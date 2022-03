DGAP-News: CLIQ Digital und LEONINE Studios schließen neuen Vertrag über namhafte Hollywood-Filme und -Serien ab (deutsch)

CLIQ Digital und LEONINE Studios schließen neuen Vertrag über namhafte Hollywood-Filme und -Serien ab

* Mehr als 200 Stunden hochwertige Filme und Serien zur Stärkung des SVoD-Angebots in der DACH-Region

* Weitere preisgekrönte Filme und Serien mit weltberühmten Hollywood-Schauspielerinnen und -Schauspielern wie Angelina Jolie und Tom Hanks in den Hauptrollen

* Wichtiger und attraktiver Content auch für die im nächsten Quartal startende CLIQ.de-Website - Teil der CLIQ-Strategie, 500 Millionen Euro Umsatzerlöse im Jahr 2025 zu erzielen

DÜSSELDORF, 22. März 2022 - Die CLIQ Digital AG gibt heute ihren neuesten Content-Deal mit den LEONINE Studios bekannt, durch den das Angebot des Unternehmens in der DACH-Region um weitere internationale Blockbuster-Filme und -Serien erweitert wird.

Details und Hintergrund des Deals

Ab dem 1. Mai 2022 wird die Kategorie Filme und Serien bei CLIQ Digital in der DACH-Region mit über 200 Stunden zusätzlichem hochwertigen Content aufgewertet, der von den LEONINE Studios in München lizenziert wurde. Beliebte und hochkarätige Filme sowie packende internationale und nationale Serien werden den attraktiven Film- und Serienkatalog von CLIQ auf ein neues Niveau heben. Zahlreiche weltbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Regisseurinnen und Regisseure werden die Content-Bibliothek bereichern, darunter mehrere Oscar(R)-Preisträger.

Das Angebot der LEONINE Studios umfasst zahlreiche Genres wie Thriller, Dramen, Komödien, Kinderunterhaltung und Dokumentarfilme. Die Bibliothek enthält bekannte und beliebte Titel wie "The Circle" mit Emma Watson und Tom Hanks, "Wind River", "Wild Card", "Die Unfassbaren" 1 & 2, "Hunter Killer" mit Gerard Butler, "The Nice Guys", "The Expendables", "R.E.D. 2", Quentin Tarantinos "Death Proof - Todsicher", Angelina Jolie in "Tomb Raider", "Asterix & Obelix", "Der kleine Rabe Socke" 1 & 2, die BBC-Serie "Line of Duty", "Anger Management" mit Charlie Sheen und "Da Vinci's Demons".

CLIQ Digital lizenziert den Content für alle seine Streaming-Dienste, was das Unternehmen unabhängig von Produktions-Pipelines, flexibel in der Auswahl und in der Markteinführungszeit macht sowie die Kosten unter Kontrolle hält. Einschließlich dieses jüngsten Vertrags umfasst der DACH-Film- und Serienkatalog von CLIQ insgesamt fast 2.000 Titel. Einem aktuellen Bericht des European Audiovisual Observatory zufolge beläuft sich die durchschnittliche Anzahl von Filmen in einem länderübergreifenden SVoD-Katalog (Subscription Video-on-Demand) auf 805, was weniger als der Hälfte des Umfangs der DACH-Bibliothek von CLIQ entspricht.

LEONINE Studios ist ein führendes unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das sich darauf fokussiert, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und ein Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres.

Stellungnahme des Vorstands

"Wir bauen unsere Content-Bibliothek aus und verbessern die Attraktivität unseres Multi-Content-Portalangebots konsequent und kontinuierlich - wobei wir klare und sichtbare Fortschritte machen", so Ben Bos, Mitglied des Vorstands. "Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Start unserer Markenmarketing-Kampagne in Deutschland und vielen neuen und spannenden Features auf unserer neu gestalteten CLIQ.de-Website den nächsten strategischen Schritt zu vollziehen."

Ansprechpartner

Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 www.cliqdigital.ag/investors

Medienkontakt: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111

Finanzkalender:

Hauptversammlung 2022 Donners- 14. April 2022 tag Finanzbericht Q1 2022 und Videokonferenz Dienstag 3. Mai 2022 Halbjahresfinanzbericht 2022 und Dienstag 2. August 2022 Videokonferenz Finanzbericht Q3/9M 2022 und Donners- 3. November Videokonferenz tag 2022 Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf die Vermarktung von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ( ISIN DE000A0HHJR3 ) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.ag/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital.

Über LEONINE Studios:

LEONINE Studios ist ein führendes unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das sich darauf fokussiert, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und ein Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.

Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate sowie Content für Social-Media-Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios - i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film - werden von preisgekrönten Produzenten mit langjährigen Verbindungen zu hervorragenden kreativen Talenten geführt. LEONINE Studios vermarktet seinen Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf seine marktführende Lizenzbibliothek zurück, die Programme aller Formate und Genres umfasst. Die Unabhängigkeit der LEONINE Studios stellt sicher, dass alle Marktteilnehmer im Content-Bereich mit hochwertigen Inhalten bedient werden können - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

