-Aufnahme wird die Qualität unseres Researchs erhöhen und dafür sorgen, dass unsere Equity Story neue Investoren in weiteren Regionen auf der ganzen Welt erreicht."

Die CLIQ Digital-Aktie wird nun von insgesamt fünf renommierten Research-Häusern gecovert:

Analyst Empfehlung Kursziel / Ziel / FW Fairer Wert (FW) Marktkapitalisierung Edison k.A. EUR 69,22 EUR 428 Mio. Hauck & Aufhäuser KAUFEN EUR 46,00 EUR 285 Mio. Montega KAUFEN EUR 44,00 EUR 272 Mio. Quirin KAUFEN EUR 60,00 EUR 371 Mio. Warburg KAUFEN EUR 37,00 EUR 229 Mio. Stand: 28. April 2021

Alle Analysten-Reports sind verfügbar unter: https://cliqdigital.ag/investors/financials#investors-financials-analysts

Finanzkalender 2021:

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung (12 Donners- 29. April Uhr) tag 2021 Quartalsmitteilung Q1 2021 & Donners- 6. Mai 2021 Telefonkonferenz (14 Uhr) tag Quartalsmitteilung Q2/6M 2021 & Dienstag 3. August Telefonkonferenz 2021 Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Dienstag 2. November Telefonkonferenz 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

CLIQ Digital AG

Investor Relations

Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun

Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955

E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com

www.cliqdigital.ag/investors

CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater)

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03-33

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

